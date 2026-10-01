Checo Pérez vuelve a casa con Cadillac en la Fórmula 1: falta un mes para la celebración del Gran Premio de México

En 2021, Checó Pérez finalmente pudo subir al podio del Gran Premio de México. (Facebook Checo Pérez)

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Sergio Michel Pérez Mendoza, el héroe nacional en la Fórmula Uno tras quince años de carrera exitosa, apunta a su retorno en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez para festejar en un mes el Gran Premio de la Ciudad de México.

La carrera programada en el calendario durante el fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre del 2026, afina detalles para volver a recibir a los mejores pilotos del deporte motor, especialmente al mexicano, Sergio Checo Pérez, tras un año de ausencia en las competencias de monoplazas.

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El 18 de diciembre del 2024, su antes escudería Red Bull Racing, anunció oficialmente a salida del corredor tapatío al culminar una temporada para el olvido: Checo ocupó el octavo lugar en el campeonato de pilotos, con 152 puntos, luego de ser subcampeón de la Máxima Categoría en 2023.

“Oracle Red Bull Racing ha tomado la decisión de prescindir de Sergio Pérez debido a sus malos resultados la temporada pasada”, decía el comunicado que mantuvo la firma del ex director ejecutivo y director del equipo austriaco, hablamos de Christian Horner.

Checo disputó 90 grandes premios con Red Bull Racing en los que consiguió cinco victorias, 29 podios, tres pole positions y dos campeonatos mundiales de constructores, aparte de hacer el 1-2 con el tetracampeón del mundo, Max Verstappen, en la campaña 2023 de la Fórmula Uno.

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El piloto mexicano Checo Pérez cumple un año de su llegada a Cadillac F1 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al no existir asientos disponibles en los equipos participantes de la F1, Sergio Pérez Mendoza reflexionó con su familia y optó por utilizar el 2025 como un año sabático, esto para saber qué era mejor para su vida mientras mantuvo un alejamiento de las carreras de autos.

“Estoy sumamente agradecido por los 4 años con Red Bull Racing y por la oportunidad de correr con un equipo increíble. manejar para Red Bull ha sido una experiencia inolvidable y siempre atesoraré el éxito que logramos juntos. rompimos récords, alcanzamos grandes logros y tuve el privilegio de conocer a tanta gente maravillosa en el camino2, expresó Checo Pérez.

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“Quiero agradecer enormemente a cada persona en el equipo, desde la directiva, ingenieros, mecánicos, catering, hospitality, cocina, mercadotecnia y comunicaciones, así como a cada una de las personas en Milton Keynes. a todos les deseo lo mejor para el futuro”, compartió el piloto mexicano sin olvidar a su público nacional.

“Un agradecimiento especial a todos los aficionados alrededor del mundo, especialmente a los fans mexicanos por todo su apoyo incondicional día a día. nos veremos pronto. Never Give Up (No rendirse nunca”, subrayó Sergio Pérez Mendoza cuando se quedó sin escudería en la Fórmula Uno.

Cadillac F1 al rescate de Sergio Checo Pérez

De esta manera el piloto mexicano anunció su regreso a la F1 con la escudería Cadillac

Después de casi medio año sin tener algún informe sobre qué pasaría con el futuro de Checo Pérez en la F1, el Máximo Circuito anunció que Cadillac Fórmula One Team se convierte en esta periodización 2026 en el equipo que hace su debut en las carreras de motores.

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Tras el anuncio, principalmente la afición de México pidió a Cadillac firmar a Sergio Pérez por contar con las características que buscan para sus dos pilotos oficiales: liderazgo, capacidad técnica y conocimiento del desarrollo de un auto y unidad de potencia.

Asimismo, Cadillac F1 priorizó la experiencia en la Fórmula Uno por encima de la juventud o la nacionalidad estadounidense para confirmar a sus dos competidores de esta temporada el 26 de agosto del 2025 a través de varios videos institucionales.

“Los primeros meses no extrañaba nada, el estar compitiendo eso sí lo extrañé y me di cuenta cuando empezaron las carreras que me levantaba a ver que seguía todo lo que estaba pasando”, declaró Sergio Pérez al confirmar su regreso a la Fórmula Uno bajo los colores de Cadillac Fórmula One Team.

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Al elegir a Sergio Pérez y también a Valtteri Bottas, corredor finlandés para el debut de Cadillac en la categoría máxima del deporte motor, entre ambos tendrían el objetivo de alcanzar puntos históricos que al final de cada año se traducen a millones de dólares.

Por lo pronto, tanto Sergio Pérez como Valtteri Bottas han sufrido para terminar entre los diez primeros; el mexicano había hecho lo propio en el Gran Premio de Mónaco, sin embargo una sanción de 10 segundos le arrebató el punto que Cadillac F1 festejó desde el paddock antes de la notificación.

Sergio Pérez correrá en el GP de México por primera vez con Cadillac el 1 de noviembre (Sergio Pérez)

Pese a ese trago amargo, para Checo Pérez estar en Cadillac F1 es una de sus mejores decisiones porque nunca antes había vivido una experiencia como la de ahora, donde se siente “mucho más que un piloto” fuera de las pistas de carreras.

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“Cadillac es algo que me motiva mucho; es como construir un equipo desde cero, empezar prácticamente desde el último puesto y ver hasta dónde podemos llegar juntos”, destacó Checo Pérez a un año del anuncio por parte de la escudería norteamericana.

“Siento que aquí soy mucho más que un piloto. Me escuchan mucho en distintos aspectos, como el desarrollo y demás, son pocos los pilotos que consiguen algo así en sus carreras. Es la primera vez que vivo una experiencia así”, afirmó el piloto de 36 años.

Checo ofrecerá Show Run con Cadillac en Paseo de la Reforma previo al GP de México

El Gobierno CDMX invitó al Show Run de Checo Pérez en F1 (Karina Hernández / Infobae)

La posibilidad que el piloto mexicano, Sergio Michel Pérez Mendoza, protagonizara una nueva exhibición de Fórmula Uno en Paseo de la Reforma, de cara al Gran Premio de la Ciudad de México, tomó forma este martes 29 de septiembre, cuando la escudería Cadillac Fórmula One Team confirmó su primera presentación pública en la principal avenida de la capital.

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La vigente escudería de Checo Pérez informó que el piloto mexicano se reunirá con sus miles de seguidores en Paseo de la Reforma el miércoles 28 de octubre para un espectáculo que marcará una convivencia única y especial tras su hito de los 300 grandes premios en la F1. El evento arrancará a las 10:00 am y se desarrollará un día antes de toda actividad en el GP de México.

Programación del Gran Premio de México para ver el regreso de Checo Pérez

Checó en 2021 y 2022 logró quedarse con el tercer lugar del Gran Premio de México. (Getty Images)

Viernes 30 de octubre Práctica Libre 1: 12:30 a 13:30 horas Práctica Libre 2: 16:00 a 17:00 horas

Sábado 31 de octubre Práctica Libre 3: 11:30 a 12:30 horas Clasificación: 15:00 a 16:00 horas

Domingo 1 de noviembre Carrera en la Ciudad de México: 14:00 horas

