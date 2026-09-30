México

Muere Jorge Kahwagi Macari: boxeador, político y estrella de Big Brother

Este 30 de septiembre se dio a conocer el fallecimiento

Jorge Kahwagi Macari
(Instagram)
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Jorge Kahwagi Macari muere este miércoles 30 de septiembre, meses después del fallecimiento de su padre, el empresario Jorge Kahwagi Gastine.

Roberto Palazuelos y Manuel Velasco confirman la noticia con un mensaje de despedida dirigido a quien identifica como su amigo y expresa sus condolencias a la familia.

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Roberto Palazuelos despide a Jorge Kahwagi Macari

Vuela alto querido Jorge, así como viviste. Dios te bendiga siempre, mi hermano querido”, escribe Palazuelos en una publicación de Instagram acompañada por una fotografía de ambos. El actor no da detalles sobre la causa ni el lugar de la muerte.

La imagen muestra a los dos jóvenes durante un encuentro social. El mensaje de Palazuelos se publica poco después de conocerse el fallecimiento de Kahwagi Macari y concentra las primeras reacciones públicas por su muerte.

Me uno al dolor de doña Sonja y sus hermanas Sonja y Layla con mucho cariño en este momento tan duro”, añade el empresario y actor. Al final de su mensaje, escribe: “Jorge Kahwagi Macari, buen viaje”.

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Jorge Kahwagi Macari
Jorge Kahwagi Macari

La publicación de Roberto Palazuelos genera mensajes de condolencias entre usuarios de Instagram. Algunos seguidores expresan sorpresa por la noticia y envían palabras de apoyo a la familia del exboxeador y expolítico.

No lo puedo creer. Descanse en paz”, comenta una usuaria en la publicación compartida por Palazuelos. El actor aparece junto a Kahwagi Macari en una fotografía tomada años atrás, con ambos vestidos de blanco.

La muerte de Kahwagi Macari ocurre seis meses después del deceso de su padre, Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica. El empresario murió el 23 de marzo de 2026, hecho que colocó de nuevo el apellido Kahwagi en la conversación pública.

Kahwagi Macari había mantenido un perfil bajo durante los últimos años. Su nombre reapareció en marzo pasado a raíz de la muerte de su padre y de los recuerdos sobre una trayectoria que pasó por la política, el boxeo y los programas de televisión.

jorge kahwagi gastine
(Captura de pantalla/X)

Manuel Velasco lo despide

A través de su cuenta de X, Manuel Velasco colocó:

“Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura. Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz”.

jorge kahwagi gastine
(Captura de pantalla/X)

¿Quién es Jorge Kahwagi Macari?

Jorge Kahwagi Macari nació en Ciudad de México el 28 de mayo de 1968. Tenía 58 años.

El exdiputado construyó una presencia mediática durante más de dos décadas. Su trayectoria incluyó cargos en el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como una etapa en el boxeo profesional.

Kahwagi Macari fue diputado federal entre 2001 y 2006. Durante ese periodo pidió licencia para participar en Big Brother VIP, en 2004, decisión que provocó críticas porque continuó con el pago correspondiente a su cargo legislativo.

Su vínculo político con Elba Esther Gordillo también marcó su paso por Nueva Alianza. Fue secretario general del partido y más tarde ocupó su presidencia entre 2007 y 2011, antes de volver a la Cámara de Diputados entre 2009 y 2012.

El boxeo y la televisión marcaron la figura pública de Kahwagi

En el ring, Jorge Kahwagi Macari disputó 11 peleas profesionales entre 2001 y 2005. Ganó todas por nocaut y fue campeón mexicano de peso crucero en 2002.

Primer plano de Jorge Kahwagi Macari sonriendo, con el rostro parcialmente iluminado de rojo, y detrás, siluetas desaturadas de cuatro mujeres
Jorge Kahwagi Macari fue vinculado sentimentalmente con varias celebridades. (Infobae México: Jovani Pérez)

También obtuvo cinturones latinoamericanos del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo. Su carrera provocó cuestionamientos por los perfiles de algunos de sus contrincantes y por sospechas alrededor de ciertos combates.

Cuatro de sus rivales, Perry Williams, Richard Wilson, Dwayne Swift y Buck Smith, fueron investigados por el FBI ante presuntos pagos para perder peleas, de acuerdo con el recuento publicado en marzo. Kahwagi Macari regresó al boxeo en 2015 para enfrentar a Ramón Olivas en Cebú, Filipinas.

La pelea contra Olivas duró 40 segundos. El árbitro detuvo el combate después de un golpe a la mandíbula y declaró ganador a Kahwagi Macari.

En 2019, el exlegislador informó que enfrentó una úlcera gástrica perforada y una infección bacteriana. “Se me reventó una úlcera, pero gracias a Dios que me permitió seguir dando lata aquí con ustedes”, escribió entonces en sus redes sociales.

Sus apariciones públicas disminuyeron después de ese episodio. La actividad de su cuenta de X permanecía sin actualizaciones desde 2019, mientras su nombre vuelve a ocupar la conversación tras el mensaje de despedida publicado por Roberto Palazuelos.

La muerte de Jorge Kahwagi Macari ocurre poco después del fallecimiento de su padre

El empresario Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica, quien murió el 23 de marzo de 2026.

El deceso de Kahwagi Gastine volvió a colocar a su hijo en la conversación pública luego de años alejado de los reflectores. En ese momento, resurgieron los recuerdos sobre la trayectoria de Kahwagi Macari en la política, el boxeo y la televisión.

Jorge Kahwagi Gastine encabezó Grupo Crónica y mantuvo presencia en los sectores empresarial y editorial. Su muerte provocó mensajes de condolencias de figuras públicas y personas cercanas a su familia.

Kahwagi Macari, de 58 años, enfrentó ahora el duelo de su familia apenas meses después de la pérdida de su padre. Roberto Palazuelos dedicó un mensaje en redes sociales al exboxeador y expresó su apoyo a doña Sonja, así como a sus hermanas Sonja y Layla.

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