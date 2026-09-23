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América vs Cruz Azul: dónde comprar los boletos para el Clásico Joven durante esta fecha FIFA

Ambos equipos se verán las caras el jueves 1 de octubre

América y Cruz Azul disputarán un partido amistoso durante esta fecha FIFA (Foto: Diego Cedrix)
América y Cruz Azul disputarán un partido amistoso durante esta fecha FIFA (Foto: Diego Cedrix)
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América y Cruz Azul disputarán un partido amistoso el jueves 1 de octubre en el Snapdragon Stadium de San Diego, California, durante la Fecha FIFA que mantendrá en pausa a la Liga MX. El Clásico Joven permitirá a ambos clubes conservar actividad antes de retomar el torneo.

El encuentro comenzará a las 19:30 horas de San Diego y a las 20:30 horas de la Ciudad de México. El estadio es casa del San Diego FC, equipo que participa en la MLS.

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La venta de boletos ya se encuentra disponible mediante la página oficial de Ticketmaster. Las localidades tienen precios desde 56 dólares, hasta 347 dólares. La cifra máxima varía según la zona elegida en el inmueble.

América y Cruz Azul disputarán un partido amistoso el jueves 1 de octubre en el Snapdragon Stadium de San Diego, California, durante la Fecha FIFA que mantendrá en pausa a la Liga MX (Captura de pantalla | América)
América y Cruz Azul disputarán un partido amistoso el jueves 1 de octubre en el Snapdragon Stadium de San Diego, California, durante la Fecha FIFA que mantendrá en pausa a la Liga MX (Captura de pantalla | América)

El amistoso llega durante la pausa de la Liga MX

La Liga MX detendrá su calendario por la Fecha FIFA, que inicia el 21 de septiembre y concluye el 6 de octubre. América y Cruz Azul usarán ese lapso para salir de México y encontrarse con sus seguidores en Estados Unidos.

El partido reúne a dos de los clubes con mayor convocatoria entre la afición mexicana en territorio estadounidense. San Diego será la sede de una nueva edición del Clásico Joven, aunque sin puntos en disputa dentro del Apertura 2026.

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América anunció el duelo mediante sus redes sociales e invitó a sus seguidores a asistir al estadio con playeras amarillas. El club también confirmó el horario del encuentro y la venta de localidades para el público.

Cruz Azul compartió un video para convocar a la afición celeste. En el material aparece Alan Mozo, quien invita a los seguidores de la Máquina a adquirir sus boletos para el partido programado en California.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 12, 2026 America's Ramon Juarez clashes with Cruz Azul's Nicolas Ibanez REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 12, 2026 America's Ramon Juarez clashes with Cruz Azul's Nicolas Ibanez REUTERS/Eloisa Sanchez

Nación Azul, ¿cómo están? Los invitamos el 1 de octubre en el Snapdragon Stadium en San Diego para un nuevo clásico ante el América”, señala Mozo en el video difundido por el club

Antecedentes del último Clásico Joven entre América y Cruz Azul

Cruz Azul se impuso 4-3 al América en el último Clásico Joven, luego de construir una ventaja de tres goles durante el primer tiempo y resistir la reacción azulcrema en el cierre. El resultado dejó a La Máquina con tres puntos en uno de los duelos de mayor rivalidad de la Liga MX.

Érik Lira abrió el marcador al minuto 19 y José Paradela amplió la diferencia al 35. Antes del descanso, Jesús Orozco marcó el 3-0, una ventaja que colocó a Cruz Azul en control del partido.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 12, 2026 Cruz Azul's Jose Paradela celebrates scoring their second goal with Carlos Rodriguez REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 12, 2026 Cruz Azul's Jose Paradela celebrates scoring their second goal with Carlos Rodriguez REUTERS/Eloisa Sanchez

América respondió en la segunda parte con un gol de Brian Rodríguez al minuto 52, pero Gabriel Fernández firmó el cuarto tanto cementero al 72. El 4-1 pareció definir el encuentro, aunque las Águilas volvieron a presionar en los minutos finales.

Óscar Perea y Miguel Borja anotaron para América y colocaron el 4-3 definitivo. Cruz Azul contuvo los últimos ataques azulcremas hasta el silbatazo final y sumó una victoria que lo mantuvo en la pelea por los primeros lugares del torneo.

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