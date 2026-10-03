México

De la tarjeta morada a los gimnasios inteligentes: Por qué las elecciones en Brasil deberían importarte si eres mexicano

Los comicios del 4 de octubre enfrentarán a Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, cuyas políticas sobre regulación financiera podrían modificar la inversión de Nubank en el país y su capacidad de expansión

FOTO DE ARCHIVO: Una imagen compuesta muestra al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (izquierda) y al senador Flavio Bolsonaro (derecha), candidato del Partido Liberal (PL) en las elecciones presidenciales de Brasil. REUTERS/Adriano Machado/
FOTO DE ARCHIVO: Una imagen compuesta muestra al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (izquierda) y al senador Flavio Bolsonaro (derecha), candidato del Partido Liberal (PL) en las elecciones presidenciales de Brasil. REUTERS/Adriano Machado/
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Las elecciones presidenciales de Brasil del 4 de octubre de 2026, disputadas entre Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, pueden repercutir en los ahorros digitales, las cadenas de gimnasios y la relación política de México con América Latina. Brasil y México concentran casi la mitad del PIB regional, por lo que el resultado de la votación electrónica brasileña puede modificar decisiones corporativas en ambos países.

El proceso ocurre entre dos propuestas económicas distintas: Lula impulsa una mayor intervención estatal, regulación digital y control de flujos financieros, mientras Bolsonaro plantea desregulación y una apertura más amplia al capital privado. Las medidas del próximo gobierno definirán condiciones de inversión para empresas brasileñas con operaciones en México.

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Nubank y Smart Fit dependen de decisiones económicas en Brasil

La llamada tarjeta morada de Nu México pertenece a Nubank, neobanco brasileño que figura como una de las instituciones financieras digitales más grandes del mundo y ocupa el lugar 242 entre las empresas más importantes de México.

Foto de Archivo: El logo de Nubank en la sede del banco en Sao Paulo, Brasil. 19 de junio de 2018. REUTERS/Paulo Whitaker - RC29F9ARBHCQ
Foto de Archivo: El logo de Nubank en la sede del banco en Sao Paulo, Brasil. 19 de junio de 2018. REUTERS/Paulo Whitaker - RC29F9ARBHCQ

La volatilidad y la incertidumbre de los comicios agregan un factor de riesgo para las acciones de NU, de acuerdo con las advertencias de analistas financieros. El resultado electoral puede influir en la capacidad de Nubank para invertir y ampliar sus operaciones en el mercado mexicano.

El efecto también alcanzaría a Smart Fit, empresa brasileña de gimnasios inteligentes con presencia en los 32 estados de México. La estabilidad del real brasileño y las políticas fiscales que adopte quien gane la Presidencia definirán las estrategias de inversión de su matriz.

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Fotografía de archivo de una vista general del interior de un gimnasio de la red Smart Fit. EFE/Bienvenido Velasco
Fotografía de archivo de una vista general del interior de un gimnasio de la red Smart Fit. EFE/Bienvenido Velasco

La compañía mantiene planes de expansión en México rumbo al Mundial. Un cambio en las tasas de interés o una salida de capitales en Brasil podría frenar o acelerar la apertura de nuevas sucursales, además de influir en la moderación de los precios de sus membresías en territorio mexicano.

El resultado electoral puede modificar el equilibrio político regional

La elección brasileña también marcará el rumbo político de América Latina. Una victoria de Lula consolidaría el eje progresista que busca equilibrar fuerzas frente a Estados Unidos y China.

Un triunfo de Flávio Bolsonaro inclinaría la balanza regional hacia una derecha conservadora vinculada con el fenómeno global del trumpismo. Ese cambio tensionaría las dinámicas de cooperación entre países del Sur global.

México sigue con atención el desarrollo tecnológico electoral de Brasil. El gobierno mexicano reconoció recientemente su interés en el sistema brasileño de voto electrónico, que cumple 30 años de operación, ha erradicado fraudes y ha agilizado la difusión de resultados.

El desempeño institucional de la jornada brasileña puede servir como referencia para futuras reformas electorales en México. Cada voto emitido en las ciudades y periferias de Brasil puede reflejarse en las tasas de rendimiento de los ahorros digitales mexicanos, el costo de membresías de gimnasios y el equilibrio político latinoamericano.

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