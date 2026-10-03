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Celebración del director técnico de Cruz Azul Hidalgo provoca pelea campal con jugadores de Correcaminos: así fue el momento

El hecho fue registrado por los asistentes del encuentro

Se registraron altercados entre jugadores de ambos equipos en el campo de juego. (redes sociales)

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El empate sin goles entre Correcaminos y Cruz Azul Hidalgo dejó una escena inesperada después del silbatazo final.

Lo que había sido un partido marcado por la resistencia del conjunto cementero terminó con reclamos, empujones y un enfrentamiento entre integrantes de ambos equipos, luego de que el director técnico visitante ingresara a la cancha para celebrar junto a sus jugadores.

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El encuentro correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX terminó 0-0 en el Estadio Marte R. Gómez, resultado que tuvo un valor especial para Cruz Azul Hidalgo debido a que consiguió mantener su portería en cero pese a terminar el compromiso con dos futbolistas menos.

Sin embargo, la forma en que fue festejado el punto provocó que la tensión aumentara rápidamente.

La celebración de Esteban Landazábal terminó en reclamos y empujones

Después de que el árbitro Fernando Alexis Portillo señaló el final del partido, Esteban Landazábal ingresó al terreno de juego para acercarse a sus futbolistas y felicitarlos por haber resistido hasta el último minuto.

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El entrenador celebró de manera efusiva el resultado conseguido como visitante y se dirigió hacia los integrantes de su plantilla.

Se armó la campal tras la efusiva celebración del DT (captura de pantalla)
Se armó la campal tras la efusiva celebración del DT (captura de pantalla)

La situación cambió cuando algunos jugadores de Correcaminos se acercaron al estratega y comenzaron los intercambios verbales. Landazábal continuó con la celebración y el momento terminó por elevar los ánimos entre integrantes de ambos equipos.

En cuestión de segundos, los reclamos pasaron a empujones y algunos golpes, mientras otros jugadores y miembros de los cuerpos técnicos intentaban intervenir para separar a los involucrados.

Las imágenes difundidas posteriormente muestran a varios elementos encarados sobre el terreno de juego, en una escena que estuvo cerca de convertirse en una pelea de mayores dimensiones.

En medio de la confusión, el árbitro mostró la tarjeta roja a Landazábal, por lo que el técnico de Cruz Azul Hidalgo podría recibir una sanción adicional para el siguiente compromiso, aunque la determinación final corresponderá a las autoridades disciplinarias.

Cruz Azul Hidalgo resistió con nueve jugadores ante Correcaminos

La tensión del cierre se explica también por lo ocurrido durante el partido. Cruz Azul Hidalgo terminó con nueve jugadores, después de las expulsiones de Raymundo Rubio, al minuto 70, y Jeyson Durán, quien recibió la segunda amarilla cerca del final del encuentro.

(redes sociales)
(redes sociales)

Con dos hombres menos, el conjunto cementero tuvo que concentrarse en resistir los ataques de Correcaminos, que buscó aprovechar la superioridad numérica para conseguir la victoria frente a su afición. Sin embargo, la defensa visitante consiguió mantener el cero.

El portero Bruno Salgado tuvo una participación importante para conservar el empate, mientras que el cuadro tamaulipeco también tuvo oportunidades que no consiguió transformar en gol.

El resultado permitió a Cruz Azul Hidalgo rescatar un punto en condiciones complicadas, aunque el cierre terminó opacando el esfuerzo realizado durante los 90 minutos.

De acuerdo con una versión difundida desde el entorno de Correcaminos, un integrante aparentemente relacionado con el cuerpo técnico de Cruz Azul Hidalgo habría agredido al futbolista Oliver Pérez.

Este señalamiento forma parte de las acusaciones surgidas después del incidente y deberá ser valorado por las instancias correspondientes.

La confrontación finalmente fue controlada y representantes de ambos equipos intervinieron para calmar los ánimos.

El partido, que terminó sin goles, quedó así marcado por un episodio que comenzó con la celebración del entrenador visitante y terminó con varios integrantes de las dos plantillas enfrentados sobre la cancha.

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