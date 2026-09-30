Lex Ashton, el agresor de CCH Sur, fue trasladado a un hospital en pleno día de su audiencia

El sujeto se encuentra hospitalizado y bajo vigilancia policiaca.

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Este 30 de septiembre de 2026 se llevaría a cabo la audiencia intermedia de Lex Ashton, joven que hace un año ingresó al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur (CCH Sur) donde llevó a cabo un ataque, privando de la vida a Jesús Israel, sin embargo, por presuntos problemas de salud, ésta se pospuso.

El joven de 19 años de edad fue trasladado de emergencia a un hospital cuando las partes ya se encontraban en la salda de los juzgados. Durante la audiencia de este miércoles se llevaría a cabo la presentación y revisión de pruebas relacionadas al caso.

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