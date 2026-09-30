Custodio intentó meter al penal de Aguaruto 48 whiskys ocultos entre cajas de huevo

Las botellas de Johnnie Walker Red Label estaban ocultas entre carteras de huevo y paquetes de pañales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mientras autoridades de Sinaloa analizan mecanismos para impedir el ingreso de armas, drogas y otros objetos prohibidos a los centros penitenciarios, un custodio de la propia Secretaría de Seguridad Pública estatal fue descubierto cuando intentaba introducir 48 botellas de whisky al Centro Penitenciario Aguaruto, en Culiacán.

El agente fue detectado el 5 de diciembre de 2025, cuando ingresó al penal en una camioneta utilizada para transportar insumos para alimentos y productos de limpieza. Las botellas estaban ocultas entre mercancía y, pese a su detención, el alcohol continuó entrando ilegalmente al centro penitenciario durante las semanas posteriores.

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El policía pertenecía a la Dirección de Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y estaba comisionado como custodio del penal desde el 15 de agosto de 2025.

Documentos de la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Estatal Preventiva señalan que el agente utilizó una camioneta Ford Super Duty para intentar ingresar las bebidas.

Escondió el whisky entre huevos y pañales

De acuerdo con el acta de hechos, el agente ingresó por el área de revisión de vehículos y continuó hasta la zona común, donde se procedió a descargar la mercancía. Posteriormente, elementos de seguridad y custodia, junto con integrantes de la Guardia Nacional, inspeccionaron el vehículo.

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Un custodio fue descubierto con 48 botellas de whisky que intentaba ingresar al penal de Aguaruto, en Culiacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la revisión, uno de los agentes escuchó un ruido que parecía corresponder al choque de botellas de vidrio. Al levantar una de las cajas de cartón encontraron carteras de huevo en la parte superior.

Al retirar el producto, localizaron debajo varias botellas de alcohol.

La revisión de otros cartones permitió encontrar más envases que habían sido colocados entre los paquetes de mercancía. El documento indica que algunas botellas estaban acomodadas entre pañales, aparentemente para reducir el ruido que producirían al chocar durante el traslado.

En total fueron aseguradas 48 botellas de whisky Johnnie Walker Red Label, con una capacidad de 750 mililitros cada una.

El hallazgo provocó que el custodio fuera puesto a disposición del Ministerio Público. Posteriormente fue llevado ante un juez por el delito relacionado con la venta y distribución ilegal de bebidas alcohólicas y quedó vinculado a proceso.

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El agente fue descubierto el 5 de diciembre de 2025 y destituido de la corporación en agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, no se le impuso prisión preventiva, por lo que continuó su proceso en libertad.

Destituido en agosto, pero el whisky siguió entrando

Además del procedimiento penal, la Secretaría de Seguridad Pública estatal inició un procedimiento administrativo contra el agente.

La Comisión de Honor y Justicia determinó que incurrió en la falta consistente en introducir bebidas embriagantes a las instalaciones de la institución, además de considerar que su conducta contravenía los principios que rigen a los servidores públicos y a los integrantes de las corporaciones de seguridad.

Por ello, en agosto de 2026 se determinó su destitución.

La resolución señala que resultaba incompatible con sus funciones que un integrante de una corporación encargada de prevenir delitos y salvaguardar la seguridad introdujera bebidas alcohólicas precisamente a un centro penitenciario.

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La Comisión también tomó en cuenta que el policía tenía dos años y seis meses de antigüedad en la corporación, por lo que consideró que contaba con experiencia suficiente para conocer las obligaciones de su cargo.

Pese al aseguramiento de las 48 botellas, los documentos muestran que el ingreso ilegal de whisky al penal no terminó con la detección del custodio.

El 16 de diciembre de 2025, apenas 11 días después del hallazgo, durante una revisión fue localizada una botella dentro del centro penitenciario. Posteriormente, el 23 de diciembre, fueron encontradas tres botellas más.

El 15 de enero de 2026, otro operativo de revisión permitió localizar ocho botellas de whisky.

La sucesión de hallazgos muestra que el alcohol continuó ingresando al penal después de que las autoridades detectaran el intento de introducir las 48 botellas.

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Ya habían detectado a custodios por objetos prohibidos

El caso ocurre en medio de los cuestionamientos sobre los mecanismos de seguridad en Aguaruto. Desde junio de 2025, el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, había señalado que se realizaba un análisis de la infraestructura y del personal penitenciario para determinar cómo ingresaban armas y otros objetos prohibidos y establecer medidas para impedirlo.

Sin embargo, documentos internos de la propia Secretaría de Seguridad Pública ya habían identificado previamente la participación de custodios en el ingreso de objetos no permitidos.

Antes de esas declaraciones, la dependencia había detectado a ocho celadores que permitieron el ingreso de artículos prohibidos. En uno de los casos, de acuerdo con los documentos, un custodio recibió tres aguacates como pago por permitir el acceso de objetos.

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También se documentó que durante tres días de abril de 2024 agentes permitieron el ingreso de una antena Starlink y un refrigerador, además de dos vehículos, bolsas y cajas que no fueron revisados y cuyo contenido la propia Secretaría no pudo determinar.

El hallazgo de las 48 botellas de whisky agrega así un nuevo caso a los registros internos sobre la participación de personal penitenciario en el ingreso de objetos prohibidos al Centro Penitenciario Aguaruto.