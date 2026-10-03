El crossover que nadie veía venir: Atlante reúne al Piojo Herrera y Christian Martinoli

Atlante FC reunió a las figuras de la Liga Mx tras su altercado en 2015 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este sábado 3 de octubre, en sus redes oficiales, los Potros de Hierro del Atlante FC hicieron que su director técnico, Miguel Herrera Aguirre, y el narrador de la Liga Mx, Christian Martinoli Curi, aparezcan juntos en un crossover que ha causado revuelo en los medios digitales.

La filmación del Atlante FC, hecha con inteligencia artificial, muestra al Piojo Herrera y Christian Martinoli frente a un micrófono y sobre un fondo color anaranjado. Las dos figuras del Futbol Mexicano cantan “Hotel Lobby”, canción de Quavo y Takeoff,

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“Podrán haber hecho mil versiones, pero ninguna como esta. El crossover que todos querían ver. Esta aura solo te la da ser Azulgrana y los Viernes Botaneros de Azteca Deportes”, dice la publicación del equipo del pueblo que ya tiene más de 98 mil visitas.

Lo llamativo de todo esto es que Atlante FC reunió a dos personajes que, en la última década, protagonizaron un conflicto tras encontrarse en el aeropuerto de Filadelfia, en Estados Unidos, provocando el cese del Piojo Herrera como director técnico de la Selección Mexicana de Futbol tras ganar la Copa de Oro.

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El pleito entre Miguel Herrera y Christian Martinoli

El Piojo Herrera encara a Martinoli al encontrárselo en un aeropuerto de EEUU.

El altercado del estratega mexicano con el relator deportivo estalló en julio del 2015. Durante la gestión de Miguel Herrera como seleccionador nacional, Martinoli Curi cuestionaba su trabajo al frente del Tricolor, en un momento marcado por la eliminación de México en la Copa América.

En conferencia de prensa, el Piojo afirmó que había “un sólo pen*** que me ataca y ya sabrán todos quién es, en algún momento me lo voy a cruzar y ahí discutiré con él”. Sin embargo la situación escaló hasta los golpes de acuerdo a la versión de Christian Martinoli.

Después de ver a México triunfar en la Copa Oro 2015, Herrera y Martinoli coincidieron en el mismo aeropuerto de Filadelfia, Estados Unidos, antes de regresar a la República Mexicana. El relator acusó insultos del Piojo además de recibir un puñetazo en el cuello,

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“Me registre con Luis (García), para ir a la zona de las escaleras eléctricas, venía llegando la Selección Mexicana, Luis se puso delante mío porque yo esta historia ya sabía que podía existir, yo entiendo cómo reacciona Miguel Herrera, saben que es un hombre extremadamente explosivo, el diálogo no le gusta mucho y bueno al final de cuentas en lo único que me equivoqué en mi futurología”, declaró Martinoli a los medios de comunicación en su momento.

“Pensé que iba a haber 20 segundos de diálogo directamente, (Miguel Herrera) llegó con un puñetazo y Luis se metió y seguramente creo que recibió más golpes porque hubo patadas, golpes, insultos, de todo, se metió la hija de Herrera y en fin”, señaló el narrador de Azteca Deportes.

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Miguel Herrera afirma que no será amigo de Christian Martinoli

Martinoli ha aceptado tiene rencor hacía Miguel Herrera, por lo que no se pueden ver en pintura.

En el pódcast de Alex Blanco, el hoy entrenador del Atlante FC, Miguel Herrera Aguirre, sentenció que no “será amigo” de Christian Martinoli Curi y su reacción fue porque el relator “se metió con mi hija, tal cual, directo”.

“No lo voy a saludar, tampoco va a ser de hipocresía, no lo voy a saludar porque no es mi amigo y no va ser mi amigo”, dijo el Piojo. “No soy rencoroso, yo intenté tres veces platicar con él (con Christian Martinoli) mucho antes de lo sucedido. Él se metió con mi hija, tal cual, directo, le dije a Luis: “Dile a tu compadre que le baje, que lo arreglamos como él quiera”, mencionó.

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“Se suben a los aviones con nosotros y él sube con lentes, gorra, disfrazado y una vez le pegue a la gorrita, le dije: “Dales la cara porque todavía no había broncas, nadie te va a hacer nada pero dales la cara, así como los criticas dales la cara”, recordó Miguel Herrera.

Y en la misma charla, aceptó el error de haber actuado de esa forma contra Christian Martinoli “porque no era el momento ni era la silla donde yo estaba, que representaba la acción que tenía que haber tomado, pero si lo hicieran por mi familia lo vuelvo a hacer”.

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Despiden a Miguel Herrera tras conflicto con Christian Martinoli

Por agredir a Martinoli en aeropuerto de USA. Foto:cuartoscuro

TV Azteca, empresa donde labora actualmente Christian Martinoli, presentó una queja formal ante la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) y solicita una investigación por la presunta agresión del Piojo Herrera contra el narrador deportivo.

En consecuencia, el 28 de julio de 2015, la Federación separó a Miguel Herrera de la dirección técnica del equipo Tricolor. La decisión ocurre dos días después de conquistar la Copa Oro, cetro que pasó a segundo plano por hablar de la polémica entre el Piojo y Chrisitian Martinoli.

Atlante elige al Piojo Herrera como su DT mientras Christian Martinoli narra sus partidos de la Liga Mx

Los Potros seleccionaron a Miguel Herrera como su timonel (REUTERS)

Los Potros de Hierro del Atlante FC regresaron al Máximo Circuito del Futbol Mexicano tras 12 años de haber perdido la categoría. Previo a su debut en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Mx los Azulgranas eligieron al Piojo Herrera como su entrenador absoluto.

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Además, el equipo capitalino cambió de televisora y decidió firmar con TV Azteca para que sus enfrentamientos sean vistos por Canal 7 y la dupla de Christian Martinoli y el Doctor Luis García sean encargados de relatar sus encuentros de la Liga Mx.

Esa conexión dio entrada al crossover que Atlante FC creó con inteligencia artificial para juntar a Miguel Herrera y Christian Martinoli. Por ahora ninguno de los dos ha dicho algo, pero es posible que se manifiesten por el video difundido por el equipo del pueblo en sus redes sociales.

Martinoli se encuentra en los Estados Unidos porque la Selección Mexicana de Futbol continúa su gira por el país vecino para sus compromisos amistosos de esta Fecha FIFA.

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¡Rafa Márquez se acordó del Piojo! Lo mencionó frente a Martinoli y desató las risas.

Este sábado enfrentará al Team USA y el martes 6 de octubre se medirá a Chile. La era de Rafael Márquez Álvarez comenzó con dos empates a un gol contra las selecciones de Colombia y Perú tras la participación de México en la Copa del Mundo 2026.