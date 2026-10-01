Travieso Arce confiesa que la muerte de Jorge Kahwagi Macari lo conmocionó: “No lo puedo creer”

El exboxeador Jorge Travieso Arce reacciona ante el fallecimiento del empresario Jorge Kahwagi (FOTO: Nelly Salas/CUARTOSCURO.COM)

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La mañana del 30 de septiembre se confirmó la muerte de Jorge Kahwagi Macari, ex boxeador profesional, político y empresario mexicano. Falleció a los 58 años de edad, Roberto Palazuelos y el senador Manuel Velasco confirmaron la pérdida. La causa y el lugar del fallecimiento no se han informado; su muerte volvió a colocar en la conversación pública su paso por la Cámara de Diputados, el boxeo profesional, los negocios y Big Brother VIP.

El deceso ocurrió seis meses después de la muerte de su padre, el empresario Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica, quien murió el 23 de marzo de 2026. El apellido había reaparecido entonces en la agenda pública.

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La noticia causó una serie de reacciones entre figuras de la política mexicana y el boxeo, una de ellas fue Jorge El Travieso Arce, ex campeón mexicano que fue contemporáneo de Kahwagi Macari en el ring. En cuando se enteró de su muerte, el Travieso mostró el impacto que provocó en el su partida.

José Sulaiman, titular del Consejo Mundial de Boxeo, y Jorge Kahwagi, durante la entrega del cinturón del campeonato Internacional peso Crucero, del Comité Mexicano de Boxeo en el hotel Melia. FOTO: Susana Navarrete/CUARTOSCURO.COM

Así reaccionó el Travieso Arce a la muerte de Jorge Kahwagi Macari

Fue por medio de sus redes sociales que el pentacampeón se mostró conmovido por la pérdida que sufrió la familia Kahwagi, además, recordó los momentos que compartieron durante varios años, pues el boxeo los unió. Dedicó unas palabras de aliento a todos quienes lo conocieron y también lo describió como un “tipazo”.

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Insistió que fue una noticia que no se podía creer, pues le impactó bastante que a los 58 años de edad falleciera uno de sus amigos. Este fue el mensaje que compartió en sus redes sociales:

“Buen día mi raza, sigo conmocionado por la muerte inesperada de Jorge Kawagi, no lo puedo creer, le mando mi más sentido pésame a su familia, tengo grandes recuerdos de él, era un tipazo, la gente que lo conocía sabe de que estoy hablando, siempre se portó excelente conmigo..”, finalizó.

Así despidió el Travieso Arce a Jorge Kahwagi Macari (X/ @TraviesoArce)

Presidente del CMB recordó a Jorge Kahwagi Macari

El boxeo mexicano despidió a Jorge Kahwagi Macari, quien falleció este miércoles 30 de septiembre a los 58 años. La noticia fue confirmada en redes sociales por el empresario y actor Roberto Palazuelos y el senador Manuel Velasco; la familia no ha difundido la causa oficial del fallecimiento.

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Kahwagi debutó como profesional en 2001 y conquistó el campeonato latino crucero del CMB en 2003, después de vencer por nocaut técnico a Alexey Osokin. El exdiputado federal acumuló 12 nocauts en su carrera, que incluyó un retiro temporal en 2005 y un regreso una década después, marcado por acusaciones de una pelea arreglada.

Entre las primeras reacciones destaca la de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien recordó la cercanía que mantuvo con Kahwagi durante su etapa como boxeador y su intención de disputar un campeonato mundial. Sulaimán publicó: “Con mucha pena nos enteramos del fallecimiento de Jorge Kahwagi. Una persona apasionada por lo que hacía, buen amigo, emprendedor y amaba el boxeo. Dios lo tenga en su santa gloria junto a su padre”.

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Así reaccionó el Travieso Arce a la muerte de Jorge Kahwagi Macari ( EFE/Alex Cruz/Archivo)

¿Quién fue Jorge Kahwagi Macari?

Kahwagi Macari nació en Ciudad de México el 28 de mayo de 1968. Se desempeñó como empresario, abogado, exboxeador y político, con presencia durante más de dos décadas en ámbitos legislativos, deportivos y de entretenimiento.

El actor y empresario Roberto Palazuelos compartió una fotografía junto al exdiputado y escribió: “Vuela alto querido Jorge, así como viviste. Dios te bendiga siempre, mi hermano querido”.

La carrera política de Kahwagi Macari tomó fuerza en el Partido Verde Ecologista de México. Fue diputado federal durante la LIX Legislatura y coordinó la bancada de ese instituto político en la Cámara de Diputados.

Formó parte del Partido Verde entre 2001 y 2006. Ese último año dejó la organización en medio de desacuerdos con la dirigencia encabezada por Jorge Emilio González Martínez, conocido como “El Niño Verde”.

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Después se integró a Nueva Alianza, donde ocupó la Secretaría General junto con Tomás Ruiz González. Más tarde presidió nacionalmente ese partido entre 2007 y 2011.

Su actividad en San Lázaro coincidió con una etapa de alta exposición mediática, pues mantuvo vínculos con el espectáculo, el deporte y el sector empresarial. La combinación de sus labores legislativas y sus apariciones públicas generó cuestionamientos.

Uno de los episodios de mayor discusión fue su decisión de pedir licencia como diputado federal para participar en Big Brother VIP, programa producido por Televisa. Adversarios políticos y otros sectores cuestionaron que dejara temporalmente sus funciones legislativas para ingresar a un programa de televisión.

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Dentro de la casa, Kahwagi fue uno de los concursantes con mayor presencia por su estilo directo y competitivo. Avanzó a la final de esa edición y terminó en tercer lugar, un resultado que amplió su popularidad fuera de los espacios políticos.

Para algunos, su presencia en el reality representaba una ruptura con el perfil tradicional de un legislador. Otros consideraron que se trataba de una estrategia para mantenerse vigente ante las cámaras; con los años, aquella participación quedó como una de las referencias más frecuentes de su trayectoria pública.