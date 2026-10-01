México

AMLO se lanza contra las redes sociales y afirma que “ahora están controladas”

En medio de las presiones que enfrenta su hijo, el expresidente reapareció hoy para ofrecer un mensaje desde Palenque, Chiapas

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reflexionó sobre el rol que juegan las redes sociales en la sociedad actual y las criticó duramente. Crédito: X / MLopezSanMartin
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De manera sorpresiva, la noche de este miércoles, el expresidente, Andrés Manuel López Obrador reapareció con un mensaje que ofreció desde su finca en Palenque, Chiapas.

Entre sus diversas reflexiones, López Obrador arremetió contra las redes sociales, al afirmar que antes eran libres, pero, ahora, están controladas.

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AMLO arremete contra las redes sociales

Durante su mensaje, el expresidente recordó que antes las redes sociales eran “benditas”, pero, hoy, las personas más ricas del mundo no solo son dueños de todos los medios de comunicación, ya que también controlan el espacio digital.

“Los hombres más ricos del mundo son los dueños de todos los medios de comunicación, sobre todo, ahora, de las redes sociales. Cuando surgió el Twitter, el Face, yo decía: benditas redes sociales.

“La radio, la prensa, la televisión, eran las campañas en Televisa en contra y en todos los periódicos con excepciones. Entonces surgen las redes sociales y ya teníamos la posibilidad de comunicarnos, se rompe el cerco informativo.

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“Pero, ¿qué sucede?, ¿cuánto tiempo duraron libres las redes sociales? 10 años, y ahora ya están todas tomadas”, dijo el fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Pese a señalamientos contra su hijo, Obrador se encuentra “feliz”

En los primeros momentos de su mensaje, López Obrador aseguró: “estoy muy contento, feliz, tengo motivos para eso”.

Como era de esperarse, el tabasqueño hizo un recuento de distintos momentos de la historia de México. Mientras que al referirse a los embajadores de Estados Unidos en nuestro país, sostuvo que “casi todos han sido metiches y presionan”.

AMLO consideró que las redes sociales "ya no son benditas". Crédito: Enciclopedia Humanidades
AMLO consideró que las redes sociales "ya no son benditas". Crédito: Enciclopedia Humanidades

Reconoce a algunos presidentes de Estados Unidos

En algo que era común durante su administración, AMLO reconoció que los expresidentes de Estados Unidos que deben reconocerse en México son Abraham Lincoln y Franklin Delano Roosevelt, pues mostraron respeto hacia nuestra nación.

También habló sobre un “acuerdo secreto” entre Bill Clinton y Ernesto Zedillo, “que iban a entregar la presidencia al PAN”, tomando una versión difundida por el excandidato presidencial priista del 2000, Francisco Labastida.

“Hay cobardía de su parte porque en su momento debió haberlo denunciado”, atizó el exmandatario.

Presenta nuevo libro, llamado “Pueblo”

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en redes sociales para presentar “Pueblo”, su nuevo libro. Con esta obra anunció que busca abordar parte de la historia política de México y completar su planteamiento sobre el llamado “Humanismo Mexicano”, concepto que identifica con el movimiento de la Cuarta Transformación.

A través de un mensaje publicado en X, López Obrador explicó que inicialmente había pensado titular la obra “Gloria”, pero finalmente optó por “Pueblo”.

Desde Palenque, Chiapas, AMLO reflexionó sobre el rol de las redes sociales en la sociedad. Crédito: Captura de Video
Desde Palenque, Chiapas, AMLO reflexionó sobre el rol de las redes sociales en la sociedad. Crédito: Captura de Video

Orgulloso del movimiento que fundó

Minutos después, complementó el mensaje con un video en el que habló sobre su vida tras dejar el cargo, su decisión de retirarse de la actividad política y su satisfacción por el movimiento de transformación que encabezó.

“Amigas y amigos:

“En esta ocasión les presento mi nuevo libro: Pueblo. El anterior, Grandeza, trata sobre la dicha de vivir en un país con profundas raíces culturales, valores y espiritualidad. A este último, originalmente había pensado ponerle Gloria, para contar la también fecunda historia política de México. Sin embargo, decidí mejor, con el mismo propósito, llamarle Pueblo, aunque la sola palabra le cause molestia a algunos que olvidan que en una auténtica democracia, el soberano, el que manda, perdón por repetirlo, es el pueblo.

“Con estos dos libros termino de sustentar lo que denominamos Humanismo Mexicano, concepción y modelo alternativo aplicado por el movimiento de la Cuarta Transformación, cuya esencia se puede definir en una frase: por el bien de todos, primero los pobres”, publicó en su cuenta de X.

Crédito: Amlo
Crédito: Amlo

Dedica nueva obra a Sheinbaum

Durante el video, López Obrador dejó en claro que su más reciente libro se lo dedica a la primera mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, “la mejor presidenta del mundo”, afirmó.

“Son más de 200 años de historia política. Se lo dedico a Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta y gran orgullo, ejemplo de trabajo, honestidad, rectitud y lealtad al pueblo. Eso también me hace muy feliz. A quien entregué el bastón de mando ha resultado extraordinaria, la mejor presidenta del mundo. Y no, no estoy para hacerle la barba a nadie”, enfatizó en su videomensaje.

Justo cuando su hijo Andrés Manuel López Beltrán enfrenta serios señalamientos desde el extranjero, AMLO reaparece, presenta un nuevo libro, pero no sin arremeter contra las redes sociales.

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