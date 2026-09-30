México Deportes

Dominik Mysterio presume su amor por el América y recuerda a Salvador Cabañas: “Soy americanista todavía”

El luchador estadounidense recordó la época en la que comenzó a seguir al conjunto de Coapa y habló de su admiración por el exgoleador guaraní

Dirty Dom aseguró que más chico seguía a las Águilas comandadas por el goleador paraguayo.
Dirty Dom aseguró que más chico seguía a las Águilas comandadas por el goleador paraguayo.
Guardar

Dominik Mysterio no solo ha construido una carrera dentro de los cuadriláteros de WWE. El luchador también ha mostrado que tiene otros intereses deportivos y, entre ellos, destaca una particular afición por el futbol mexicano, pues el integrante de The Judgment Day reconoció nuevamente su simpatía por el América y recordó a una de las grandes figuras que vistieron la camiseta azulcrema: Salvador Cabañas.

El gladiador estadounidense ha hablado en distintas ocasiones sobre sus gustos deportivos y recientemente volvió a dejar claro que su equipo dentro de la Liga MX son las Águilas. Aunque actualmente es una de las figuras consolidadas de WWE, su acercamiento con el futbol mexicano se remonta a sus años de infancia, cuando comenzó a seguir al conjunto de Coapa.

PUBLICIDAD

“Soy americanista todavía, pero yo empecé cuando estaba ahí el Cabañas”, contó.

Salvador Cabañas marcó su recuerdo del América

Revelan más detalles del ataque a Salvador Cabañas en el Bar Bar
A 14 años del atentado que sufrió Salvador Cabañas en el Bar Bar, revelaron más detalles del incidente FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM

La admiración de Dominik Mysterio por el América está relacionada directamente con la época en la que Salvador Cabañas era uno de los principales referentes ofensivos del conjunto capitalino.

El paraguayo llegó a convertirse en uno de los delanteros más reconocidos de la Liga MX durante su etapa con las Águilas y fue protagonista de importantes partidos con el club entre 2006 y 2010, periodo que coincide precisamente con los años en los que Dominik comenzó a prestar atención al futbol mexicano.

Aunque aquella etapa no estuvo marcada por una gran cantidad de campeonatos de Liga para el América, el club consiguió algunos títulos internacionales y torneos relevantes. Entre ellos estuvieron la Concacaf Champions Cup de 2006 y la InterLiga de 2009.

PUBLICIDAD

Para Dominik, sin embargo, los resultados colectivos parecen haber quedado en segundo plano frente al impacto que tuvo Cabañas como goleador y figura del equipo.

Dominik Mysterio también presume su talento con el balón

vcuywvichbwicebjwbjocbnjobjiobniobnwe
LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 20: Penta (Green) vs Finn Balor (Black) vs Dominik Mysterio (White) vs Bron Breakker (White/Blue) during WrestleMania 41 Sunday at Allegiant Stadium on April 20, 2025 in Las Vegas, Nevada.

La faceta futbolera del luchador salió a relucir durante una conversación con el creador de contenido conocido como El Escorpión Dorado. En aquella charla, Dominik explicó que, aunque nunca siguió una carrera profesional en el futbol, sí disfrutaba jugarlo y aseguró que tenía condiciones para destacar.

El miembro de The Judgment Day contó que solía desempeñarse como delantero y que una de sus principales virtudes era su disparo con la pierna izquierda.

Tengo un buen tiro (...). Escorpión, yo puedo hacer de todo.

Con su habitual actitud desafiante, el luchador incluso aseguró que sus habilidades deportivas no se limitarían al futbol. También afirmó que podría desempeñarse en disciplinas como el basquetbol y el beisbol.

En este último deporte tiene además una preferencia muy clara, pues ha expresado su afición por los Padres de San Diego, franquicia de las Grandes Ligas.

Su infancia también estuvo ligada a WWE

La época en la que Dominik comenzó a seguir al América coincide con algunos de sus primeros momentos frente a las cámaras de WWE.

Eddie Guerrero, Dominik Mysterio y Rey Mysterio -México- 12 junio
(WWE)

Durante su infancia apareció en historias relacionadas directamente con su padre, Rey Mysterio. Una de las más recordadas ocurrió en 2006, cuando Rey Mysterio y Eddie Guerrero protagonizaron una rivalidad que incluso llevó a WWE a presentar una lucha por la custodia de Dominik en SummerSlam.

Años después, en 2010, volvió a aparecer en televisión junto con otros integrantes de su familia durante una historia protagonizada por CM Punk, quien tuvo una rivalidad con Rey Mysterio.

Mientras participaba ocasionalmente en las historias de su padre, Dominik también crecía como aficionado a distintos deportes.

De niño americanista a estrella de WWE

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Con el paso del tiempo, Dominik Mysterio terminó siguiendo los pasos de su padre y construyó su propia trayectoria como luchador profesional. Actualmente forma parte de una de las agrupaciones más conocidas de WWE, The Judgment Day, y también ha tenido experiencia en la lucha libre mexicana después de conquistar el Megacampeonato de AAA.

