Ni psicópatas ni enfermos mentales: el 96% de los agresores sexuales de menores en México son hombres, según un estudio

El proceso continuará conforme a la legislación aplicable a menores infractores. (FOTO: Proceso HN)

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El 96% de los agresores sexuales de menores en México son hombres con un promedio de 45 años, según reveló el estudio Factores Asociados al Delito Sexual (FADES), presentada este martes en el Museo Memoria y Tolerancia de Ciudad de México por la organización Reinserta y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM).

El trabajo analizó a 511 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños y adolescentes, todas privadas de su libertad en penales mexicanos. Los investigadores profundizaron con 21 entrevistas para reconstruir las dinámicas detrás de cada agresión.

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El estudio FADES analizó a 511 sentenciados en cárceles mexicanas

La muestra combinó datos cuantitativos y cualitativos sobre hombres condenados por agresiones a menores de edad. El objetivo del equipo consistió en identificar patrones comunes más allá del expediente judicial de cada agresor.

Los resultados desmontaron la idea del “agresor monstruo” que domina el imaginario social. Ningún perfil psicológico previo identificable apareció de forma sistemática entre los entrevistados.

La Fiscalía reporta fallos en Santa Tecla, San Salvador y el interior del país. Testimonios, peritajes y documentos sostienen procesos distintos. Los expedientes revelan patrones y decisiones judiciales que aún impactan a víctimas y familias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los agresores actuó por oportunidad situacional y no por un plan premeditado a largo plazo. Una distorsión sobre el concepto de consentimiento explicó buena parte de las conductas registradas en el estudio.

Los especialistas de Reinserta y el INPRFM confirmaron que la violencia sexual contra menores en México no responde mayoritariamente a psicopatía ni a trastornos mentales diagnosticados, sino a patrones socioculturales, distorsiones cognitivas sobre el consentimiento e impunidad estructural. El 96% de los agresores identificados son hombres, con 45 años de edad promedio y sin antecedentes psiquiátricos previos.

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Los agresores entrevistados tendieron a minimizar el daño causado a sus víctimas durante los relatos recogidos por el equipo de investigación. La culpa que expresaron se limitó casi siempre a las consecuencias personales o legales que enfrentaron tras la condena.

El psiquiatra forense Nicolás Martínez, investigador del INPRFM, remarcó el hallazgo central del estudio ante los presentes en el museo. “No padecen, y repito, no padecen trastornos parafílicos, ni un trastorno mental que determine su actuar delictivo y eso recarga en la sociedad un peso mayúsculo”, afirmó Martínez a la agencia EFE.

La sentencia de 104 años busca enviar un mensaje contundente en la lucha contra la explotación infantil y la protección de la infancia en El Salvador. (Cortesía: CBS)

El especialista insistió en que la sociedad suele exculpar al agresor con explicaciones clínicas que el estudio no respaldó. Esa carga recae entonces sobre la responsabilidad colectiva de prevenir estas conductas desde otros frentes.

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Reinserta y Saskia Niño cuestionan las estrategias de prevención en México

La cofundadora y vocera de Reinserta, Saskia Niño, participó en la presentación del estudio junto al equipo del INPRFM. La vocera cuestionó que las campañas de prevención actuales trasladen la responsabilidad de protección a los propios niños desde edades muy tempranas.

“¿Por qué estamos interrumpiendo la infancia y la inocencia de nuestros niños de esa manera en vez de estar educando a nuestros adultos y enfocándonos en los adultos?”, dijo Niño ante el diario. La vocera propuso reorientar los esfuerzos hacia la educación de los adultos responsables del cuidado infantil.

Niño advirtió además sobre la magnitud del problema en el país. “Son menos las niñas que llegan a la adultez ilesas de haber sido víctimas de algún delito de violencia sexual en México”, declaró la cofundadora de Reinserta a la publicación.

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El tribunal de la provincia Espaillat condenó a Juan Pérez a veinte años de prisión por violación reiterada de una menor de 14 años en República Dominicana. (Cortesía: Periódico CLARIDAD)

La vocera explicó el propósito último de analizar los testimonios de los agresores encarcelados. Entender las motivaciones, según Niño, no implica justificarlas sino ampliar la capacidad de anticipar nuevas agresiones.

La presentación del estudio coincidió con la inauguración de la exposición Infancias en Silencio en el mismo recinto capitalino. La muestra busca educar al público sobre los riesgos de la violencia sexual infantil y visibilizar testimonios de sobrevivientes.

El Museo Memoria y Tolerancia funcionó así como escenario doble: la difusión científica del estudio FADES y la sensibilización social a través de la exposición. Ambas iniciativas se propusieron cambiar la narrativa pública sobre los agresores y sus víctimas.

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La combinación de evidencia académica y arte expositivo respondió a un contexto nacional marcado por cifras alarmantes de violencia sexual contra la niñez. México ocupa los primeros lugares a nivel internacional en abuso sexual infantil, según reconoció el propio estudio presentado por Reinserta y el INPRFM.

Menor de 16 años es madre de tres niños producto de las violaciones sexuales que sufría por su padrastro, en Cajamarca | Foto referencial: Andina

México ocupa el primer lugar mundial en abuso sexual infantil desde 2019

México ocupa desde 2019 el primer lugar mundial en abuso sexual infantil y el segundo puesto en consumo de imágenes y videos ilegales de menores. El dato se difundió durante la inauguración de las Jornadas de Prevención de Abuso Sexual Infantil, realizada el 28 de abril de este año.

La senadora Laura Esquivel Torres, del Partido Acción Nacional, calificó el problema como uno de los más normalizados del país durante ese evento. Más del 34% de las niñas y los niños mexicanos resultan víctimas de abuso sexual infantil en algún momento de su infancia, según la legisladora.

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Esquivel Torres precisó además el vínculo entre agresor y víctima en la mayoría de los casos documentados. En casi el 90% de las situaciones, el agresor convive bajo el mismo techo que el menor agredido, de acuerdo con la senadora.

La denuncia formal de estos delitos sigue siendo excepcional en el país, según la propia legisladora. Solo el 10% de los casos de abuso sexual infantil llega a conocimiento de las autoridades a través de una denuncia.

Una reforma al Código Penal de la CDMX determina que se comete abuso sexual infantil a menores de 15 años y recibe una pena de entre 12 a 20 años de prisión. (Imagen Ilustrativa)

El informe Disrupting Harm en México, elaborado por ECPAT, INTERPOL y UNICEF, documentó otra dimensión del problema: el abuso facilitado por tecnología. El 13% de los adolescentes de entre 12 y 17 años que usan internet sufrió alguna forma de abuso o explotación sexual digital en el último año, una cifra equivalente a 1,6 millones de menores.

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En el 64% de esos casos la persona agresora era conocida por la víctima, ya fuera una amistad, una pareja o un familiar directo. El informe también registró que menos del 1% de los incidentes digitales se reportó específicamente ante la policía.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México documentó un incremento adicional en su sexto reporte de trata de personas. Las víctimas identificadas en la producción y distribución de material de abuso sexual infantil aumentaron 62,5% respecto al periodo anterior, al pasar de 696 a 1.131 menores de edad.