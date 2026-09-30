Dominik Mysterio presume su amor por el América y recuerda a Salvador Cabañas: “Soy americanista todavía”

Dirty Dom aseguró que más chico seguía a las Águilas comandadas por el goleador paraguayo.

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Dominik Mysterio no solo ha construido una carrera dentro de los cuadriláteros de WWE. El luchador también ha mostrado que tiene otros intereses deportivos y, entre ellos, destaca una particular afición por el futbol mexicano, pues el integrante de The Judgment Day reconoció nuevamente su simpatía por el América y recordó a una de las grandes figuras que vistieron la camiseta azulcrema: Salvador Cabañas.

El gladiador estadounidense ha hablado en distintas ocasiones sobre sus gustos deportivos y recientemente volvió a dejar claro que su equipo dentro de la Liga MX son las Águilas. Aunque actualmente es una de las figuras consolidadas de WWE, su acercamiento con el futbol mexicano se remonta a sus años de infancia, cuando comenzó a seguir al conjunto de Coapa.

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“Soy americanista todavía, pero yo empecé cuando estaba ahí el Cabañas”, contó.

Salvador Cabañas marcó su recuerdo del América

A 14 años del atentado que sufrió Salvador Cabañas en el Bar Bar, revelaron más detalles del incidente FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM

La admiración de Dominik Mysterio por el América está relacionada directamente con la época en la que Salvador Cabañas era uno de los principales referentes ofensivos del conjunto capitalino.

El paraguayo llegó a convertirse en uno de los delanteros más reconocidos de la Liga MX durante su etapa con las Águilas y fue protagonista de importantes partidos con el club entre 2006 y 2010, periodo que coincide precisamente con los años en los que Dominik comenzó a prestar atención al futbol mexicano.

Aunque aquella etapa no estuvo marcada por una gran cantidad de campeonatos de Liga para el América, el club consiguió algunos títulos internacionales y torneos relevantes. Entre ellos estuvieron la Concacaf Champions Cup de 2006 y la InterLiga de 2009.

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Para Dominik, sin embargo, los resultados colectivos parecen haber quedado en segundo plano frente al impacto que tuvo Cabañas como goleador y figura del equipo.

Dominik Mysterio también presume su talento con el balón

LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 20: Penta (Green) vs Finn Balor (Black) vs Dominik Mysterio (White) vs Bron Breakker (White/Blue) during WrestleMania 41 Sunday at Allegiant Stadium on April 20, 2025 in Las Vegas, Nevada.

La faceta futbolera del luchador salió a relucir durante una conversación con el creador de contenido conocido como El Escorpión Dorado. En aquella charla, Dominik explicó que, aunque nunca siguió una carrera profesional en el futbol, sí disfrutaba jugarlo y aseguró que tenía condiciones para destacar.

El miembro de The Judgment Day contó que solía desempeñarse como delantero y que una de sus principales virtudes era su disparo con la pierna izquierda.

“Tengo un buen tiro (...). Escorpión, yo puedo hacer de todo.”

Con su habitual actitud desafiante, el luchador incluso aseguró que sus habilidades deportivas no se limitarían al futbol. También afirmó que podría desempeñarse en disciplinas como el basquetbol y el beisbol.

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En este último deporte tiene además una preferencia muy clara, pues ha expresado su afición por los Padres de San Diego, franquicia de las Grandes Ligas.

Su infancia también estuvo ligada a WWE

La época en la que Dominik comenzó a seguir al América coincide con algunos de sus primeros momentos frente a las cámaras de WWE.

(WWE)

Durante su infancia apareció en historias relacionadas directamente con su padre, Rey Mysterio. Una de las más recordadas ocurrió en 2006, cuando Rey Mysterio y Eddie Guerrero protagonizaron una rivalidad que incluso llevó a WWE a presentar una lucha por la custodia de Dominik en SummerSlam.

Años después, en 2010, volvió a aparecer en televisión junto con otros integrantes de su familia durante una historia protagonizada por CM Punk, quien tuvo una rivalidad con Rey Mysterio.

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Mientras participaba ocasionalmente en las historias de su padre, Dominik también crecía como aficionado a distintos deportes.

De niño americanista a estrella de WWE

(Captura de pantalla)

Con el paso del tiempo, Dominik Mysterio terminó siguiendo los pasos de su padre y construyó su propia trayectoria como luchador profesional. Actualmente forma parte de una de las agrupaciones más conocidas de WWE, The Judgment Day, y también ha tenido experiencia en la lucha libre mexicana después de conquistar el Megacampeonato de AAA.

Sin embargo, pese a su crecimiento dentro del entretenimiento deportivo, el gusto por el futbol mexicano permanece.

Salvador Cabañas estaba en un gran momento de su carrera cuando sufrió el ataque (Foto: Archivo)

Su recuerdo de Salvador Cabañas permite entender por qué el América ocupa un lugar especial entre sus preferencias deportivas. Para el luchador, la imagen del delantero paraguayo quedó asociada con los primeros años en los que comenzó a seguir a las Águilas, mucho antes de convertirse en una de las figuras reconocidas de WWE.

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Así, Dominik Mysterio demuestra que fuera del personaje y de las rivalidades de WWE también existe un aficionado que sigue teniendo presente al América y aquella generación azulcrema que conoció durante su infancia.