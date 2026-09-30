México

Implantes de iris y cirugías extremas: las drásticas transformaciones físicas que marcaron la vida de Jorge Kahwagi

Implantes de iris, intervenciones en el torso y el uso excesivo de rellenos estéticos marcaron la drástica metamorfosis de Jorge Kahwagi a lo largo de más de dos décadas en la vida pública

El fallecimiento del empresario mexicano fue confirmado este 30 de septiembre por Roberto Palazuelos, quien compartió una fotografía de ambos y envió condolencias a su madre. (Infobae México)

Guardar

El empresario y exdiputado Jorge Kahwagi Macari falleció este 30 de septiembre a los 58 años tras años de severos cambios en su apariencia, marcados por intervenciones estéticas controversiales y procedimientos médicos reconstructivos.

A lo largo de más de 20 años de presencia pública entre el boxeo, la política y la televisión, su fisonomía registró modificaciones notorias que generaron debate entre especialistas médicos y seguidores.

PUBLICIDAD

El exlegislador disputó 11 peleas profesionales como púgil invicto antes de alejarse de los cuadriláteros.

Las transformaciones en su rostro y cuerpo aumentaron con el paso de los años, convirtiéndose en motivo de atención constante en los medios de comunicación mexicanos.

Las alteraciones incluyeron desde procedimientos en la zona ocular hasta intervenciones en el torso y el rostro.

Implantes de iris, intervenciones en el torso y el uso excesivo de rellenos estéticos marcaron la drástica metamorfosis de Jorge Kahwagi. (CUARTOSCURO/Redes sociales)
Implantes de iris, intervenciones en el torso y el uso excesivo de rellenos estéticos marcaron la drástica metamorfosis de Jorge Kahwagi. (CUARTOSCURO/Redes sociales)

El procedimiento oftalmológico para alterar el color de ojos

Una de las modificaciones más comentadas en la vida del excandidato ocurrió cuando sustituyó el tono café oscuro de sus ojos por un azul claro brillante.

Especialistas en medicina oftalmológica precisaron que el procedimiento correspondió a una queratopigmentación o colocación de implantes de iris.

De acuerdo con reportes, cirujanos oftalmólogos advirtieron sobre los riesgos de esa intervención estética. La operación implica introducir prótesis de silicona o aplicar pigmentos sobre la córnea, un procedimiento asociado a complicaciones severas como glaucoma, inflamación ocular crónica y pérdida irreversible de la vista.

PUBLICIDAD

Esta intervención en la zona ocular representó una de las transformaciones más riesgosas asumidas por el exfuncionario.

A pesar de los señalamientos, el empresario evitó detallar públicamente los centros clínicos donde realizó la operación.

Las imágenes comparativas de su etapa como legislador y sus apariciones posteriores mostraron la diferencia en la tonalidad de su mirada. El cambio permanente de pigmentación se convirtió en uno de los rasgos más notorios en sus apariciones públicas.

La intervención sustituyó el tono café oscuro de sus ojos por un azul claro brillante. Jorge Kahwagi Macari
La intervención sustituyó el tono café oscuro de sus ojos por un azul claro brillante. Jorge Kahwagi Macari

Las secuelas del boxeo derivaron en reconstrucciones nasales y uso de rellenos faciales

El paso de Kahwagi por el boxeo profesional dejó traumatismos en su estructura facial. El exatleta requería una rinoplastia reconstructiva para corregir las lesiones en el tabique nasal provocadas por los impactos recibidos en el cuadrilátero.

A pesar de la justificación clínica inicial por el daño deportivo, médicos especialistas atribuyeron la hinchazón permanente en sus facciones al uso de neuromoduladores y rellenos faciales.

Las sustancias aplicadas alteraron de forma gradual su mandíbula y pómulos.

Diversos análisis dermatológicos señalaron la presencia excesiva de ácido hialurónico y bótox en el rostro del exlegislador. La acumulación de estos productos provocó un volumen facial inusual que difería de sus rasgos originales.

Por su parte, el excoordinador parlamentario del Partido Verde negó de manera reiterada haberse realizado cirugías cosméticas en la cara.

En diversas entrevistas sostuvo que sus intervenciones médicas respondían únicamente a procedimientos de reconstrucción requeridos por sus peleas.

Médicos especialistas atribuyeron la hinchazón permanente en sus facciones al uso de neuromoduladores y rellenos faciales. (RS)
Médicos especialistas atribuyeron la hinchazón permanente en sus facciones al uso de neuromoduladores y rellenos faciales. (RS)

Especulaciones sobre implantes anatómicos en su regreso al cuadrilátero en 2015

En 2015, tras 10 años de retiro del boxeo, Kahwagi volvió a subir al ring para un combate profesional en Cebú, Filipinas.

Su reaparición sobre el cuadrilátero reavivó las especulaciones sobre intervenciones estéticas en el resto de su cuerpo.

Diversos medios de comunicación reportaron que el empresario habría recurrido a la colocación de prótesis o implantes en la zona de los pectorales y hombros.

La intención del procedimiento habría sido simular una musculatura definida para su presentación televisada.

Las imágenes transmitidas durante la pelea mostraron un tórax con una rigidez poco habitual que generó comentarios entre analistas deportivos.

