Ex rival del Canelo Álvarez recibe sentencia de 15 meses de prisión por participación violenta en una pelea durante un baby shower

Después de 6 años, Canelo Álvarez volverá a pelear como retador (Instagram | Canelo)

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Billy Joe Saunders, quien fue campeón mundial en dos divisiones distintas y ex rival de Saúl Canelo Álvarez, fue sentenciado a 15 meses de prisión por su participación en una pelea violenta que ocurrió durante un baby shower en noviembre de 2021.

El peleador británico no ingresará a la cárcel debido a que la condena quedó suspendida durante los próximos 18 meses. Sin embargo, la corte de Warwick ordenó al exmonarca mediano realizar 200 horas de trabajo durante 12 meses, además, deberá pagar una multa de mil libras.

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ARLINGTON, TEXAS - MAY 08: Canelo Alvarez punches Billy Joe Saunders during their fight for Alvarez's WBC and WBA super middleweight titles and Saunders' WBO super middleweight title at AT&T Stadium on May 08, 2021 in Arlington, Texas. Al Bello/Getty Images/AFP (Photo by AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

¿Cómo fue el altercado de Saunders?

El incidente ocurrió el 27 de noviembre de 2021, el mismo año en que Billy Joe Saunders cayó ante Canelo Álvarez. El boxeador admitió su responsabilidad junto con otros involucrados.

Al dictar la pena, el juez Thomas Rochford tuvo en cuenta que Saunders era un deportista profesional de élite. “Alguien que había desarrollado durante años semejante disciplina deportiva debía estar especialmente capacitado para controlar sus emociones”, afirmó durante la audiencia.

El magistrado concluyó además que la conducta del púgil fue más grave que la de los demás acusados: empleó una botella de cerveza como arma en tres oportunidades y tuvo una participación considerable en el enfrentamiento.

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Cómo fue la pelea Canelo vs Saunders

Álvarez venció por nocaut técnico a Joe Saunders el 8 de mayo de 2021 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. La pelea terminó al finalizar el octavo asalto, luego de que la esquina del británico decidiera no permitirle continuar por una lesión en el ojo derecho.

Saunders comenzó con movilidad y buscó mantener distancia para evitar los intercambios con el mexicano. Cambió de ángulos y trató de frustrar a Canelo con un estilo escurridizo durante los primeros rounds.

El tapatío mantuvo la paciencia y redujo el espacio sobre el ring. Castigó el cuerpo de Saunders con ganchos y combinó esos ataques con golpes al rostro, lo que limitó las salidas del boxeador británico.

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May 8, 2021; Arlington, Texas, USA; Canelo Alvarez (teal trunks) and Billy Joe Saunders (blue green trunks) during a super middleweight boxing title fight at AT&T Stadium. Mandatory Credit: Jerome Miron-USA TODAY Sports TPX IMAGES OF THE DAY

El momento decisivo llegó en el octavo episodio, cuando Álvarez conectó un uppercut de derecha que fracturó el pómulo y el hueso orbitario del ojo derecho de Saunders. El ojo del británico se cerró por completo y su equipo detuvo la pelea.

Canelo concentrado en terminar su ser campeón del mundo nuevamente

Por su parte, Saúl Álvarez atravesó un escenario distinto después de aquella pelea: se consagró campeón indiscutido de las 168 libras y se convirtió en la cara del boxeo. A sus 35 años, el mexicano busca mantenerse entre la élite mundial y se alista para recuperar el título del CMB frente a Christian Mbilli, a quien enfrentará el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita.

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Confirman fecha y horario de la pelea Canelo Álvarez vs Christian Mbilli (IG/ @canelo)

Álvarez pretende reivindicarse luego de la derrota ante Crawford y de una operación en el codo, una lesión que lo mantuvo alejado de los cuadriláteros durante más de un año.