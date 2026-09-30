México

Jorge Kahwagi: Así fue su última publicación y aparición pública antes de su muerte

El exboxeador y exdiputado federal, quien murió este miércoles a los 58 años, compartió en 2019 un mensaje sobre la abundancia antes de alejarse por completo de la vida pública

El fallecimiento del empresario mexicano fue confirmado este 30 de septiembre por Roberto Palazuelos, quien compartió una fotografía de ambos y envió condolencias a su madre. (Infobae México)

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Jorge Kahwagi Macari, exdiputado federal, exboxeador y exparticipante de Big Brother VIP, murió este miércoles 30 de septiembre a los 58 años, con un perfil público que llevaba años marcado por el silencio y el retiro de los medios.

Su última aparición y su última publicación en redes datan de 2019, cuando enfrentó una crisis de salud severa. Desde entonces, Kahwagi tomó la decisión de mantenerse alejado de la exposición mediática.

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Su última publicación en redes de Jorge Kahwagi

El 17 de mayo de 2019, Kahwagi compartió en su cuenta de X una frase atribuida al filósofo griego Epicuro: “No es lo que tenemos, sino lo que disfrutamos lo que constituye nuestra Abundancia”.

Última publicación Jorge Kahwagi
Última publicación Jorge Kahwagi

El mensaje, publicado el mismo año en que enfrentó distintas emergencias médicas, quedó como el último registro personal antes de su fallecimiento.

Su cuenta oficial de Instagram no contaba con publicaciones, lo que confirma la decisión del exboxeador de mantenerse alejado de la exposición mediática en sus últimos años.

En octubre de 2019 Jorge Kahwagi fue visto por última vez en público

Una de sus últimas apariciones identificables ocurrió en octubre de 2019, cuando fue visto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y habló con algunos medios sobre el episodio de salud que había enfrentado meses antes.

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Última aparición pública de Jorge Kahwagi
Última aparición pública de Jorge Kahwagi

En esa ocasión aseguró que se encontraba recuperado. Después de esa aparición, su presencia pública comenzó a disminuir de forma considerable.

¿De qué murió Jorge Kahwagi?

Jorge Kahwagi Macari habría muerto a causa de un derrame cerebral en Ciudad de México, según la información difundida por el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante durante la transmisión de Sale el Sol, programa de Imagen Televisión, este miércoles 30 de septiembre.

“Desafortunadamente, Jorge Kahwagi acaba de fallecer a los 58 años de edad de un derrame cerebral aquí en la Ciudad de México. Descanse en paz, Jorge Kahwagi”, dijo Infante en Sale el Sol.

La versión fue confirmada posteriormente por Roberto Palazuelos, amigo cercano de Kahwagi, en declaraciones al medio Quién. El actor señaló que la muerte de Kahwagi se debió a un derrame cerebral, lo que coincidió con la información difundida antes por Infante.

El mayor escándalo de Jorge Kahwagi Macari: acusado de golpear a una joven, mandarla al hospital y librarse por influencias (Archivo)
El mayor escándalo de Jorge Kahwagi Macari: acusado de golpear a una joven, mandarla al hospital y librarse por influencias (Archivo)

La crisis médica de 2019 marcó el inicio de su retiro público

El episodio de salud más grave que Kahwagi hizo público ocurrió en abril de 2019, cuando fue hospitalizado de emergencia en Ciudad de México. La causa fue una úlcera gástrica perforada que derivó en peritonitis y una infección bacteriana.

La condición lo obligó a ser intervenido en múltiples ocasiones. En los años siguientes no se difundieron de manera consistente nuevos diagnósticos médicos ni existe información pública suficiente para afirmar que padeciera alguna enfermedad específica inmediatamente antes de morir.

Su nombre reapareció en marzo de 2026 tras la muerte de su padre

jorge Kahwagi Macari
(Especial)

El nombre de Kahwagi volvió a los medios en marzo de 2026, tras la muerte de su padre, Jorge Kahwagi Gastine, aunque él continuó alejado de la exposición pública.

Hasta antes de su fallecimiento este 30 de septiembre, no se tenía registrada una nueva aparición pública relevante.

Palazuelos y el senador Velasco lamentaron su muerte

Roberto Palazuelos publicó una fotografía junto a Kahwagi en Instagram: “Vuela alto querido Jorge, así como viviste. Dios te bendiga siempre, mi hermano querido”, escribió.

Jorge Kahwagi
México, D.F 20 Febrero 2004.- Jorge Kahwagi, boxeador y diputado federal plasmo sus huellas en el paseo de las estrellas. FOTO: Nelly Salas/CUARTOSCURO.COM

El senador Manuel Velasco confirmó la noticia en su cuenta de X y recordó que ambos coincidieron como diputados federales durante la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados. “Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura”, escribió el legislador chiapaneco.

Kahwagi había pedido licencia como diputado federal para ingresar a Big Brother VIP, programa producido por Televisa.

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