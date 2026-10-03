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¿Lloverá en el segundo concierto de Elton John en el Estadio Azteca? Este es el clima para CDMX

Todo listo para el último concierto del británico en la capital del país

Elton John volvió a México tras 14 años de ausencia. REUTERS/Luis Cortes
Elton John volvió a México tras 14 años de ausencia. REUTERS/Luis Cortes
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Elton John ofrece esta noche su segunda presentación en el recinto conocido actualmente como Estadio Banorte, con pronóstico de lluvia para la capital mexicana durante las horas del show.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta activa por precipitaciones intensas en al menos diez estados del país, entre ellos la Ciudad de México, para este sábado 3 de octubre.

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El concierto forma parte de la residencia Farewell to Mexico, que marca el regreso del cantante británico a la capital tras 14 años de ausencia.

La apertura de puertas está programada para las 17:00 horas y el inicio del show a las 20:00 horas, un horario que coincide con la ventana de mayor probabilidad de tormentas vespertinas según los reportes meteorológicos de la jornada.

El SMN advierte chubascos y descargas eléctricas en la capital

Elton John actúa en la Ciudad de México el viernes 2 de octubre de 2026. (Foto AP/Eduardo Verdugo)
Elton John actúa en la Ciudad de México el viernes 2 de octubre de 2026. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por lluvias intensas vigente para el fin de semana del 2 al 4 de octubre, derivada de la interacción entre un canal de baja presión, divergencia en altura, una circulación ciclónica y el desplazamiento de la onda tropical número 42 sobre el sureste del país. Esta combinación de sistemas favorece chubascos y lluvias fuertes en buena parte del territorio nacional.

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Para la Ciudad de México, el organismo prevé chubascos con lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros durante el fin de semana. El pronóstico específico para este sábado señala lluvia ligera con cielo mayormente nublado, vientos prácticamente imperceptibles de 1 metro por segundo y una intensidad de precipitación baja que no altera de forma considerable el desarrollo del día.

Temperaturas frescas acompañarán la noche del concierto

REUTERS/Luis Cortes
REUTERS/Luis Cortes

Las condiciones meteorológicas del fin de semana incluyen un descenso notable en las temperaturas respecto a los días previos. Para el sábado 3 de octubre se esperan valores que oscilan entre los 20 grados Celsius de máxima y los 15 grados Celsius de mínima, un rango que se mantiene relativamente estable durante la noche, horario en el que se desarrolla el show de Elton John.

El patrón climático de la capital durante este tramo del año combina mañanas frescas con posibles bancos de niebla en zonas elevadas y tardes con potencial de lluvia, tormentas eléctricas y hasta caída de granizo en sectores específicos. Las alcaldías con mayor probabilidad de precipitaciones durante el fin de semana son Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta, Tlalpan, Coyoacán, La Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, aunque el recinto donde se presenta el artista se ubica en una zona distinta de la capital.

El primer concierto del viernes ya registró condiciones de lluvia

Sí llovió en el concierto de Elton John. REUTERS/Luis Cortes
Sí llovió en el concierto de Elton John. REUTERS/Luis Cortes

La función inaugural de la residencia, realizada el viernes 2 de octubre, se desarrolló bajo un escenario meteorológico similar al previsto para la segunda fecha. El pronóstico de ese día ubicaba la mayor probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 22:00 horas, justo en la franja que coincidió con el horario del espectáculo.

Las regiones de la capital con mayor posibilidad de recibir precipitaciones durante esa jornada fueron el oriente, sur y poniente, con acumulados previstos de entre 5 y 25 milímetros en la mayoría de las zonas, aunque el desarrollo de tormentas más intensas podía generar cantidades puntuales de hasta 50 milímetros en sectores específicos. Las precipitaciones del viernes estuvieron acompañadas de la posibilidad de descargas eléctricas, un fenómeno que suele acompañar las tormentas convectivas vespertinas típicas de la temporada.

Setlist para Elton John

  1. Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding
  2. Bennie and the Jets
  3. I Guess That’s Why They Call It the Blues
  4. The One
  5. Philadelphia Freedom
  6. Tiny Dancer
  7. Honky Cat
  8. Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)
  9. Levon
  10. Sorry Seems to Be the Hardest Word
  11. Someone Saved My Life Tonight
  12. Have Mercy on the Criminal
  13. Candle in the Wind (solo)
  14. Goodbye Yellow Brick Road
  15. Sad Songs (Say So Much)
  16. Don’t Let the Sun Go Down on Me
  17. Croc Rock
  18. Saturday Night’s Alright for Fighting
  19. I’m Still Standing
  20. Cold heart (solo)
  21. Your Song

El regreso de Elton John al recinto tras más de tres décadas

Elton John
(Universal Music Group)

La presentación de este fin de semana representa la segunda ocasión en que Elton John se sube al escenario del estadio bajo cualquiera de sus denominaciones históricas. La primera vez ocurrió en noviembre de 1992, durante la gira The One, más de tres décadas antes de su regreso actual a la Ciudad de México.

Las fechas del 2 y 3 de octubre no forman parte del recorrido mundial Farewell Yellow Brick Road Tour, que acumuló más de 4,600 conciertos en más de 80 países desde su lanzamiento en 2018. El cantante preparó un repertorio de 21 canciones para ambas noches, que incluye la versión de piano solo de Cold Heart, su colaboración de 2021 con Dua Lipa y el dúo PNAU que se convirtió en uno de sus mayores éxitos recientes en plataformas digitales.

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