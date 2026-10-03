México

CDMX es reconocida a nivel internacional por bono verde para financiar nuevas líneas del Cablebús

La estrategia permitió canalizar recursos para la construcción de las Líneas 5 y 6

Una cabina azul de teleférico con el logotipo de Cablebús cuelga de un cable sobre una ciudad con edificios y atardecer al fondo
CDMX es reconocida a nivel internacional por bono verde para financiar nuevas líneas del Cablebús. (Gobierno d ela Ciudad de México)
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La Ciudad de México recibió un reconocimiento internacional por la estrategia de financiamiento utilizada para impulsar dos nuevas líneas del Cablebús. La Secretaría de Administración y Finanzas capitalina fue distinguida con el premio “Financiamiento de Transporte Urbano del Año”, otorgado en los Projects & Infrastructure Finance Awards por la emisión del Bono Verde 2025.

El instrumento permitió canalizar recursos para la construcción de las Líneas 5 y 6 del Cablebús, proyectos que buscan ampliar la conectividad mediante transporte público sustentable en zonas con rezagos históricos de movilidad.

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Bono Verde de CDMX supera los 3 mil millones de pesos

La Ciudad de México colocó 3 mil millones de pesos mediante el Bono Verde 2025 en la Bolsa Mexicana de Valores. De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas, se trata de la mayor emisión etiquetada realizada hasta ahora por la capital.

La operación registró una demanda superior al doble del monto previsto, un comportamiento que la dependencia atribuyó al interés de inversionistas por el instrumento financiero y por los proyectos asociados.

Vista aérea de una obra con maquinaria pesada, excavadoras, grúas y trabajadores con chalecos en una zona urbana junto a un puente peatonal
El instrumento permitió canalizar recursos para la construcción de las Líneas 5 y 6 del Cablebús. (X/ @SOBSECDMX)

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, señaló que los recursos permitirán convertir el financiamiento obtenido en infraestructura de transporte para distintas zonas de la capital.

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“Con este financiamiento, la Ciudad de México convierte la confianza de los inversionistas en infraestructura con beneficios permanentes para las y los capitalinos”, afirmó.

¿Dónde estarán las nuevas líneas del Cablebús?

El financiamiento está destinado a dos proyectos específicos:

  • Línea 5: Conectará Álvaro Obregón con La Magdalena Contreras.
  • Línea 6: Enlazará Milpa Alta con Tláhuac.

Las obras forman parte de la estrategia de expansión del Cablebús, sistema que utiliza tecnología de transporte por cable para conectar zonas elevadas o de difícil acceso con otros puntos de la ciudad.

La administración capitalina sostiene que ambas líneas permitirán mejorar las alternativas de movilidad en territorios que históricamente han tenido menores niveles de conectividad.

Autoridades iniciaron la construcción de la Línea 4 del Cablebús CDMX (X/ @ClaraBrugadaM)
Las obras forman parte de la estrategia de expansión del Cablebús. (X/ @ClaraBrugadaM)

CDMX suma reconocimientos internacionales

El premio al Bono Verde se incorpora a otros reconocimientos internacionales vinculados con proyectos impulsados en la capital.

En 2025, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, recibió el Pergamino de Honor de ONU-Hábitat por el proyecto de las Utopías, espacios públicos orientados a la inclusión, el bienestar y la transformación urbana.

Un año antes, la Ciudad de México también recibió el Premio Global de Shanghái para el Desarrollo Sostenible en las Ciudades, otorgado por ONU-Hábitat y la municipalidad de Shanghái por las políticas desarrolladas en Iztapalapa.

El nuevo reconocimiento coloca ahora el foco en el financiamiento de infraestructura de movilidad: el Bono Verde 2025 permitió respaldar las futuras Líneas 5 y 6 del Cablebús y convirtió una operación financiera de 3 mil millones de pesos en el mecanismo para avanzar en dos proyectos de transporte que modificarán la conectividad de Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tláhuac.

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