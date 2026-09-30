México

Jesse & Joy anuncia nuevos conciertos para su tour 2027: ciudades, fechas y venta de boletos

Joy Huerta encabezará las presentaciones a partir del 6 de diciembre, mientras Jesse se ausentará de los escenarios para enfocarse en su bienestar y su nuevo proyecto musical

Joy Huerta - (Infobae México/ Miriam Estrella)
Joy Huerta - (Infobae México/ Miriam Estrella)
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Jesse & Joy ya tiene las primeras fechas de su agenda para 2027, en una etapa marcada por la ausencia de Jesse Huerta en los escenarios posteriores a los compromisos que el dúo tiene programados hasta diciembre. La información fue difundida a través de las redes sociales de SG Producciones, que dio a conocer tres presentaciones para el próximo año con Joy Huerta al frente del proyecto.

Las primeras citas serán el 12 de febrero en el Teatro Morelos de Toluca, el 20 de febrero en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez de Querétaro y el 12 de marzo en el Auditorio Benito Juárez de Veracruz. Estas fechas se suman a la agenda que el proyecto mantiene activa y muestran que la música de Jesse & Joy continuará llegando al público durante 2027.

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El anuncio ocurre después de que Jesse comunicara su decisión de tomar una pausa para enfocarse en su salud mental y emocional, además de dedicar tiempo a su familia. El cantante también prepara una nueva propuesta musical como solista bajo el nombre de Jesse & The Supernovas, mientras Joy continúa con los compromisos relacionados con Jesse & Joy.

El especial navideño será sin Jesse

Jesse & Joy - (Instagram)
Jesse & Joy - (Instagram)

Antes de las presentaciones de 2027, el público podrá disfrutar de “Jesse & Joy, The Christmas Edition - ¿Con quién se queda el reno?”. El espectáculo tendrá tres fechas: el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el 11 de diciembre en la Arena Monterrey y el 12 de diciembre en la Arena Guadalajara.

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Estas presentaciones tendrán a Joy como protagonista, debido a que Jesse informó previamente que únicamente participaría en las fechas que ya estaban pactadas con el dúo hasta el 5 de diciembre. De esta manera, el especial navideño será uno de los primeros encuentros del proyecto con el público en los que Joy aparecerá sin su hermano.

La ausencia de Jesse se produce dentro de una pausa que, según lo expresado por el músico, responde a la necesidad de atender su bienestar personal, emocional y familiar. Al mismo tiempo, el proyecto no detiene su actividad y ya cuenta con nuevas fechas anunciadas para el próximo año.

La decisión de Jesse llega en medio de la gira

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Actualmente, Jesse & Joy mantiene compromisos correspondientes a la gira que ambos realizan juntos con “El Despecho Tour” . Durante una presentación en Santiago de Chile, Joy habló sobre el momento que atraviesa y reconoció ante el público que “los últimos días han sido difíciles”. La cantante también agradeció el respaldo de sus seguidores y del equipo que los acompaña.

Jesse también ha hablado sobre la historia del dúo. Al recordar sus comienzos, explicó que el proyecto nació “en la sala de su casa con guitarras prestadas” y destacó que nada podrá borrar lo que ambos han construido durante más de 21 años.

Mientras Joy continúa con Jesse & Joy en las fechas anunciadas, Jesse prepara Jesse & The Supernovas, abriendo así una nueva etapa en su carrera sin dejar atrás el camino que ambos recorrieron juntos.

Joy toma el frente y Jesse prepara The Supernovas

Jesse & Joy - (Instagram)
Jesse & Joy - (Instagram)

Las nuevas fechas de 2027 colocan a Joy como la figura que encabezará las próximas presentaciones de Jesse & Joy. Toluca, Querétaro y Veracruz serán las primeras ciudades anunciadas para este recorrido, aunque la agenda podría ampliarse posteriormente.

El cambio también permite que cada hermano explore una faceta diferente de su carrera. Joy continuará vinculada al repertorio y al proyecto que ambos crearon, mientras Jesse trabaja en Jesse & The Supernovas, propuesta con la que buscará desarrollar su música desde una nueva perspectiva.

Por ahora, la agenda marca una transición clara: Jesse cumplirá los compromisos previamente establecidos hasta el 5 de diciembre y después se enfocará en su pausa personal y en su nuevo proyecto, mientras Joy seguirá frente a Jesse & Joy. Así, los hermanos comienzan una etapa profesional distinta, pero con una historia musical compartida que continúa formando parte de sus respectivos caminos.

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