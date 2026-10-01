Quién es Gibrán Zavala, el sobrino de Yahir que causó revuelo en redes tras entrar a La Casa de los Famosos México

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Gibrán Nael Zavala Othón, sobrino del cantante Yahir, ingresó este martes a La Casa de los Famosos México para pasar 24 horas junto a su tío, dentro de la dinámica de visitas previa a la final del reality. El joven, originario de Hermosillo, Sonora, generó revuelo en redes sociales y acaparó la atención de la audiencia, incluida la conductora Marie Claire Harp.

La visita ocurrió después de que Yahir llevaba más de dos meses de aislamiento sin convivencia familiar dentro del programa. Antes de recibir a Gibrán, el cantante había tenido el reencuentro con su hijo, quien ingresó poco antes de una de las últimas expulsiones de la competencia.

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Gibrán es hijo de una de las hermanas de Yahir

Gibrán Nael Zavala Othón nació cuando Yahir ya formaba parte de La Academia, el reality musical que lanzó la carrera del cantante en 2002 y en el que terminó en cuarto lugar. Es hijo de una de las hermanas del artista sonorense, por lo que ambos comparten el mismo lugar de origen.

Gibrán Zavala, sobrino de Yahir (@gibran_naell)

A diferencia de la trayectoria musical de su tío, el camino profesional de Gibrán está relacionado con el fitness y el modelaje. En su cuenta de Instagram, identificada como @gibran_naell, se describe como modelo y coach.

Yahir ha hablado de su sobrino con sus compañeros dentro de la casa

Durante las primeras semanas de transmisión del programa, Yahir mencionó a Gibrán frente a sus compañeros y reveló que su sobrino se dedica al entrenamiento físico. El cantante contó que Gibrán es una de las personas con las que suele entrenar y que lo ayuda a mantenerse en forma.

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La cercanía entre ambos queda documentada en redes sociales, donde han compartido videos realizando distintas actividades deportivas juntos. Entrenan con regularidad levantamiento de pesas, una de sus disciplinas favoritas para tonificar el cuerpo, y también practican boxeo, alternándose en los roles de peleador y sparring.

Gibrán Zavala, sobrino de Yahir (@gibran_naell)

¿Por qué entró Gibrán a La Casa de los Famosos México?

Gibrán entró como parte de la dinámica de visitas de 24 horas que el programa ofrece a los habitantes finalistas antes de la final. Es una actividad clásica del reality, donde familiares o amigos cercanos ingresan para convivir con los concursantes que llegaron a esta etapa.

En el caso de Yahir, la visita tenía un peso adicional: llevaba más de dos meses de aislamiento sin convivencia familiar dentro de la casa. Antes de Gibrán, había recibido únicamente la visita de su hijo, poco antes de una de las últimas expulsiones de la competencia.

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La visita incluyó una carnita asada dentro de las instalaciones

Yahir y Gibrán aprovecharon las 24 horas de convivencia para preparar una carnita asada dentro de las instalaciones del reality. La actividad formó parte de los momentos de reencuentro que compartieron durante la visita.

Gibrán Zavala, sobrino de Yahir (@gibran_naell)

La dinámica de visitas previa a la final incluyó a varios familiares y amigos de los habitantes finalistas, entre ellos Gibrán, identificado únicamente como sobrino de Yahir en la lista de ingresos al programa.

Marie Claire Harp mostró simpatía por el sobrino de Yahir

Gibrán no solo recibió aplausos de la comunidad del reality por su cercanía con Yahir, también se ganó el interés de varias mujeres, entre ellas la conductora Marie Claire Harp, quien mostró abiertamente su simpatía por él durante la transmisión del programa.

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Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

Antes de su aparición en la casa, la presencia pública de Gibrán había sido más discreta que la de su tío. El parentesco con Yahir fue uno de los motivos principales por los que su nombre comenzó a circular entre los espectadores del reality show.