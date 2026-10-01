Jorge Kahwagi llevó a Rafa Balderrama al hospital y el locutor le dedicó un mensaje conmovedor

El locutor recordó al abogado y exboxeador profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Jorge Antonio Kahwagi Macari dejó un hueco en el ámbito empresarial, político y deportivo tras darse a conocer este miércoles 30 de septiembre su sensible fallecimiento a los 58 años de edad, presuntamente por un derrame cerebral, según la información del periodista Gustavo Adolfo Infante.

Los mensajes de despedida surgieron rápidamente y uno en particular permite saber el nivel de persona que era Jorge Kahwagi antes de alejarse del ojo público y de las plataformas digitales a partir del 2019.

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Rafael Balderrama, más conocido como Rafa Balderrama, mantuvo una amistad muy cercana con el empresario y exboxeador profesional mexicano después de recibir un puñetazo en la cara que lo envió de emergencia al hospital y en todo momento recibió el apoyo y atención de Kahwagi Macari.

¿Quién iba a pensar que después de este golpe (muestra en un video), el cual me noqueó y me mandó al hospital por parte de Jorge Kawachi, iba a nacer una amistad entre el boxeador empresario y su servidor, Rafa Valderrama?“, rememoró el actor mexicano.

El empresario habría fallecido por un derrame cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Les pongo en contexto. Teníamos un programa que se llamaba No manches, en el cual tenemos una sección que le llamábamos el No manches extreme, el cual consistía entrar a los cuartos de las celebridades y hacer desmanes, tirar maletas, voltear colchones, romper televisiones, etcétera”, explicó Rafael Balderrama.

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“Nos disfrazábamos de room service y entrábamos a las habitaciones, pero Jorge Kawachi repentinamente tiró un derechazo, el cual me lo colocó en el tabique nasal, fracturándolo por completo y me mandó a dormir”, relató el conductor.

“Pero después de esto, Jorge (Kawachi) fue siempre muy puntual, se preocupó en todo momento por mi salud y de ahí nació una amistad. Íbamos y lo visitamos constantemente a su casa, en el cual jugábamos y la pasábamos increíble”.

“Nos invitaba a sus peleas, en las cuales han sido muy polémicas, pero ahí conocí el corazón de Jorge Kawachi, un hombre que se preocupaba por su entorno social y siempre trataba de ayudar a las demás personas”, expresó Rafa Balderrama.

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Antes de finalizar con su video de despedida, el locutor lamentó que “desafortunadamente Jorge (Kawachi) ha dejado este mundo terrenal y sí, dejó también muchas polémicas, de las cuales en el mundo del espectáculo y en el medio deportivo siempre se va a hablar”.

Y para finalizar, conmovió a sus miles de seguidores en Instagram “por la oportunidad de conocer a un gran ser humano que hoy ha dejado de existir. Vuela alto, Jorge Kawachi”, concluye el mensaje de Rafael Balderrama.

Alejamiento de Jorge Kahwagi en las medios sociales durante sus últimos años de vida

El empresario y exboxeador murió a los 58 años de edad (X / Jorge Kahwagi )

Jorge Kahwagi Macari se distanció de las redes sociales a partir del año 2019, luego de una crisis médica que él mismo dio a conocer en su momento y que alertó a sus fans para sumarse a una cadena de oración por el abogado y ex miembro de la Cámara de Diputados.

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“Por este medio, quiero agradecer a todos mis amigos su preocupación por mi salud. Les quiero manifestar que se me reventó una úlcera, pero gracias a Dios que me permitió seguir dando lata aquí con ustedes”, hizo saber el ex miembro de la Cámara de Diputados un 8 de abril del 2019.

Jorge Kahwagi y su récord invicto en el boxeo profesional: triunfos perfectos entre críticas

Jorge Kahwagi contra Ramón Olivas (redes sociales)

Antonio Kahwagi construyó una carrera poco convencional dentro del boxeo profesional. El empresario hizo su debut en noviembre del 2001, a sus 33 años tras ser conocido por su participación en los negocios y, posteriormente, en la vida política mexicana.

Su marca profesional quedó marcado por victorias instantáneas. Jorge Antonio Kahwagi Macari consiguió arriba del cuadrilátero doce triunfos, todos por la vía del nocaut o nocaut técnico, sin conocer la derrota en la división de peso crucero, propio a conseguir el campeonato mexicano y títulos regionales del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

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