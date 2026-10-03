Presuntos ministeriales de la FGJEM intentan detener a joven en Edomex: denuncian posible secuestro y extorsión

Un video grabado en la vía pública muestra a presuntos elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) subiendo a una adolescente a un automóvil blanco. Según la detención ocurrió por presuntamente consumir mariguana, aunque la unidad donde la subieron venia con la placa alterada

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Un nuevo video difundido en redes sociales generó denuncias por la presunta actuación irregular de personas que serían agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), luego de que tres individuos, dos hombres y una mujer, fueran captados cuando forcejeaban con una joven para obligarla a subir a un automóvil en el municipio de San Vicente Chicoloapan.

De acuerdo con las imágenes y los testimonios difundidos, los hechos ocurrieron en la región oriente del Estado de México. En la grabación se observa a los tres individuos mientras intentan someter a la joven, quien reclama que pretenden llevársela sin explicarle el motivo.

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La mujer sostiene que únicamente caminaba por la zona, mientras los sujetos argumentan que supuestamente estaba fumando marihuana.

“Viene fumando”, se escucha decir a uno de los hombres cuando vecinos cuestionan la intervención y preguntan por qué pretenden llevarse a la joven.

Ante los reclamos, uno de los individuos habría respondido que no necesitaba una orden de aprehensión debido a que, según su versión, la joven llevaba droga.

La escena provocó que algunas personas cuestionaran la identidad de los sujetos y la legalidad de la detención.

En el video también se observa un vehículo utilizado durante la intervención, cuya placa habría sido alterada o cubierta. Sin embargo, en las imágenes se alcanzaría a distinguir una calcomanía con la matrícula NTC-7165, dato que forma parte de los señalamientos difundidos públicamente y que no ha sido confirmado oficialmente por la Fiscalía.

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Denuncian que serían los mismos que participaron en otro supuesto secuestro

Detención de joven por presuntos ministeriales en Chicoloapan, Edomex (especial)

Además del video, en redes sociales apareció el comentario de una persona que aseguró reconocer a los individuos y señaló que la mujer que aparece en la grabación presuntamente se habría presentado anteriormente como comandante.

“Son los mismos que me secuestraron”, afirmó la posible víctima en una publicación, en la que también aseguró que la mujer supuestamente trabaja en el Ministerio Público de San Vicente Chicoloapan.

La persona sostuvo que los presuntos involucrados habrían participado en otros hechos de extorsión y secuestro en la zona de la carretera México-Texcoco.

El caso, sin embargo, ocurre en un contexto en el que durante 2025 y 2026 se han documentado distintos casos de personas que se hacen pasar por agentes ministeriales para cometer delitos en el Estado de México.

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FGJEM ha detenido a falsos ministeriales

Denuncia a ministeriales de la FGJEM por extorsionar en carretera libre Mexico-Pachuca Crédito: (Autoboutique 1/4 de milla/FB)

En marzo de 2026, la FGJEM informó que había detenido a 44 personas que presuntamente se hacían pasar por policías ministeriales para instalar retenes ilegales, realizar revisiones a automovilistas y posteriormente extorsionarlos.

Según la Fiscalía, algunos de los involucrados utilizaban vehículos, uniformes e insignias apócrifas. Los expedientes fueron judicializados por delitos relacionados con la simulación de vehículos oficiales, portación y disparo de arma de fuego y uso indebido de uniformes o insignias.

El caso también fue llevado al Congreso del Estado de México, donde el diputado Samuel Hernández informó en marzo que 44 personas habían sido detenidas por presuntas extorsiones contra automovilistas mediante falsos operativos en carreteras de la zona nororiente.

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Denuncias en la México-Texcoco

Detenidos falsos ministeriales en Huehuetoca

En julio de 2025, ciudadanos denunciaron la presencia de presuntos falsos ministeriales en la región de Texcoco. Una de las víctimas relató que personas que se ostentaban como agentes detuvieron a un familiar bajo el argumento de realizar una inspección de rutina y posteriormente lo habrían amenazado con incriminarlo si no entregaba dinero.

De acuerdo con el reporte, los supuestos agentes se desplazaban en vehículos Dodge Charger sin placas ni logotipos oficiales.

Un mes antes, en junio de 2025, dos hombres que presuntamente se hacían pasar por ministeriales fueron detenidos sobre la carretera Texcoco-Lechería, en Ecatepec. Según el reporte, un automovilista había denunciado que fue privado de la libertad y llevado a retirar dinero de una institución bancaria.

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Cuatro agentes de la FGJEM fueron detenidos por presunto secuestro exprés

El antecedente más reciente y relevante ocurrió en agosto de 2026, cuando cuatro elementos de la Policía de Investigación de la propia FGJEM fueron detenidos por su probable participación en un secuestro exprés con fines de extorsión.

La Fiscalía identificó a los detenidos como María Fernanda “N”, Benito “N”, Efraín “N” y Mario “N”, y precisó que todos tenían plaza de agentes investigadores, aunque no ocupaban cargos de mando.

Por separado, en mayo de 2026 autoridades federales y estatales desarticularon una célula cuyos integrantes presuntamente simulaban ser agentes ministeriales para cometer secuestros, extorsiones, robos y homicidios en municipios como Huehuetoca, Zumpango, Coatepec y Teoloyucan.

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Autoridades no han informado sobre el video de Chicoloapan

FGJEM Sede

Hasta el momento no se había dado a conocer una postura oficial de la FGJEM sobre el video de San Vicente Chicoloapan ni se había confirmado que las personas involucradas fueran servidores públicos de la institución.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México mantiene canales para denunciar casos de extorsión y recomienda utilizar el número 089 para reportar este tipo de hechos. La dependencia informó que durante 2025 recibió más de 39 mil reportes relacionados con extorsión y fraude.