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Gran Premio de Bahréin 2026 en Malasia: horarios y dónde ver EN VIVO a Checo Pérez con Cadillac

El piloto mexicano llega a Malasia después del Gran Premio de Azerbaiyán, donde George Russell se llevó la victoria

(REUTERS/Ramil Sitdikov)
(REUTERS/Ramil Sitdikov)
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La Fórmula 1 tendrá uno de los fines de semana más particulares de la temporada 2026. El Gran Premio de Bahréin 2026 se disputará lejos de Sakhir y tendrá como escenario el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, debido a la situación de seguridad que impidió realizar la carrera en Medio Oriente en su fecha original.

La prueba mantendrá el nombre de Gran Premio de Bahréin, pero se correrá en territorio malasio entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre. Será además el regreso de la Fórmula 1 a Sepang después de nueve años, pues la última carrera en este trazado se disputó en 2017.

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Para los aficionados mexicanos, el cambio de continente también significa horarios poco habituales. Sergio “Checo” Pérez y el resto de la parrilla tendrán que salir a pista durante la madrugada y noche en México, por lo que será importante tener a la mano toda la programación para no perder ninguna sesión.

¿A qué hora es el GP de Bahréin en Malasia 2026?

(REUTERS/Annice Lyn)
(REUTERS/Annice Lyn)

El fin de semana comenzará con una programación especial para los aficionados mexicanos. La Práctica Libre 1 se realizará el jueves 1 de octubre a las 22:30 horas, mientras que la segunda sesión llegará durante la madrugada del viernes.

La actividad continuará el viernes por la noche con la tercera práctica y, posteriormente, la clasificación se disputará durante la madrugada del sábado.

  • Práctica Libre 1: jueves 1 de octubre, 22:30 horas.
  • Práctica Libre 2: viernes 2 de octubre, 02:00 horas.
  • Práctica Libre 3: viernes 2 de octubre, 22:30 horas.
  • Clasificación: sábado 3 de octubre, 02:00 horas.
  • Gran Premio de Bahréin en Malasia: domingo 4 de octubre, 01:00 horas.

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

¿Dónde ver EN VIVO el GP de Bahréin 2026 en México?

(REUTERS/Annice Lyn)
(REUTERS/Annice Lyn)

Los aficionados mexicanos podrán seguir el evento automovilístico a través de F1 TV Pro. También habrá transmisión para los suscriptores de Izzi y Sky.

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De esta manera, las cinco sesiones del fin de semana podrán seguirse desde México, incluida la carrera que marcará el regreso de la Fórmula 1 a Sepang.

La carrera será el domingo 4 de octubre a la 01:00 horas, por lo que los aficionados tendrán que madrugar para seguir en vivo a Checo Pérez y Cadillac.

¿Por qué el GP de Bahréin se corre en Malasia?

(REUTERS/Hasnoor Hussain)
(REUTERS/Hasnoor Hussain)

La carrera estaba originalmente programada para abril en el circuito de Sakhir, pero el conflicto en Medio Oriente obligó a suspender aquella fecha. Formula 1 posteriormente encontró una alternativa en Sepang, aprovechando además la ubicación de Malasia dentro del calendario y su cercanía con Singapur, siguiente parada del campeonato.

Aunque el escenario cambió por completo, el evento conserva oficialmente el nombre de Gran Premio de Bahréin 2026 y se disputará como una fecha excepcional en Malasia.

El regreso de Sepang también representa un reto particular para la parrilla. El circuito no recibe una carrera de Fórmula 1 desde 2017 y buena parte de los pilotos actuales nunca ha competido oficialmente allí. Además, los monoplazas de la generación 2026 no cuentan con experiencia previa de carrera en este trazado.

Checo Pérez vuelve a Sepang con Cadillac

(REUTERS/Ramil Sitdikov)
(REUTERS/Ramil Sitdikov)

Sergio Pérez llega a Malasia después del Gran Premio de Azerbaiyán, donde George Russell se llevó la victoria, mientras que Cadillac continúa en busca de oportunidades para acercarse a la zona de puntos.

La particularidad del circuito y las condiciones de calor, humedad y posible lluvia serán algunos de los factores que deberán tener en cuenta los equipos durante el fin de semana. Sepang es un trazado de 5.543 kilómetros, con largas rectas y curvas de alta velocidad, además de un asfalto conocido por su exigencia con los neumáticos.

Para Checo y Cadillac, el reto comenzará desde el jueves por la noche en México, cuando el piloto tapatío salga por primera vez a pista para disputar la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Bahréin en Malasia.

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