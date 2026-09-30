Euro hoy en México: cotización de cierre del 30 de septiembre

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,46 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,12% respecto al precio de cierre anterior de 20,44 pesos mexicanos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un avance del 2,48%, aunque su variación interanual muestra una bajada del -3,71%.
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El euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante tres días consecutivos, reflejando un creciente interés por la moneda europea. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 7,88%, notablemente superior a la volatilidad de referencia del 5,58%, lo que indica una fase de inestabilidad en el mercado.
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