México

“El Chinaco” de Los Zetas suma otro proceso por el secuestro de dos mujeres en Tamaulipas

Juan Francisco Robles Martínez, quien cumple una condena de 150 años de prisión dictada en 2025, enfrenta una nueva imputación por hechos ocurridos en San Fernando durante 2012

Juan Francisco Robles, alias "El Chinaco", ya enfrenta una sentencia de más de 100 años. Crédito: FGR
Juan Francisco Robles, alias "El Chinaco", ya enfrenta una sentencia de más de 100 años. Crédito: FGR
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Un juzgado de control en Tamaulipas vinculó a proceso a Juan Francisco Robles Martínez, conocido como “El Chinaco”, por el delito de secuestro agravado cometido en 2012 contra dos mujeres en el municipio de San Fernando. El hombre, señalado como integrante de Los Zetas, ya cumple una sentencia de 150 años de prisión dictada en septiembre de 2025 por el secuestro de ocho personas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este 30 de septiembre que “El Chinaco” se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social No. 15 de Chiapas. La audiencia se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas, con residencia en Reynosa, sin que hasta el momento las autoridades precisaran si fue de manera virtual.

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El Chinaco fue detenido en el año 2013 junto con otras tres personas, las cuales fueron sentenciadas en 2025 junto con él.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2012 en San Fernando

Según el comunicado de la FGR, dos mujeres fueron privadas de la libertad por hombres armados mientras se encontraban en su negocio en San Fernando, Tamaulipas. Una de las víctimas logró escapar y regresó a su domicilio.

Respecto a la segunda víctima, sus familiares pagaron el rescate exigido por los secuestradores, sin que la mujer fuera liberada, de acuerdo con la versión oficial.

Sombra en blanco y negro de una persona sentada e inclinada con las manos atadas proyectada en una pared de concreto.
Una de las víctimas escapó. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH) aportó los datos de prueba contra “El Chinaco” en la audiencia inicial. La jueza de control determinó que existían elementos suficientes para investigarlo formalmente por el delito de secuestro agravado.

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Tras la vinculación a proceso, la jueza impuso a Robles Martínez la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, misma que cumplirá en el CEFERESO de Chiapas. El juzgado fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Esto se sabe sobre la sentencia previa de 150 años por el secuestro de ocho personas

En septiembre de 2025, un tribunal federal dictó sentencias de hasta 175 años de prisión contra cuatro integrantes de una organización criminal relacionada con Los Zetas, responsables de secuestros cometidos en Tamaulipas. Robles Martínez formó parte de ese grupo de sentenciados.

De acuerdo con el comunicado de la FGR difundido en esa fecha, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Oaxaca coordinaron la acusación presentada ante el Juzgado Noveno de Distrito con sede en Coyotepec, Oaxaca.

Junto a “El Chinaco” fueron sentenciados José Heder Ruíz Balero, de 27 años; Ricardo Román Palomo Rincones, de 43 años y conocido como “El Coyote”; y Lorenzo Reyes Requena, de 18 años. Los cuatro fueron aprehendidos en 2013 por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en un inmueble del fraccionamiento Santa Regina, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

La resolución judicial estableció que Palomo Rincones y Ruíz Balero recibieron una condena de 175 años de prisión tras demostrarse su participación en el secuestro de ocho personas. Reyes Requena y ”El Chinaco" fueron sentenciados a 150 años de prisión cada uno por los mismos hechos.

El boletín de la FGR precisó que las pruebas recabadas por el Ministerio Público Federal permitieron determinar la responsabilidad directa de los cuatro acusados en la privación ilegal de la libertad de las ocho víctimas. Las autoridades identificaron al grupo como una célula delictiva asociada a Los Zetas.

La FGR subrayó en ese momento que continuaba integrando expedientes contra células del mismo grupo en otras entidades federativas, con el propósito de debilitar estructuras delictivas de alto riesgo.

Los Zetas se fragmentaron tras perder a sus líderes clave

Los Zetas nacieron en 1997 cuando 31 desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES) del ejército mexicano comenzaron a operar como sicarios para el Cartel del Golfo, bajo el liderazgo de Osiel Cárdenas Guillén. El fundador del grupo, el teniente Arturo Guzmán Decenas, alias “Z1”, fue asesinado en 2002, según reportes del centro de investigación especializado en seguridad InSight Crime.

Tras la detención y extradición de Cárdenas Guillén, los Zetas rompieron con el Cartel del Golfo y crearon su propia red criminal bajo el mando de Heriberto Lazcano, alias “El Lazca” o “Z3”. El grupo llegó a tener presencia en cientos de municipios de México y se expandió hasta Guatemala. La organización se distinguió por su disciplina militar y por métodos de violencia extrema.

El grupo comenzó a fragmentarse en 2012 por la ruptura entre los hermanos Treviño: Miguel, alias “Z40”, y Alejandro, alias “Z42”, quienes dividieron la organización en el Cartel del Noreste y Los Zetas Vieja Escuela.

'Z40' (izq.) y 'Z42' (der.) fueron enviados a EEUU a más de una década de sus detenciones. (SSPC)
'Z40' (izq.) y 'Z42' (der.) fueron enviados a EEUU a más de una década de sus detenciones. (SSPC)

Miguel Treviño fue capturado en julio de 2013 y su hermano Alejandro en marzo de 2015. En febrero de 2018, la Marina capturó a otro líder del grupo, José María Guízar Valencia, alias “Z43”, lo que profundizó la fragmentación de la estructura.

Hoy, Los Zetas ya no existen como una organización criminal unificada. La ruptura derivada de las decisiones de los hermanos Treviño y la pérdida de líderes como Heriberto Lazcano y José María Guízar Valencia dio paso a facciones locales como el Cartel del Noreste, Los Zetas Vieja Escuela y los Talibanes, cada una con operaciones y alianzas independientes.

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