La apariencia de su torso contrastaba con la estructura física que presentaba durante sus primeras peleas de la década de 2000.

Las versiones sobre prótesis corporales nunca fueron confirmadas por el exdirigente. Sin embargo, la difusión del combate reforzó el debate público sobre sus transformaciones físicas.

Su paso como pugilista profesional lo llevó a pelear en varios rings importantes dentro del medio.
Su reaparición sobre el cuadrilátero reavivó las especulaciones sobre intervenciones estéticas en el resto de su cuerpo. (Redes sociales)

Complicaciones de salud y sus últimas apariciones alejadas del reflector

Los cambios en la apariencia del exboxeador coincidieron con el deterioro gradual de su estado de salud.

En 2019, el exdirigente del partido Nueva Alianza fue ingresado de emergencia a un hospital por la perforación de una úlcera gástrica.

La complicación digestiva derivó en una peritonitis e infección bacteriana que mantuvo al exlegislador en estado crítico durante semanas.

jorge Kahwagi Macari
Los cambios en la apariencia del exboxeador coincidieron con el deterioro gradual de su estado de salud. (Especial)

Tras superar el episodio médico, Kahwagi redujo sus apariciones en actos públicos y eventos sociales.

En sus escasas publicaciones posteriores en redes sociales se le observó con un aspecto distinto, caracterizado por el uso de barba poblada, cabello largo y una figura más delgada.

Su etapa final estuvo marcada por un aspecto distinto al de sus años de mayor exposición pública. El exlegislador falleció este 30 de septiembre, a solo 6 meses de la muerte de su padre, el empresario Jorge Kahwagi Gastine.

Temas Relacionados

Jorge Kahwagi MacariÚltima horamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Senado aprueba la “Ley Antimemes”: ¿qué cambios aplican para imágenes y contenidos digitales?

Con 72 votos a favor y 34 en contra, el Pleno avaló en lo general modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

Senado aprueba la “Ley Antimemes”: ¿qué cambios aplican para imágenes y contenidos digitales?

Lex Ashton, el agresor de CCH Sur, fue trasladado a un hospital en pleno día de su audiencia

El joven de 19 años es acusado de homicidio en contra de Jesús Israel, a quien privó de la vida el 22 de septiembre de 2025

Lex Ashton, el agresor de CCH Sur, fue trasladado a un hospital en pleno día de su audiencia

Hoy No Circula del 1 de octubre en CDMX y Edomex

Esto es de interés para aquellos que van a conducir en la la Ciudad de México y su zona conurbada, así como en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco este jueves

Hoy No Circula del 1 de octubre en CDMX y Edomex

Manifestantes decapitan estatua de Felipe Calderón tirada en Los Pinos tras participación del expresidente en foro

Los manifestantes golpearon la estatua con la placa que tiene el nombre del exmandatario

Manifestantes decapitan estatua de Felipe Calderón tirada en Los Pinos tras participación del expresidente en foro

Conoce la más reciente actualización sobre retrasos y cierres en el Metrobús este 30 de septiembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Conoce la más reciente actualización sobre retrasos y cierres en el Metrobús este 30 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

Cristal dentro de una secundaria de Monterrey: tres alumnas lo consumieron y dos terminaron hospitalizadas

Ni psicópatas ni enfermos mentales: el 96% de los agresores sexuales de menores en México son hombres, según un estudio

Pobladores de Ajuchitlán del Progreso acusan falta de resultados en búsqueda de 8 habitantes desaparecidos: advierten inicio de “acciones”

Custodio intentó meter al penal de Aguaruto 48 whiskys ocultos entre cajas de huevo

ENTRETENIMIENTO

“Con mi hija, no”: Joanna Vega-Biestro responde a Gala Montes tras la polémica por su salida de La Casa de los Famosos

“Con mi hija, no”: Joanna Vega-Biestro responde a Gala Montes tras la polémica por su salida de La Casa de los Famosos

Jesse & Joy anuncia nuevos conciertos para su tour 2027: ciudades, fechas y venta de boletos

Llega a Coyoacán el Festival Cultural del Café y Chocolate 2026, en un fin de semana de sabor y actividades con entrada libre

Colmillos de elefantes y un camello: la vida de lujos que llevaba Jorge Kahwagi Macari, según sus amigos

Paola Núñez habla sobre cómo surgió el icónico peinado de Barbie Bazterrica en Amor en Custodia y qué tuvo que hacer para mantenerlo

DEPORTES

Julio César Chávez y David Faitelson le dedican emotivo adiós a Jorge Kahwagi Macari

Julio César Chávez y David Faitelson le dedican emotivo adiós a Jorge Kahwagi Macari

México anuncia su última convocatoria para la Fecha FIFA de octubre previo a jugarse el boleto al Mundial Femenil 2027

Ex rival del Canelo Álvarez recibe sentencia de 15 meses de prisión por participación violenta en una pelea durante un baby shower

¿Barras y estrellas de miedo? Estados Unidos llega con dos victorias por goleada para enfrentar a la Selección de México

América vs Cruz Azul EN VIVO: dónde, a qué hora y cómo ver partido amistoso durante esta Fecha FIFA