Sin embargo, pese a su crecimiento dentro del entretenimiento deportivo, el gusto por el futbol mexicano permanece.

Salvador Cabañas estaba en un gran momento de su carrera cuando sufrió el ataque (Foto: Archivo)
Salvador Cabañas estaba en un gran momento de su carrera cuando sufrió el ataque (Foto: Archivo)

Su recuerdo de Salvador Cabañas permite entender por qué el América ocupa un lugar especial entre sus preferencias deportivas. Para el luchador, la imagen del delantero paraguayo quedó asociada con los primeros años en los que comenzó a seguir a las Águilas, mucho antes de convertirse en una de las figuras reconocidas de WWE.

Así, Dominik Mysterio demuestra que fuera del personaje y de las rivalidades de WWE también existe un aficionado que sigue teniendo presente al América y aquella generación azulcrema que conoció durante su infancia.

Temas Relacionados

Dominik MysterioWWEAAAClub AméricaSalvador Cabañasmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sheinbaum lamenta el fallecimiento de Gabino Palomares: “Su música y su compromiso dejan huella profunda en muchas generaciones”

La mandataria destacó que su voz, su música y su compromiso social dejaron una huella en varias generaciones

Sheinbaum lamenta el fallecimiento de Gabino Palomares: “Su música y su compromiso dejan huella profunda en muchas generaciones”

Jesse & Joy anuncia nuevos conciertos para su tour 2027: ciudades, fechas y venta de boletos

Joy Huerta encabezará las presentaciones a partir del 6 de diciembre, mientras Jesse se ausentará de los escenarios para enfocarse en su bienestar y su nuevo proyecto musical

Jesse & Joy anuncia nuevos conciertos para su tour 2027: ciudades, fechas y venta de boletos

Taiwán celebra 115 años de fundación en medio de vínculo comercial creciente con México

La isla conmemora su aniversario con ceremonias oficiales en Taipéi, mientras consolida un intercambio económico de 48 mil 200 millones de dólares con territorio mexicano

Taiwán celebra 115 años de fundación en medio de vínculo comercial creciente con México

Xóchitl Gálvez se lanza contra el Turco Mohamed y defiende a Katia Itzel por declaraciones polémicas en el Cruz Azul vs Toluca

La excandidata presidencial publicó un video en sus redes sociales, vestida con la playera de Cruz Azul

Xóchitl Gálvez se lanza contra el Turco Mohamed y defiende a Katia Itzel por declaraciones polémicas en el Cruz Azul vs Toluca

Llega a Coyoacán el Festival Cultural del Café y Chocolate 2026, en un fin de semana de actividades con entrada libre

Además de degustaciones de café de especialidad y chocolate con alto porcentaje de cacao, habrá artesanías para ofrenda, teatro en miniatura y música tradicional de Oaxaca sin costo de entrada

Llega a Coyoacán el Festival Cultural del Café y Chocolate 2026, en un fin de semana de actividades con entrada libre
MÁS NOTICIAS

NARCO

DEA actualiza ficha de búsqueda de “El Mayito Flaco” tras sancionar a dos de sus redes en México: lo ubicaron en CDMX

DEA actualiza ficha de búsqueda de “El Mayito Flaco” tras sancionar a dos de sus redes en México: lo ubicaron en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

La empresa hotelera de Culiacán señalada por financiar la guerra entre Los Mayos y Los Chapitos

De El Vicentillo al Mayito Flaco: los hijos del fundador del Cártel de Sinaloa que han sido relacionados en el narcotráfico

Hallan más de 8 kilos de cocaína oculta en artesanías dentro del equipaje de un pasajero en el AICM

ENTRETENIMIENTO

“Con mi hija, no”: Joanna Vega-Biestro responde a Gala Montes tras la polémica por su salida de La Casa de los Famosos

“Con mi hija, no”: Joanna Vega-Biestro responde a Gala Montes tras la polémica por su salida de La Casa de los Famosos

Jesse & Joy anuncia nuevos conciertos para su tour 2027: ciudades, fechas y venta de boletos

Llega a Coyoacán el Festival Cultural del Café y Chocolate 2026, en un fin de semana de actividades con entrada libre

Colmillos de elefantes y un camello: la vida de lujos que llevaba Jorge Kahwagi Macari, según sus amigos

Paola Núñez habla sobre cómo surgió el icónico peinado de Barbie Bazterrica en Amor en Custodia y qué tuvo que hacer para mantenerlo

DEPORTES

México vence a Cuba y avanza a la Super Ronda del Mundial de Beisbol Sub 15

México vence a Cuba y avanza a la Super Ronda del Mundial de Beisbol Sub 15

Rayadas vs América Femenil: dónde ver EN VIVO, horario y canal del partido de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil

Chicago Cubs vs San Diego Padres: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 2 de la Ronda de Comodines desde México

Xóchitl Gálvez se lanza contra el Turco Mohamed y defiende a Katia Itzel por declaraciones polémicas en el Cruz Azul vs Toluca

Dinamarca vs Portugal EN VIVO: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver desde México el juego de la UEFA Nations League?