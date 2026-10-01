Lo que pensaba Jorge Kahwagi de la muerte cuando estuvo en un punto crítico de salud: “Aferrarse a la vida”

El fallecimiento del empresario mexicano fue confirmado este 30 de septiembre por Roberto Palazuelos, quien compartió una fotografía de ambos y envió condolencias a su madre. (Infobae México)

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Jorge Kahwagi Macari, exboxeador, exdiputado federal y empresario, murió este miércoles 30 de septiembre a los 58 años, siete años después de haber enfrentado una crisis de salud que lo llevó al borde de la muerte y lo hizo reflexionar públicamente sobre el valor de “aferrarse a la vida”.

El episodio más crítico de su historial médico ocurrió en abril de 2019, cuando fue hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México tras la perforación de una úlcera gástrica que derivó en peritonitis.

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El cuadro lo mantuvo en terapia intensiva, requirió una traqueotomía y, según versiones no confirmadas de forma oficial, un coma inducido de casi dos meses.

Una infección bacteriana marcó el inicio de sus problemas de salud

De qué murió Jorge Kahwagi Macari: revelan la causa de su fallecimiento tras años de luchar contra graves padecimientos (RS)

Alrededor de 2010, Kahwagi contrajo una infección bacteriana que algunos reportes identificaron como un cuadro de estreptococo relacionado con osteomielitis, aunque la información disponible no permite confirmar ese diagnóstico con precisión médica. El padecimiento le provocó una inflamación generalizada y un aumento de peso corporal de hasta 60 kilos.

Ese antecedente debilitó su sistema inmune durante los años siguientes. La combinación de ese historial con la úlcera no detectada a tiempo terminó por perforarle el estómago casi una década después, el episodio que puso en riesgo real su vida.

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“Se me reventó una úlcera”, confirmó Kahwagi en 2019

Última aparición pública de Jorge Kahwagi

El propio Kahwagi desmintió versiones erróneas sobre su estado de salud a través de su cuenta en la red social X, entonces Twitter. “Por este medio, quiero agradecer a todos mis amigos su preocupación por mi salud. Les quiero manifestar que se me reventó una úlcera, pero gracias a Dios que me permitió seguir dando lata aquí con ustedes”, escribió el 8 de abril de 2019.

El mensaje fue la primera confirmación pública de la emergencia médica que lo mantuvo alejado de los reflectores durante meses. En ese momento, la familia optó por el hermetismo mientras los médicos evaluaban el alcance real del daño.

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El cuadro se complicó con peritonitis y requirió múltiples intervenciones

La Cámara Nacional de Comercio dedicó un mensaje de pésame a Jorge Kahwagi Macari, donde ocupó la presidencia en representación local de Álvaro Obregón. (Facebook/ Cámara de Comercio de la Ciudad de México )

Meses después, en una aparición pública en octubre de 2019, Kahwagi explicó con más detalle cómo había evolucionado su padecimiento. “Fue la peritonitis y luego se complicó por otras cosas. Fue una bacteria de hace muchos años. No se sabe bien, fue una úlcera que no detectamos a tiempo y se perforó el estómago”, relató entonces.

La peritonitis, una inflamación grave provocada por una infección en el abdomen, obligó a los médicos a intervenirlo en múltiples ocasiones. El 22 de mayo de 2019 tuvo que regresar al hospital para retirar elementos relacionados con la traqueotomía que le habían colocado durante la fase más crítica del padecimiento.

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Al despertar presentó dificultades para caminar, hablar y recordar

México D.F. 08 Enero 2004.- El diputado por el PVEM Jorge Kahwagi levanta los brazos al dar el peso crucero, se enfrentara a Dwayne Swift. FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con versiones periodísticas de la época, no confirmadas por un parte médico oficial, Kahwagi permaneció casi dos meses en coma inducido. Al salir de ese estado, enfrentó dificultades para caminar, hablar y recordar información, consecuencia del tiempo prolongado bajo sedación y de la gravedad del cuadro infeccioso.

Pese a las secuelas, tomó la decisión de regresar a su casa apenas pudo, aunque continuaba sin poder valerse por sí mismo. Para junio de ese año la traqueotomía ya había sido retirada y Kahwagi avanzaba en un proceso de recuperación que sus allegados describieron como lento.

“Lo único que hay que hacer es aferrarse a la vida”

Jorge Kahwagi Macari murió este 30 de septiembre.

En una entrevista posterior a su recuperación, Kahwagi compartió la reflexión que resume cómo enfrentó ese momento límite. “Lo único que hay que hacer es aferrarse a la vida y estar listos para que, si ya no te toca, ya no te toca estar”, dijo en esa ocasión, al hablar del riesgo que corrió su propia existencia durante la crisis de 2019.

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La frase quedó como una de las últimas reflexiones personales que Kahwagi compartió de forma pública antes de alejarse de manera casi total de los medios. Desde entonces, sus apariciones y publicaciones en redes sociales se volvieron esporádicas hasta prácticamente desaparecer.

Reapareció en octubre de 2019 para confirmar su recuperación

(Especial)

Kahwagi reapareció ante los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en octubre de 2019, donde confirmó que se encontraba recuperado del episodio que lo tuvo al borde de la muerte. La recuperación provocó un cambio físico visible y limitó, a partir de ese momento, sus apariciones públicas.

A partir de 2019, la actividad en sus redes sociales se volvió prácticamente nula. Jorge Kahwagi optó por mantenerse alejado de la exposición mediática durante los últimos años de su vida.

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No existe información pública que vincule el episodio de 2019 con su muerte

Kahwagi murió este 30 de septiembre, según información difundida por el periodista Gustavo Adolfo Infante durante el programa Sale el Sol, a causa de un derrame cerebral. La versión fue confirmada posteriormente por Roberto Palazuelos, amigo cercano del empresario, en declaraciones al medio Quién.

Hasta el momento, no existe información pública que permita establecer una relación directa entre los episodios de salud que Kahwagi enfrentó en 2010 y 2019 y el derrame cerebral señalado como causa de su fallecimiento. La familia no ha emitido un comunicado oficial que detalle las circunstancias médicas de su muerte.