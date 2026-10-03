Wendy Guevara, Mario Bezares y Aldo de Nigris ganaron La Casa de los Famosos: quién se lleva la cuarta temporada

Wendy Guevara, Mario Bezares y Aldo de Nigris ganaron las ediciones pasadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México llegará a su final este domingo 4 de octubre del 2026 y cinco participantes tienen la oportunidad de unirse a Wendy Guevara, Mario Bezares y Aldo de Nigris en la mesa de los ganadores del reality show.

Tras 68 días de competencia las estrellas: Karina Torres, Mariana Ochoa, Gema Garoa, Ese Pérez y Memo Schutz aspiran al premio mayor de los 4 millones de pesos. Por otro lado, Ernesto Laguardia y Yahir se quedaron a un paso de estar en el top 5 de esta cuarta edición de La Casa de los Famosos México 2026.

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Conoce a los habitantes que buscan el triunfo en esta 4ta temporada de LCDLFM

Yahir quedó fuera el miércoles 30 de octubre.

Karina Torres

Edna Karina Torres Hernández es creadora de contenido e integrante de Las Perdidas. Su ingreso al programa de televisión generó expectativas por su vínculo con Wendy Guevara, primera ganadora de La Casa de los Famosos México.

Karina se clasificó a la ronda decisiva al vencer por votación a Yahir el miércoles 30 de septiembre. Ella encabeza algunas encuestas extraoficiales difundidas en redes sociales, aunque esos ejercicios no forman parte del conteo oficial del reality show.

La Licenciada reveló cómo incido su canal de viajes en YouTube (YouTube: @karytorresoficial)

Mariana Ochoa

Mariana Yolanda Ochoa Reyes es cantante y actriz mexicana, reconocida por su trayectoria en uno de los grupos de pop más exitosos del país, OV7. Su paso por esta temporada había finalizado en la primera semana de eliminación.

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Sin embargo, Mariana regresó a la competencia a través del exilio, formato que se implementó en esta cuarta edición y que le dio vida a Ochoa tras superar a Ximena Herrera en la votación del público. Ahora, alcanzó la final y es una de las participantes que aparece mejor posicionada en sondeos no oficiales rumbo a la última noche.

La cantante podría llevarse los 4 millones de pesos. México)

Gema Garoa

Gema Rocío García Figueroa es actriz mexicana y llega a la final como la representante de la actuación dentro del grupo de cinco en La Casa de los Famosos México, aunque su travesía no fue fácil para estar en la terna definitiva.

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Gema entró como habitante sorpresa y en el transcurso de la competencia, se mantuvo en las dinámicas de nominación, salvación y votación que marcaron las 10 semanas del reality show.

En las encuestas preliminares, Gema García aparece en disputa por la tercera posición de preferencias al parejo con otro habitante de quien hablaremos a continuación.

Gema García es parte de las finalistas (Captura de pantalla )

Ese Pérez

Jesús Ángel Pérez, mejor ubicado como Ese Pérez, es un influencer, creador de contenido y comediante mexicano que calificó a la final en virtud del peso de las audiencias digitales en esta versión de La Casa de los Famosos México.

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Pérez estará en la última gala después de mantenerse entre los participantes con un apoyo útil en las votaciones del público para estar en la lucha por los 4 millones de pesos, no obstante en los sondeos extraoficiales aparece por debajo de Karina Torres y Mariana Ochoa, pero con el mismo porcentaje de Gema García.

El creador de contenido es finalista y podría ganar 4 millones de pesos. (Captura de pantalla )

Memo Schutz

El quinto finalista de La Casa de los Famosos México es el comentarista deportivo Guillermo Schutz. Su llegada a la última gala se confirmó tras la salida de Yahir en medio de especulaciones de quedar fuera y no ingresar a los cinco mejores de la competencia.

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Memo Schutz llegó a la recta final como uno de los participantes que más veces estuvo en riesgo de salir. El conductor deportivo fue nominado en al menos seis ocasiones durante la periodización y en todas volvió junto a sus demás compañeros.

Memo Schutz durante La Casa de los Famosos México.

Sin embargo, en los últimos ejercicios digitales difundidos antes de la final, Schutz figura con el porcentaje más bajo entre los cinco finalistas, pero la producción no ha divulgado cifras oficiales previo al cierre de las votaciones para conocer a la figura ganadora de La Casa de los Famosos México 2026.

Encuesta extraoficial perfila a la favorita para ganar La Casa de los Famosos México

La cantante mexicana Alejandra Guzmán sostiene un micrófono junto a los integrantes del programa La Casa de los Famosos durante la transmisión. (YouTube)

A un día de la gran final de La Casa de los Famosos México 2026, una encuesta digital de Vaya Vaya coloca a Karina Torres al frente de las preferencias entre los cinco finalistas de la cuarta campaña.

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El sondeo, difundido este sábado 3 de octubre, le atribuye 38% del apoyo a la influencer Karina Torres. Sigue Mariana Ochoa en segundo lugar con 28%, mientras Gema Garoa y Ese Pérez comparten el tercer sitio con 15%. Mientras Memo Schutz es en el último lugar con apenas 4% de probabilidad de triunfo.

Cabe aclarar que la medición no forma parte del conteo oficial de La Casa de los Famosos y sus resultados no determinan al ganador. La votación oficial permanece abierta hasta la gala de este domingo 4 de octubre, noche en que revelarán las posiciones finales y el nombre de la persona que recibirá el maletín con los 4 millones de pesos.

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¿Qué sucederá durante la final de La Casa de los Famosos México?

Galilea Montijo encabeza la conducción de las galas finales en Las Estrellas y ViX, donde se definirán las últimas eliminaciones de la temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como en cada transmisión, la conducción estará a cargo de Galilea Montijo mientras los cinco finalistas saldrán progresivamente de la casa. Primero se desvelará al quinto lugar, luego el cuarto y después el tercero para finalmente decidir a los dos mejores de esta temporada.

La estrella ganadora cumplirá con el ritual de apagar las luces de la casa antes de abandonar el inmueble con el premio de 4 millones de dólares. Tras su salida, cada finalista serán recibido por sus familiares, exhabitantes y ponentes.

Una vez concluida la final, el sistema digital, ViX Premium, tiene programada una última postgala a las 23:30 horas. (tiempo del centro de la República Mexicana).

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Cabe señalar que algunas salas de Cinépolis contempla la proyección de la gran final de La Casa de los Famosos México, sujeto a disponibilidad de cada complejo aparte de su transmisión por el Canal de Las Estrellas y la plataforma ViX.