Rafa Márquez no convence a Tuca Ferretti: así destrozó el analista de ESPN la nueva era de Selección Mexicana tras el empate con Perú

Tuca Ferretti explotó contra Rafa Márquez por los resultados con el Tri (X/ Selección Nacional)

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En el arranque de la nueva era de Rafa Márquez con la Selección Mexicana, el ex jugador de Barcelona ha causado una serie de reacciones entre analistas y aficionados, pues aunque empezó una transición generacional, a la vista de algunos críticos los resultados no son lo suficientemente convencedores.

Ricardo Tuca Ferretti, entrenador y comentarista de ESPN, criticó el arranque de Rafael Márquez al frente del Tri y señaló que, tras dos partidos sin triunfo, no percibe una transformación táctica respecto del proceso anterior de Javier Aguirre, por ello se lanzó contra el nuevo entrenador y calificó la situación del equipo como “la misma gata pero revolcada”.

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Durante el programa de Futbol Picante tras el empate 1-1 ante Perú en New Jersey, Ferretti reconoció que Márquez aprovechó la fecha FIFA para revisar alternativas y repartir minutos, pero considera que ese contexto no explica la ausencia de cambios en el funcionamiento colectivo. Su cuestionamiento se concentra en la forma en que México construye sus ataques.

Tuca Ferretti se lanzó contra Rafa Márquez

Tuca Ferretti se lanzó contra Rafa Márquez (Twitter/ @futpicante)

Para el exentrenador, el relevo en el banquillo no ha modificado las dificultades que observa desde hace tiempo en la selección. “Es la misma gata pero revolcada. Llevamos dos años y medio con esto. ¿Cómo quieren penetrar si entre jugadores tapan sus entradas mientras la llegada de sus compañeros les cierran los espacios? Hay choque de jugadores”, afirmó.

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El analista señaló que Álvaro Fidalgo y Obed Vargas encuentran menos margen para participar cuando Roberto Piojo Alvarado e Isaías Violante parten desde las bandas y se cierran hacia el centro. Esa acumulación de futbolistas en determinadas zonas reduce los espacios disponibles para elaborar ataques con mayor claridad.

Ferretti reprochó que los extremos no desborden a los defensores ni alcancen la línea de fondo para enviar centros. “Tus extremos no producen nada, no ganan un mano a mano, no llegan al fondo a centrar una pelota; la pelota siempre va a favor del defensa y no a favor tuyo”, señaló.

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La falta de servicio para los delanteros de México

Esa dinámica deja aislados a Santiago Giménez, Germán Berterame y Armando La Hormiga González, quienes, según el Tuca Ferretti, reciben menos balones de los que deberían debido a esa ocupación territorial. “Me da pena por Santi, Berterame o la Hormiga”, advirtió el estratega.

México empató 1 - 1 con Perú (créditos: Imago7)

Rafa Márquez presentó una formación con debuts ante Colombia —donde Gilberto Mora fue figura— y realizó numerosas modificaciones frente a Perú, mientras define su once titular. Ferretti reconoce que el proceso apenas comienza, pero advierte que los delanteros seguirán con pocas opciones si el equipo no logra abrir la cancha desde los costados.

Para el partido ante Perú, Rafa Márquez movió todo su once inicial, por lo que abrió oportunidad para que otros jugadores se probaran en la cancha, tal feu el caso de Óscar García, portero del club León.

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Esta fue la alineación de Rafa Márquez ante Perú:

Óscar García

Víctor Guzmán

Denzell García

Mateo Chávez García

Everardo López

Álvaro Fidalgo

Orbelín Pineda (C)

Obed Vargas

Germán Berterame

Jeremy Márquez

Isaias Violante Romero

Rafa Márquez defendió el cambio generacional que propuso en el México vs Perú

El empate 1-1 ante Perú dejó insatisfecho a Rafael Márquez en su segundo partido al frente de la Selección Mexicana. El equipo mexicano comenzó el encuentro en desventaja y rescató la igualdad con un gol de Víctor Guzmán, en un duelo en el que el técnico apostó por una alineación con poca experiencia en estos niveles y una edad promedio de 24 años, frente a los 29 del conjunto peruano.

Rafa Márquez, técnico de México, comparó el promedio de edad de su equipo con el de Perú para valorar el empate en amistoso.

“Es parte del proceso, es parte en la que quiero ver jóvenes para intentar potencializarlos y saber qué es lo que necesitan para que sigan con su desarrollo”, explicó Márquez después del partido en rueda de prensa. El entrenador reconoció que existen aspectos por corregir debido al poco tiempo disponible para trabajar con el plantel, aunque valoró la actitud de los jugadores ante un rival con mayor experiencia.

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“Hay cosas a mejorar, en tan poco tiempo que hemos tenido para el trabajo, pero como digo, creo que no estoy contento, no estoy satisfecho, hay que seguir con el trabajo”. Márquez consideró que los futbolistas mexicanos “compitieron bastante bien” frente a la selección peruana, pese a las dificultades que presentó el encuentro.

El entrenador también defendió su decisión de alinear a jugadores jóvenes y explicó que pretende acelerar su desarrollo para que puedan convertirse en futbolistas más completos. “Soy de la idea que si queremos tener jugadores más completos hay que empezar lo más temprano posible con ellos para que también sean mejores el día de mañana”, señaló.

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Los integrantes de la selección masculina de fútbol de México posan en la cancha antes del partido contra la selección de Perú. (X/ @miseleccionmxEN)

Márquez sostuvo que las convocatorias dependerán del nivel mostrado por cada futbolista, sin importar su edad. “Intentaremos que quien esté en un buen momento, quien siga en un nivel adecuado para poder venir será bienvenido, tengan la edad que tengan”, indicó.

El exjugador del Barcelona añadió que su intención consiste en ayudar a los jóvenes porque representan el futuro de la selección y en establecer bases más sólidas para los próximos procesos. “Queremos ayudar a los jóvenes también porque son el futuro el día de mañana. Es lo que queremos también dejar, una base, un legado, bases más sólidas de los procesos para intentar tener jugadores todavía mucho más completos”, expresó.

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“Creo en los jóvenes, por algo me atreví hoy a hacer este 11 con gente muy joven. La edad promedio de nosotros es 24 contra 29 de Perú. No sé quién más se pudiera haber atrevido a hacerlo, pero yo creo en ellos”, concluyó Márquez.