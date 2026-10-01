México

AMLO acusa de “manipulación” a medios de comunicación y se lanza contra periodistas

Durante la presentación de su libro Pueblo, López Obrador reprochó la partida dedicada a publicidad durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto

AMLO acusa de “manipulación” a medios de comunicación y se lanza contra periodistas. EFE/ Sáshenka Gutiérrez
AMLO acusa de “manipulación” a medios de comunicación y se lanza contra periodistas. EFE/ Sáshenka Gutiérrez
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Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de México, volvió a dejar clara su ruptura con los medios de comunicación, así como su posición en contra de quienes ejercen el periodismo en el país.

Sus señalamientos resaltaron durante la presentación de su libro Pueblo, a través de una transmisión en vivo en YouTube, la cual ya acumula casi cinco mil visualizaciones. El exmandatario acusó a empresarios y periodistas de manipular la información para “proteger intereses de la oligarquía”.

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López Obrador acusa a medios de “manipulación”

El expresidente sostuvo que los hombres más ricos del mundo son dueños de los principales medios y plataformas digitales. Afirmó que esos potentados, junto con capitales del extranjero, usan la comunicación como herramienta de control político.

Benditas redes sociales”, dijo al recordar cuando surgieron Twitter y Facebook, porque según él rompieron el cerco informativo que, asegura, mantenían la radio, la prensa y la televisión en su contra durante años anteriores a su llegada al poder.

El exmandatario se lanza contra periodistas

López Obrador mencionó de forma directa a periodistas como Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga y Carmen Aristegui, a quienes describió como voceros de la derecha y aseguró que reciben pagos elevados por su trabajo en radio y televisión.

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AMLO reaparece en redes para presentar su nuevo libro y hablar sobre su retiro de la política.

Sobre Loret de Mola afirmó: “Debe estar recibiendo como tres o cinco millones de pesos mensuales”. También aseguró que un directivo de Televisa le dijo alguna vez que el periodista era “su hombre de ataque” cuando él era jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Entre los señalamientos más duros, comparó las estrategias de comunicación de sus críticos con las usadas por el régimen nazi. “Es lo que hizo Hitler, sobre todo en el manejo de la comunicación. Lo que hizo Goebbels, su jefe de propaganda: decir mentiras y repetirlas muchas veces”, declara.

Gasto en publicidad oficial, lo que le molesta al expresidente

El expresidente detalló montos específicos para sustentar su narrativa sobre el manejo de recursos públicos hacia medios de comunicación:

  • En el gobierno de Enrique Peña Nieto la publicidad oficial llegó a 15 mil millones de pesos en un año.
  • Durante su primer año de gobierno, López Obrador dice haber reducido ese gasto a 3 mil millones de pesos.
  • Asegura que el sexenio completo de Peña Nieto destinó cerca de 80 mil millones de pesos en publicidad.

Con estos datos buscó reforzar la idea de que existía un sistema de financiamiento a cambio de cobertura favorable, al que llama “el negocio” entre gobiernos anteriores y empresas de comunicación.

Las veces que Andrés Manuel López Obrador ha salido de su "retiro político" en los momentos de mayor tensión en Morena y el gobierno de Sheinbaum. (Captura de pantalla)
Las veces que Andrés Manuel López Obrador ha salido de su "retiro político" en los momentos de mayor tensión en Morena y el gobierno de Sheinbaum. (Captura de pantalla)

López Obrador defiende su legado frente a la prensa que lo critica

El expresidente insistió en que su gobierno y el de la presidenta Claudia Sheinbaum sacaron de la pobreza a más de 13 millones de mexicanos. Argumentó que esta cifra explica el enojo de los medios que, según él, representaban a la clase que antes controlaba los recursos públicos.

También defendió la reducción en la contratación de publicidad oficial como prueba de un cambio real frente a prácticas del pasado. “Por eso están muy enojados”, repitió en varias ocasiones durante la transmisión al referirse a periodistas y directivos de medios.

El exmandatario cierró su mensaje asegurando que prefiere invertir en programas sociales antes que en campañas de comunicación institucional, y reiteró que su salida de la presidencia no significó un retiro de sus posiciones frente a la prensa mexicana.

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