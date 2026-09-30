Intentaron robar al PRI: detienen a empleado con 21 mil 700 pesos y partido aclara que no fue en las oficinas de Alito Moreno

El caso generó versiones que ubicaban el incidente en la oficina de Alejandro Moreno, pero el PRI señaló que ocurrió en un inmueble aledaño ocupado por un sector del partido.

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Un hombre de 68 años, identificado como Moisés “N” y señalado como trabajador del área de cocina del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue detenido en la Ciudad de México luego de que presuntamente fuera sorprendido intentando abrir dos cajas fuertes y con dinero en efectivo entre sus pertenencias.

El caso fue difundido durante este miércoles 30 de septiembre de 2026 y posteriormente el PRI Nacional emitió una aclaración para precisar que el incidente no ocurrió en las oficinas del presidente nacional del partido, Alejandro Moreno, ni en la Presidencia Nacional del instituto político.

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De acuerdo con un reporte policial, elementos del Sector Buenavista acudieron a un inmueble relacionado con el partido, ubicado en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que el C2 Centro recibiera un reporte por una detención ciudadana.

Empleado de cocina habría sido sorprendido frente a dos cajas fuertes

Según el informe referido, personal de seguridad se encontraba realizando un recorrido por las instalaciones cuando uno de los encargados escuchó fuertes golpes provenientes de una sala localizada en el séptimo piso.

El incidente ocurrió en un inmueble relacionado con el PRI.

El coordinador de Seguridad Privada, identificado como Heriberto, de 42 años, habría acudido al sitio y encontrado a un hombre golpeando con un extintor dos cajas fuertes. Una de ellas, de acuerdo con el reporte, ya estaba abierta.

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Con apoyo de otro integrante de seguridad, el hombre fue asegurado y posteriormente entregado a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Durante una revisión preventiva, los policías localizaron entre sus pertenencias 21,700 pesos en efectivo.

El detenido fue identificado como Moisés “N”, de 68 años, quien, según el reporte, manifestó trabajar en el área de cocina del PRI.

Dinero recuperado incluía billetes de 500, 200 y 100 pesos

La información difundida sobre el caso también señaló que el efectivo presuntamente relacionado con el incidente estaba compuesto por billetes de distintas denominaciones.

El incidente ocurrió en un inmueble relacionado con el PRI.

Entre los datos difundidos se encuentran:

El detenido fue identificado como Moisés “N” , de 68 años.

De acuerdo con el reporte, dijo ser trabajador del área de cocina del PRI .

El incidente ocurrió en un inmueble ubicado en la colonia Buenavista , en la alcaldía Cuauhtémoc .

Personal de seguridad habría encontrado al hombre frente a dos cajas fuertes .

Una de las cajas fuertes ya se encontraba abierta cuando fue localizado.

Durante la revisión preventiva fueron encontrados 21,700 pesos en efectivo .

También se difundieron imágenes de billetes de 500, 200 y 100 pesos.

Información difundida por otros medios señaló inicialmente que el incidente habría ocurrido en instalaciones donde despacha Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Sin embargo, esa versión fue posteriormente precisada por el propio partido.

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PRI aclara que el incidente no ocurrió en la oficina de Alejandro Moreno

Horas después de la difusión del caso, el PRI Nacional publicó una nota aclaratoria en sus redes sociales para establecer el lugar en el que, según el partido, ocurrieron los hechos.

Comunicado del PRI.

El instituto político señaló que el incidente no ocurrió en las oficinas de Alejandro Moreno, ni en la Presidencia Nacional del PRI, ni en ninguna de las oficinas vinculadas con esta.

El partido explicó que los hechos tuvieron lugar en un inmueble aledaño ocupado por un sector del PRI.

Con esta precisión, el partido marcó una diferencia respecto de las primeras versiones que ubicaban el presunto intento de robo dentro de las oficinas de la dirigencia nacional.

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El PRI también señaló que ha colaborado y continuará colaborando con las autoridades encargadas de investigar el caso, bajo el argumento de mantener una actuación institucional y de respeto a la legislación.

Fiscalía de CDMX determinará la situación jurídica del detenido

Después de su aseguramiento, el hombre quedó a disposición de las autoridades correspondientes. El caso fue registrado ante la Fiscalía de Investigación Territorial CUH-2 de la Ciudad de México.

El detenido quedó a disposición de las autoridades capitalinas para definir su situación jurídica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carpeta de investigación quedó identificada como CI-FICUH/CUH-2/UI-3 C/D/01059/09-2026.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar la situación jurídica del detenido y establecer, conforme avance la investigación, las responsabilidades que correspondan.

Hasta el momento, los datos proporcionados no establecen de manera definitiva el monto total que contenían las cajas fuertes ni permiten determinar cuánto dinero habría sido sustraído antes de la intervención del personal de seguridad.

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Tampoco se ha establecido públicamente el motivo por el cual el trabajador habría intentado abrir las cajas fuertes.

El caso permanece bajo investigación de las autoridades capitalinas, mientras que el PRI Nacional ya fijó su postura sobre uno de los principales puntos de la información difundida: el incidente ocurrió en un inmueble aledaño ocupado por un sector del partido y no en las oficinas de Alejandro Moreno ni en la Presidencia Nacional del PRI.