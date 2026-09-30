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América vs Cruz Azul EN VIVO: dónde, a qué hora y cómo ver partido amistoso durante esta Fecha FIFA

El partido reúne a dos de los clubes con mayor convocatoria entre la afición mexicana en territorio estadounidense

América y Cruz Azul disputarán un partido amistoso el jueves 1 de octubre en el Snapdragon Stadium de San Diego, California, durante la Fecha FIFA que mantendrá en pausa a la Liga MX (Jesús Avilés | Infobae México)
América y Cruz Azul disputarán un partido amistoso el jueves 1 de octubre en el Snapdragon Stadium de San Diego, California, durante la Fecha FIFA que mantendrá en pausa a la Liga MX (Jesús Avilés | Infobae México)
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América y Cruz Azul disputarán un partido amistoso el jueves 1 de octubre en el Snapdragon Stadium de San Diego, California, durante la Fecha FIFA que mantiene en pausa a la Liga MX. El Clásico Joven permitirá a ambos clubes conservar ritmo antes de retomar el torneo.

El encuentro enfrenta a dos de los equipos con mayor respaldo de la afición mexicana en Estados Unidos. San Diego albergará una nueva versión del Clásico Joven, sin unidades en juego para el Apertura 2026.

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Foto de archivo de Henry Martín tras anotar un gol con América en partido del torneo mexicano. Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México, México. 18 de mayo de 2025. REUTERS/Henry Romero
Foto de archivo de Henry Martín tras anotar un gol con América en partido del torneo mexicano. Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México, México. 18 de mayo de 2025. REUTERS/Henry Romero

Dónde ver el partido amistoso entre América y Cruz Azul

La transmisión del partido amistoso entre América y Cruz Azul estará disponible por TUDN y UniMás, además de ViX Premium mediante streaming. El encuentro comenzará a las 19:30 horas de San Diego y a las 20:30 horas de la Ciudad de México.

  • Día: jueves 1 de octubre de 2026
  • Hora: 20:30 horas (tiempo de la Ciudad de México)
  • Sede: Snapdragon Stadium de San Diego, California
  • Transmisión: TUDN, UniMás y ViX Premium
(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

América promocionó el clásico en sus redes sociales e invitó a sus seguidores a acudir al estadio con playeras amarillas. El club también confirmó el horario del partido y la venta de boletos para el público.

Por su parte, Cruz Azul difundió un video para convocar a la afición celeste. En el mensaje aparece Alan Mozo, quien llama a los seguidores de la Máquina a comprar sus localidades para el encuentro en California.

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“Nación Azul, ¿cómo están? Los invitamos el 1 de octubre en el Snapdragon Stadium en San Diego para un nuevo clásico ante el América”, afirmó Mozo en el material publicado por el club.

El equipo azulcrema apostó por una experiencia completa para su afición.
El equipo azulcrema apostó por una experiencia completa para su afición.

¿Cómo llegan para el partido amistoso durante la Fecha FIFA?

Las Águilas enfrentarán este compromiso motivado tras vencer al Necaxa 4 goles a 2 de manera contundente, mientras que Cruz Azul llega al partido luego de empatar contra Toluca 3 goles a 3 en el Estadio Banorte.

Cabe señalar que la venta de boletos ya se encuentra disponible mediante la página oficial de Ticketmaster. Las localidades tienen precios desde 56 dólares, hasta 347 dólares. La cifra máxima varía según la zona elegida en el inmueble.

Último antecedente del Clásico Joven

Cruz Azul venció 4-3 al América en el último Clásico Joven tras tomar una ventaja de tres goles en el primer tiempo y soportar la reacción azulcrema en el tramo final. La Máquina obtuvo tres puntos en uno de los partidos de mayor rivalidad de la Liga MX.

Erik Lira abrió la cuenta al minuto 19 y José Paradela estiró la diferencia al 35. Antes del descanso, Jesús Orozco anotó el 3-0, que dejó a Cruz Azul al mando del encuentro.

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

América descontó en el segundo tiempo con Brian Rodríguez, al minuto 52, pero Gabriel Fernández convirtió el cuarto gol cementero al 72. El 4-1 parecía sentenciar el duelo, aunque las Águilas elevaron la presión durante los últimos minutos.

Óscar Perea y Miguel Borja marcaron para América y establecieron el 4-3 definitivo. Cruz Azul resistió los ataques finales azulcremas y se mantuvo en la pelea por los primeros lugares del torneo.

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