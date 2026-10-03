500 mil pesos por la cabeza de tres homicidas: así busca Sonora a “El Nolo”, “El Chabelo” y “El Pollo”

Los tres sujetos son buscados por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio. Crédito: FGJES

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ofrece una recompensa de hasta 500 mil pesos por cada uno de tres hombres con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio y asociación delictuosa.

Las fichas de búsqueda se publicaron este 3 de octubre en los canales oficiales de la dependencia estatal, con sede central en Hermosillo. Los tres acuerdos de recompensa se emitieron bajo el mismo mecanismo administrativo, identificado con el número 000014/2023, aunque las fichas no precisan si los hechos corresponden a un mismo caso.

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Se trata de:

Nolberto Manuel Rivera López, alias “El Nolo”

Fabián Gámez López, alias “El Chabelo”

Juan Francisco Rivera López, alias “El Pollo”

Tres fichas idénticas, un solo mecanismo de recompensa

Las fichas de búsqueda difundidas por la dependencia mantienen el mismo formato y monto para los tres señalados. En cada una se especifica que la recompensa se entregará a quien proporcione información eficiente, veraz, precisa y oportuna que resultara determinante para la captura de la persona buscada.

El texto de las tres fichas detalla que los señalados cuentan con probable participación en la ejecución del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado. La calificación incluye tres agravantes: premeditación, alevosía y ventaja. A esto se suma el delito de asociación delictuosa.

"El Nolo" y "El Pollo", señalados por la FGJES, comparten los apellidos Rivera López. Crédito: FGJES

Los tres hombres enfrentan entonces los mismos cargos penales, bajo la misma clasificación jurídica, lo que sugiere que las autoridades consideran similar el nivel de responsabilidad atribuido a cada uno dentro de los hechos investigados.

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Nolberto Manuel Rivera López y Juan Francisco Rivera López comparten apellidos, lo que sugiere un posible vínculo familiar entre ambos. El tercer buscado, Fabián Gámez López, completó el grupo señalado por la Fiscalía. Ninguna de las fichas aporta datos adicionales sobre la relación entre los tres hombres ni sobre las circunstancias específicas de los crimenes que motivaron las órdenes de aprehensión.

La información se recibirá de forma confidencial

La Fiscalía habilitó canales específicos para la recepción de datos relacionados con el paradero de los tres hombres. El primero es telefónico: el número (662) 289 8800, con las extensiones 15340 y 15343. El segundo es el correo electrónico sebusca@fiscalia.sonora.gob.mx, destinado exclusivamente a la recepción de reportes ciudadanos sobre personas buscadas.

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La Fiscalía de Sonora ofrece hasta 500 mil pesos por información para capturar a El Chabelo. Crédito: FGJES

La institución garantizó la reserva de identidad de quienes aporten información relevante para el esclarecimiento de los hechos y el cumplimiento de los mandamientos judiciales.

El mecanismo buscó privilegiar los principios de legalidad, seguridad y protección de las personas informantes, según se estableció en el comunicado. La Fiscalía no detalló el procedimiento específico para la entrega del monto ofrecido, aunque sí precisó que la recompensa se entregaría únicamente cuando la información resultara determinante para la localización y captura de los señalados.

Un llamado directo a la ciudadanía

La FGJES hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con las autoridades mediante el suministro de información que permitiera ubicar a los tres hombres requeridos por la autoridad judicial. La dependencia subrayó que este tipo de colaboración resulta determinante para avanzar en los procesos de investigación y procuración de justicia en el estado.

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El llamado se dirigió de manera general a la población, sin que la Fiscalía especificara zonas geográficas concretas donde pudieran encontrarse los tres hombres. La institución insistió en que cualquier dato, por mínimo que pareciera, podía resultar útil para las labores de investigación en curso.

La Fiscalía mantiene las capturas como prioridad

La dependencia estatal señaló que la localización de los tres hombres se ha mantenido como una acción prioritaria dentro de sus labores de investigación y procuración de justicia. Los mandamientos judiciales contra los tres señalados permanecían vigentes al momento de la publicación de las fichas, sin que se reportaran detenciones relacionadas con los tres expedientes.

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En el mismo mensaje oficial, compartido este sábado 3 de octubre, la FGJES refrendó su compromiso de fortalecer las acciones de investigación y persecución del delito, así como de emplear los mecanismos jurídicos y operativos disponibles para dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión pendientes. La dependencia reiteró que su objetivo es poner a los tres hombres a disposición de la autoridad competente, en el marco de los procesos judiciales abiertos en su contra.

Otras recompensas de medio millón en Sonora: el caso sueros vitaminados

La Fiscalía de Sonora emitió en meses pasados, bajo ese mismo acuerdo 000014/2023, una ficha de búsqueda con recompensa de 500 mil pesos por Jesús Maximiano Verduzco Soto, médico señalado por homicidio culposo derivado de mala praxis al aplicar sueros vitaminados. La recompensa se activó el 12 de mayo, casi un mes después de que la institución abrió una carpeta de investigación por el caso, el 30 de marzo.

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Ficha de búsqueda para localizar al médico prófugo. Crédito: FGJES

Las autoridades vincularon al médico con la muerte de ocho personas, de un total de 11 casos sospechosos reportados por la Secretaría de Salud de Sonora, derivados de la aplicación de las soluciones en clínicas de Hermosillo y Ciudad Obregón, ambas cateadas por la institución.

El médico incumplió su audiencia de formulación de imputación, programada para el 6 de mayo, al no presentarse ante la autoridad judicial ni justificar su ausencia. Esto derivó en un reporte de la Fiscalía al juez de distrito sobre el incumplimiento procesal, en el marco del juicio de amparo que el propio señalado había promovido.

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Familiares de las víctimas continúan exigiendo justicia sin que se reportara la detención del médico.