México

Qué ver para conocer la historia del 2 de octubre: películas, series y documentales sobre Tlatelolco

De El grito a Rojo amanecer y Olimpia, esta es una selección de producciones para acercarse al movimiento estudiantil, la violencia y las preguntas que aún rodean aquella jornada de 1968

2 de octubre no se olvida, conmemoración de la matanza estudiantil en Tlatelolco de 1968
Los documentales, dramas y reconstrucciones revisitan las movilizaciones, la represión y las secuelas familiares, mientras el número de víctimas real del 2 de octubre permanece como incógnita. (Infobae México/Jesús Avilés)
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Cada 2 de octubre, la memoria de Tlatelolco vuelve a las calles, las aulas y las pantallas.

La consigna “2 de octubre no se olvida” acompaña el recuerdo de la represión contra el movimiento estudiantil de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, un episodio que dejó marcas duraderas en la vida política y social de México.

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La memoria del movimiento estudiantil de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas permanece en la sociedad mexicana a través de distintas obras audiovisuales. EFE/José Méndez/Archivo
La memoria del movimiento estudiantil de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas permanece en la sociedad mexicana a través de distintas obras audiovisuales. EFE/José Méndez/Archivo

A más de medio siglo, el cine y la televisión ofrecen distintas puertas de entrada a aquel episodio: el archivo filmado en las calles, los testimonios de sobrevivientes y ficciones que trasladan la violencia a un departamento, una universidad o los pasillos del poder.

Ninguna película puede abarcar por sí sola la dimensión de lo que ocurrió. La combinación de documentales, dramas y series permite acercarse al contexto de las movilizaciones, las exigencias estudiantiles y el operativo que dejó una cifra de víctimas que continúa sin un consenso definitivo.

Los archivos que conservan las calles, marchas y voces de 1968

Los documentales ofrecen una entrada directa al ambiente que rodeó al movimiento estudiantil. Antes de la noche del 2 de octubre, hubo asambleas, marchas, brigadas y protestas que reunieron a estudiantes, profesores y trabajadores:

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  • El grito (1968), de Leobardo López Arretche, reúne imágenes filmadas por alumnos del entonces Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. La obra registra movilizaciones, actos públicos y escenas universitarias desde el interior de una generación que exigía libertades democráticas.
  • Tlatelolco: las claves de la masacre (2002), dirigido por Carlos Mendoza, combina archivo y testimonios para revisar la represión en la Plaza de las Tres Culturas. El documental se acerca al operativo del 2 de octubre y a las versiones que durante años buscaron explicar lo ocurrido.
  • Los rollos perdidos (2012), de Gibrán Bazán, sigue el rastro de filmaciones vinculadas con Servando González. La película indaga en el destino de imágenes relacionadas con 1968 y en los vacíos que todavía rodean a parte del registro audiovisual de esa época.
El documental El grito reúne imágenes captadas por alumnos del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos sobre las marchas de 1968. (IMDb)
El documental El grito reúne imágenes captadas por alumnos del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos sobre las marchas de 1968. (IMDb)

Estas producciones no reemplazan los trabajos históricos ni resuelven las preguntas pendientes sobre el número de víctimas, pero sí permiten mirar las consignas, los rostros y el clima de una movilización que no se redujo a una sola tarde en Tlatelolco.

Las películas que narran los horrores vividos en la Plaza de las Tres Culturas

Las ficciones sobre Tlatelolco no buscan resolver los vacíos que dejó la historia ni reproducir cada minuto de la jornada.

Su mirada se detiene en lo que ocurre lejos de la Plaza de las Tres Culturas: familias que discuten el rumbo del país, estudiantes que descubren el costo de protestar y vidas que cambian cuando la represión entra a sus casas y universidades.

  • Rojo amanecer (1989), de Jorge Fons, sigue a una familia que vive cerca de la Plaza de las Tres Culturas. Con María Rojo, Héctor Bonilla, Demián Bichir y Bruno Bichir, la película observa los hechos desde un departamento donde la tensión de las calles termina por entrar al hogar.
  • Tlatelolco, verano del 68 (2013), dirigida por Carlos Bolado, cuenta la relación entre Félix, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Ana María, alumna de la Universidad Iberoamericana. El romance acompaña el ascenso de las protestas y las divisiones sociales de aquel año.
  • Olimpia (2018), de José Manuel Cravioto, usa la técnica de rotoscopia para seguir a jóvenes universitarios durante la ocupación militar de la Universidad Nacional Autónoma de México. La película pone el foco en la vigilancia, el miedo y la organización de los estudiantes.
  • Borrar de la memoria (2010), dirigida por Alfredo Gurrola, sitúa su trama décadas después. Un periodista investiga crímenes conectados con 1968 y se enfrenta a silencios que sobrevivieron al paso del tiempo.
maria rojo, rojo amanecer -México- 29 septiembre
Con actuaciones estelares de María Rojo, Héctor Bonilla y los Bichir, el largometraje Rojo amanecer de Jorge Fons traslada la tensión de la matanza de Tlatelolco al interior de un departamento cercano a la plaza. (Instagram)

Estas historias muestran que el movimiento estudiantil tuvo consecuencias que fueron más allá de la protesta. La represión atravesó vínculos familiares, decisiones personales y la relación de toda una generación con las instituciones del país.

Las series y relatos que vuelven a Tlatelolco desde los pasillos del poder

El 2 de octubre también ha llegado a la pantalla chica desde historias que no recrean de forma directa la masacre vivida en la Plaza de las Tres Culturas.

Algunas se internan en las decisiones que tomaron funcionarios y cuerpos de inteligencia; otras convierten la fecha en el punto de partida para relatos de suspenso o terror. Juntas, amplían la mirada sobre el clima de vigilancia, miedo y control político que marcó a 1968.

  • Un extraño enemigo (2018) se adentra en las estructuras políticas y de inteligencia que rodearon al movimiento de 1968. La serie sigue a Fernando Barrientos, personaje inspirado en Fernando Gutiérrez Barrios, y retrata las disputas internas de un Estado que respondió con fuerza a las movilizaciones.
  • Los parecidos (2015), de Isaac Ezban, no reconstruye la masacre de manera directa. La madrugada del 2 de octubre sirve como punto de partida para una historia de terror y ciencia ficción ambientada en una estación de autobuses.
Segunda temporada de Un Extraño Enemigo
La serie Un extraño enemigo aborda las disputas de poder y el sistema del Estado durante el conflicto estudiantil. 8Especial)

Ver estas obras después de El grito o Rojo amanecer permite distinguir entre los registros cercanos al movimiento y las interpretaciones creadas posteriormente. Unas conservan imágenes de las protestas; otras vuelven a 1968 para hablar de control, miedo y silencio.

Entre documentos que preservan las marchas, ficciones que entran a los departamentos de Tlatelolco y series que recorren los pasillos del poder, estas producciones muestran una imagen del 2 de octubre de 1968 que permanece en la memoria mexicana: jóvenes en las calles, una ciudad bajo tensión y una fecha que cada año vuelve a reclamar justicia.

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