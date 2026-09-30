De qué murió Jorge Kahwagi Macari: revelan la posible causa de su fallecimiento tras luchar contra graves padecimientos

El fallecimiento del empresario mexicano fue confirmado este 30 de septiembre por Roberto Palazuelos, quien compartió una fotografía de ambos y envió condolencias a su madre. (Infobae México)

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Jorge Kahwagi Macari murió este miércoles 30 de septiembre de 2026 a los 58 años, presuntamente por un derrame cerebral en Ciudad de México, según informó Gustavo Adolfo Infante durante la transmisión del matutino Sale el Sol, de Imagen Televisión.

El empresario, exboxeador, expolítico y participante de Big Brother VIP enfrentó en años recientes problemas de salud, entre ellos una úlcera gástrica perforada e infección bacteriana. Información que él mismo confirmó en diversas entrevistas del pasado.

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La noticia de su fallecimiento surge seis meses después de la muerte de su padre, el empresario Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica. Kahwagi Macari mantenía un perfil bajo desde 2019, luego de una trayectoria pública que pasó por la Cámara de Diputados, los realities y el boxeo profesional.

Durante la emisión de Sale el Sol de este 30 de septiembre, Gustavo Adolfo Infante dio a conocer la versión sobre la causa de muerte. Joanna Vega-Biestro se encontraba en el espacio informativo al momento del anuncio, aunque en el fragmento difundido no se incluyó una declaración textual suya sobre el deceso.

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“Desafortunadamente, Jorge Kahwagi acaba de fallecer a los 58 años de edad de un derrame cerebral aquí en la Ciudad de México. Descanse en paz, Jorge Kahwagi”, dijo Infante en el programa de Imagen Televisión.

La versión difundida por el conductor no precisa el hospital, el lugar exacto de la muerte ni si el exlegislador recibió atención médica antes del fallecimiento. Tampoco se ha informado si la familia emitirá un comunicado con más detalles.

Gustavo Adolfo Infante reporta un derrame cerebral como causa de muerte de Jorge Kahwagi Macari

Gustavo Adolfo Infante reporta un derrame cerebral como causa de muerte de Jorge Kahwagi Macari (Especial)

El anuncio de Sale el Sol coloca el derrame cerebral como la causa reportada del fallecimiento de Jorge Kahwagi Macari. La información se dio a conocer durante la mañana de este miércoles 30 de septiembre, horas después de que comenzaron a circular mensajes de despedida en redes sociales.

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El empresario Roberto Palazuelos publicó una fotografía junto a Kahwagi Macari y escribió: “Vuela alto querido Jorge, así como viviste. Dios te bendiga siempre, mi hermano querido”.

Palazuelos añadió un mensaje dirigido a la familia del exboxeador. “Me uno al dolor de doña Sonja y sus hermanas Sonja y Layla con mucho cariño en este momento tan duro”, escribió el actor y empresario.

El mensaje concluyó con la frase: “Jorge Kahwagi Macari, buen viaje”. La publicación generó condolencias de usuarios que expresaron sorpresa por la muerte del exdiputado.

Manuel Velasco también se pronunció a través de su cuenta de X. El político recordó que coincidió con Kahwagi Macari como diputado federal durante la LIX Legislatura.

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“Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura. Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz”, publicó Velasco.

Un derrame cerebral ocurre cuando se interrumpe o rompe el flujo sanguíneo al cerebro

Un derrame cerebral, también llamado accidente cerebrovascular, ocurre cuando una parte del cerebro deja de recibir sangre y oxígeno de forma adecuada o cuando un vaso sanguíneo se rompe dentro o alrededor de ese órgano.

Existen dos tipos principales. El más frecuente es el isquémico, que sucede cuando un coágulo o una acumulación de grasa bloquea una arteria que lleva sangre al cerebro. El hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe y provoca una hemorragia cerebral.

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Entre las causas y factores asociados se encuentran la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado, enfermedades cardiacas, tabaquismo, obesidad, sedentarismo y consumo excesivo de alcohol. También pueden intervenir aneurismas, malformaciones vasculares y alteraciones de la coagulación.

Los síntomas pueden incluir debilidad o entumecimiento repentino en una parte del cuerpo, dificultad para hablar, pérdida de equilibrio, problemas de visión y dolor de cabeza intenso en algunos casos. Un derrame cerebral requiere atención médica inmediata porque el daño neurológico puede avanzar en minutos.

Hasta ahora no se han dado a conocer datos médicos que expliquen si alguno de los padecimientos previos de Kahwagi Macari tuvo relación con el derrame cerebral reportado este miércoles.

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Quién fue Jorge Kahwagi Macari, empresario que murió a sus 58 años (RS)

Jorge Kahwagi Macari enfrentó una úlcera gástrica perforada en 2019

En 2019, Jorge Kahwagi Macari informó que enfrentó una úlcera gástrica perforada y una infección bacteriana. El exboxeador compartió entonces un mensaje sobre su estado de salud en redes sociales.

“Se me reventó una úlcera, pero gracias a Dios que me permitió seguir dando lata aquí con ustedes”, escribió en aquella ocasión.

Después de ese episodio, sus apariciones públicas disminuyeron. Su cuenta de X permanecía sin actualizaciones desde ese año, mientras que su nombre reapareció en marzo de 2026 a raíz de la muerte de su padre.

Jorge Kahwagi Gastine murió el pasado 23 de marzo de 2026. El empresario encabezó Grupo Crónica y su deceso provocó mensajes de condolencias de figuras públicas y personas cercanas a la familia.

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La muerte de su padre ocurrió apenas seis meses antes del fallecimiento de Kahwagi Macari. Roberto Palazuelos expresó su apoyo a doña Sonja y a las hermanas Sonja y Layla tras conocer la noticia.

Jorge Kahwagi Macari fue diputado federal, boxeador y participante de Big Brother VIP

Jorge Kahwagi Macari nació en Ciudad de México el 28 de mayo de 1968. Construyó una carrera pública durante más de dos décadas entre la política, los negocios, la televisión y el deporte.

Fue diputado federal entre 2001 y 2006. Durante ese periodo pidió licencia para ingresar a Big Brother VIP en 2004, una decisión que generó críticas debido a que continuó con el pago correspondiente a su cargo legislativo.

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Su paso por el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza también marcó su carrera. Fue secretario general de Nueva Alianza y ocupó la presidencia de ese partido entre 2007 y 2011. Más tarde regresó a la Cámara de Diputados entre 2009 y 2012.

En el boxeo profesional disputó 11 peleas entre 2001 y 2005. Ganó todos sus combates por nocaut y obtuvo el campeonato mexicano de peso crucero en 2002.

También consiguió cinturones latinoamericanos del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo. Algunos de sus combates generaron cuestionamientos por los antecedentes de sus rivales y por sospechas alrededor de los resultados.

Jorge Kahwagi Macari fue diputado federal, boxeador y participante de Big Brother VIP

Kahwagi Macari volvió al ring en 2015 para enfrentar a Ramón Olivas en Cebú, Filipinas. El combate terminó en 40 segundos, luego de que el árbitro detuvo la pelea tras un golpe a la mandíbula y declaró ganador al mexicano.