Sin descendencia directa: la historia de Jorge Kahwagi y la paternidad que no llegó a cumplir

El fallecimiento del empresario mexicano fue confirmado este 30 de septiembre por Roberto Palazuelos, quien compartió una fotografía de ambos y envió condolencias a su madre. (Infobae México)

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La celebridad y empresario, Jorge Kahwagi Macari, falleció sin dejar descendencia directa a los 58 años de edad. El exboxeador y exdiputado federal de la LIX Legislatura mantuvo una vida personal rodeada de romances mediáticos y compromisos matrimoniales que no llegaron a concretarse.

La familia de Kahwagi registró la pérdida de sus dos figuras masculinas principales en un lapso de seis meses. Su padre, el empresario Jorge Kahwagi Gastine, murió a los 85 años el 23 de marzo de 2026, dejando la representación empresarial y familiar en sus hijas y nietos.

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A pesar de la constante exposición en la televisión, el político mexicano nunca contrajo matrimonio ni procreó hijos.

La línea sucesoria de la dinastía Kahwagi quedó estructurada a través de sus hermanas Sonja y Layla, además de sus sobrinos.

Entre la nueva generación de la familia destacó Fernando Marón Kahwagi, quien asumió cargos directivos en el sector editorial y de negocios tras el fallecimiento de su abuelo y de su tío.

Jorge Kahwagi Macari fue vinculado sentimentalmente con varias celebridades. (Infobae México: Jovani Pérez)

Jorge Kahwagi manifestó en 2013 su anhelo de casarse y formar un hogar

Durante una entrevista en el programa de televisión Shalala en 2013, Kahwagi abordó directamente su estatus sentimental.

En la emisión, el exlegislador reconoció que tenía el deseo explícito de llegar al altar y convertirse en padre.

En la emisión, Kahwagi declaró: “Yo sí me quiero casar para hacer una familia”.

El exdiputado explicó que buscaba una relación duradera con una mujer que actuara como su compañera de vida.

El exboxeador añadió en esa misma conversación que para él resultaba “importante tener a tu compañera, a tu amiga, la que esté contigo en las buenas y en las malas”.

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Sin embargo, ese proyecto personal no se consolidó en los años posteriores.

Las declaraciones coincidieron con una etapa en la que Kahwagi intentó equilibrar sus actividades en la política, los negocios y sus apariciones en programas de entretenimiento como Big Brother VIP.

En la emisión, el exlegislador reconoció que tenía el deseo explícito de llegar al altar y convertirse en padre. FOTO: Eunice Adorno/CUARTOSCURO.COM

Romances mediáticos y compromisos que no llegaron al matrimonio

La vida sentimental de Kahwagi permaneció bajo el escrutinio de la prensa durante la década de 2000.

Su relación más prolongada la sostuvo con la actriz Marlene Favela, con quien inició un noviazgo en 2007.

El romance con la actriz duró cuatro años y generó expectativas sobre un eventual matrimonio.

En 2009, Kahwagi entregó un anillo de compromiso a Favela e inició los preparativos de la boda.

La pareja decidió cancelar el enlace matrimonial en 2010 de común acuerdo.

Tras la ruptura, la actriz explicó en entrevistas posteriores que ambos comprendieron que sus proyectos de vida iban en direcciones diferentes.

Antes de su noviazgo con Favela, Kahwagi sostuvo un romance de cinco meses con la cantante Ana Bárbara en 2005. La relación terminó debido a las apretadas agendas laborales de ambos.

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A lo largo de los años, diversas figuras del espectáculo fueron vinculadas sentimentalmente con el exboxeador, aunque la mayoría de los casos quedó en rumores no confirmados por los involucrados.

En 2009, Kahwagi entregó un anillo de compromiso a Favela e inició los preparativos del enlace, pero la pareja decidió cancelar la boda de común acuerdo un año después. (Archivo)

El emporio familiar y la línea de sucesión tras dos pérdidas consecutivas

La ausencia de hijos por parte de Kahwagi Macari cobró mayor relevancia tras el deceso de su padre, el empresario Jorge Kahwagi Gastine, ocurrido el 23 de marzo de 2026.

Entre el fallecimiento del patriarca y el del exboxeador transcurrieron exactamente 191 días, lo que aceleró la transición generacional del grupo.

Sin descendientes directos que asumieran la conducción de los negocios, la responsabilidad corporativa recayó en la tercera generación de la familia.

Su sobrino, Fernando Marón Kahwagi, quien ya ocupaba una de las vicepresidencias del periódico ‘La Crónica de Hoy’ de forma simultánea con su tío, asumió la conducción de las empresas.

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El emporio familiar comprendió inversiones en el sector editorial, servicios financieros y la firma ‘Cosmocolor’, dedicada a la tecnología de identificación.

La falta de herederos por parte del exdiputado consolidó a sus sobrinos como los continuadores del proyecto empresarial que la familia inició en México a mediados del siglo XX.

Su sobrino, Fernando Marón Kahwagi, asumió la conducción de las empresas. (Especial)

Alejamiento de la vida pública y afecciones de salud

Tras alejarse de los cargos legislativos y de la dirigencia del partido Nueva Alianza, Kahwagi redujo de forma progresiva su presencia en los medios de comunicación y en las redes sociales.

En 2019, el empresario enfrentó una grave crisis de salud provocada por una peritonitis secundaria a la perforación de una úlcera gástrica no detectada a tiempo. La emergencia médica lo obligó a permanecer internado en terapia intensiva.

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Después de superar esa complicación médica, el exboxeador optó por un retiro casi total de la escena pública.

Su cuenta oficial en la red social X dejó de registrar publicaciones desde ese mismo año.

Tras alejarse de los cargos legislativos y de la dirigencia del partido Nueva Alianza, Kahwagi redujo de forma progresiva su presencia en los medios de comunicación.

El fallecimiento de Kahwagi este 30 de septiembre de 2026 ocurrió en la Ciudad de México a causa de un derrame cerebral, de acuerdo con reportes vertidos por allegados a la familia.

Al momento de su deceso, el exlegislador permaneció soltero y sin hijos, dejando como únicos herederos de la dinastía empresarial a su madre Sonja Macari Chalhub, sus hermanas y sus sobrinos.

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La ausencia de descendencia directa colocó a sus sobrinos como los continuadores del legado de los Kahwagi en los distintos sectores económicos y mediáticos donde la familia mantuvo inversiones.

El legado del expolítico abarcó peleas profesionales de boxeo, dos periodos como diputado federal y la dirigencia nacional de un partido político, además de su faceta como participante de reality shows.

Los restos de Jorge Kahwagi Macari fueron velados por familiares y amigos en la capital del país, cerrando un ciclo de más de dos décadas de notoriedad en la vida pública mexicana.