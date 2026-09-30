Muere Manuel Alonso, hijo de María del Pilar Montes de Oca, directora de la revista Algarabía

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Manuel Alonso de la Florida y Montes de Oca, hijo de María del Pilar Montes de Oca Sicilia, directora de la revista Algarabía, murió a los 21 años, de acuerdo con una publicación de la editorial y una despedida difundida por su familia este 30 de septiembre.

Editorial Algarabía informó sobre el fallecimiento en un mensaje publicado hace 17 horas. La empresa expresó sus condolencias para la directora, sus familiares, amistades y colaboradores de la revista.

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“Editorial Algarabía y todo su equipo lamentan profundamente el sensible fallecimiento de Manuel Alonso de la Florida y Montes de Oca, hijo de nuestra querida directora María del Pilar Montes de Oca Sicilia”, señala el texto compartido por la editorial.

La publicación no detalla la causa de muerte ni el lugar donde ocurrió. En el mensaje, Algarabía identifica a Manuel Alonso de la Florida y Montes de Oca como hijo de María del Pilar Montes de Oca Sicilia, quien dirige la revista mexicana.

“La vida y el eterno laberinto de los efectos y las causas nos regaló 21 años de tu alegría, tu inteligencia, tus ganas, tu buenaondez, tu sapiencia y tu goce diario”, escribe la familia en una imagen de despedida dedicada a “Manolito”.

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Manuel Alonso de la Florida y Montes de Oca murió a los 21 años

La esquela difundida por sus familiares indica que Manuel Alonso de la Florida y Montes de Oca nació el 30 de junio de 2005 y murió el 29 de septiembre de 2026. La despedida aparece firmada por Manuel, Pilar e Inés.

La familia dirige un mensaje personal al joven y recuerda rasgos de su carácter, entre ellos su alegría, inteligencia y disposición. El texto también menciona la cercanía que mantuvo con sus seres queridos.

“¿Tú no te vas, mi amor; y aunque te fueras, aun yéndote, mi amor, jamás te irías”, dice otra parte del mensaje publicado junto a una fotografía de Manuel.

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En la imagen, el joven aparece de pie frente a una cortina metálica intervenida con grafiti. El texto se ubica a un lado de la fotografía y cierra con el nombre completo de Manuel, así como las fechas de su nacimiento y fallecimiento.

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Editorial Algarabía envía condolencias a María del Pilar Montes de Oca

El equipo de Algarabía acompañó el anuncio con un mensaje dirigido a la familia y al entorno de Manuel. La editorial señala que comparte el luto por la muerte del hijo de su directora.

“Nuestras condolencias a su familia, amigos y equipo de Algarabía”, añade la publicación de la empresa.

¿Qué es Algarabía?

Algarabía es una revista dedicada a la divulgación cultural y al lenguaje. María del Pilar Montes de Oca Sicilia es una de las figuras públicas asociadas con el proyecto editorial, por lo que la noticia generó mensajes de despedida en redes sociales.

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La información difundida hasta el momento se limita a los mensajes publicados por la editorial y la familia. No se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias de la muerte de Manuel Alonso.

“Manuel, Pilar e Inés. Toda tu familia que te quiere y te tendrá siempre en el corazón”, concluye la despedida compartida este 30 de septiembre.