Manifestantes decapitan estatua de Felipe Calderón tirada en Los Pinos tras participación del expresidente en foro

La estatua del expresidente Felipe Calderón está por cumplir un año en el suelo de Los Pinos. Crédito: Cuartoscuro

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Un grupo de manifestantes, presuntamente extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, decapitó la estatua del expresidente Felipe Calderón, que desde hace meses se encuentra tirado en el Complejo Cultural Los Pinos, en el poniente de la Ciudad de México.

Esto mientras el expresidente panista participaba en el Foro América Libre, que se realizó hoy en la capital del país, donde habló sobre diversos temas relacionados al actual gobierno.

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En un video difundido en redes sociales, se ve a un grupo de manifestantes golpeando la estatua con la placa que tiene el nombre del exmandatario, hasta que se desprende la cabeza.

Felipe Calderón participó este 30 de septiembre en el Foro América Libre, encuentro realizado en Ciudad de México que reúne a organizaciones, dirigentes y exfuncionarios identificados con la derecha latinoamericana.

Durante su intervención, el expresidente mexicano centra su discurso en lo que considera riesgos para la democracia, el Estado de derecho y la seguridad en México.

Calderón sostuvo que Morena llegó al poder por medios democráticos, con votos y también por errores de la oposición.

No obstante, acusó al partido gobernante de haber “dinamitado” el “puente democrático” después de cruzarlo, con el propósito de impedir que otras fuerzas políticas recuperen el poder mediante la competencia electoral.

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El exmandatario cuestionó el manejo de programas sociales y recursos públicos. Retoma señalamientos atribuidos al exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa sobre presuntos excedentes presupuestales que, según su exposición, habrían quedado disponibles para fines electorales.

También afirmó que esa política habría afectado gastos esenciales y elevado el déficit público durante el año electoral.

En otra parte de su participación, Calderón advierte que el principal problema del país no sería únicamente el tráfico de drogas, sino una posible “captura del Estado” por parte del crimen organizado. En ese contexto, menciona una acusación de un gran jurado de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

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El expresidente sostuvo que el cártel de Sinaloa habría ayudado a Rocha Moya a ganar la elección de 2021 mediante intimidación y secuestro de adversarios, a cambio de protección. Estas acusaciones corresponden a los dichos de Calderón en el foro.

El panista también recordó los asesinatos de candidatos durante el proceso electoral de 2024 y llama a los partidos de oposición a abrirse a la ciudadanía, fortalecer su organización territorial y mantener una participación permanente.

Entre los participantes anunciados en el Foro América Libre figuran Luis Almagro, Andrés Pastrana, Francisco Santos y María Claudia Tarazona.