México

Pobladores de Ajuchitlán del Progreso acusan falta de resultados en búsqueda de 8 habitantes desaparecidos: advierten inicio de “acciones”

El Ejido El Balcón responsabilizó a las autoridades por la “falta de resultados y todo aquello que pueda desencadenarse” tras 6 días de búsqueda

Desaparecidos de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero
Foto: Facebook / Ejido El Balcón
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Los pobladores del ejido El Balcón, ubicado en Ajuchitlán del Progreso, en Guerrero, acusaron a las autoridades por la falta de resultados en la búsqueda de los 8 habitantes desaparecidos desde el pasado jueves 24 de septiembre presuntamente por miembros del crimen organizado.

A través de un comunicado, aseguraron que respetaron el tiempo que las autoridades les solicitaron para localizar a los hombres -entre quienes se encuentran niños y un adulto mayor-, pero ante la falta de respuesta, advirtieron que iniciarán “las acciones necesarias” para ubicar a sus vecinos.

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“Respetamos el tiempo que nos solicitaron y esperamos, como ellos mismos pidieron, confiando en que habría resultados para localizar a nuestros familiares. Ese tiempo ya terminó y no tenemos a nuestros compañeros de regreso ni respuestas claras sobre su paradero”, aseguraron.

Ocho personas desaparecidas en Ajuchitlán de Progreso
Comité de Seguridad Ruta Técpan- El Balcón- Fresnos de Puerto Rico se reunió para solicitar al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal realizar las acciones necesarias para el rescate con vida de las 8 personas privadas de la libertad. Foto: Facebook

Los pobladores afirmaron que a partir de este miércoles tomarán acciones para encontrar a sus familiares y exigir que regresen con vida, luego de que denunciaron que un grupo de sujetos armados los privó de la libertad cuando se encontraban en la comunidad de La Lajita y se dirigían a sus actividades en el campo.

“Hoy queremos decirlo con toda claridad: A partir de este momento, como familias y como comunidad, tomaremos todas las acciones que estén a nuestro alcance y acudiremos hasta las últimas instancias para encontrar a nuestros familiares y exigir que regresen con vida”, advirtieron.

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Responsabilizan a las autoridades por la falta de resultados en la búsqueda

Desaparecidos en Guerrero
Foto: Facebook / Ejido El Balcón

El ejido responsabilizó a las autoridades de que sus vecinos no sean localizados a seis días de su desaparición, así como de “todo lo que pueda desencadenarse a partir de su inacción y de la ausencia de una respuesta efectiva” para ubicarlos.

Cabe señalar que, en días pasados, Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, informó que se desplegó un operativo encabezado por elementos del 41 y 109 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal, con el objetivo de hallar a los ocho hombres desaparecidos.

El funcionario señaló que la localidad de La Lajita, donde fueron privados de la libertad, se encuentra dentro del municipio de Tecpan de Galeana, las cuales forman parte del Comité de Paz de El Balcón.

Además, Rodríguez Cisneros dijo que desde el pasado viernes mantienen comunicación con los comisarios de El Balcón para coordinar la búsqueda de los hombres.

¿Quiénes son los ocho desaparecidos?

Desaparecidos en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero
Foto: Facebook / Ejido El Balcón

De acuerdo con El Sur de Acapulco, los pobladores señalaron directamente a presuntos integrantes de la Familia Michoacana como los responsables de privar de la libertad a los ocho hombres.

Las víctimas, entre las que se encuentran un niño, un adolescente y un adulto mayor, fueron identificados como:

  • Domingo Atanacio Quirino, de 50 años.
  • Isidro Brito Arriola, de 32 años.
  • Nicolás Atanacio González, adulto mayor.
  • Everardo León Atanacio, de 17 años.
  • Jordi Alberto Atanacio Vidal, de 12 años.
  • Eulises Medrano López, de 26 años.
  • Fidel Quirino Atanacio, de 54 años.
  • José Leodanis Medrano López, de 24 años.

“Tememos por su vida y los queremos de vuelta. Son personas que viven del campo, del ganado y del bosque. Personas de bien, que todos los días trabajan para sacar adelante a sus familias; personas que no van por la vida dañando a los demás. Jóvenes que van a la escuela y un niño que siempre había jugado en las calles y en el bosque con tranquilidad”, aseguraron los habitantes.

La Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) exigió a las autoridades localizar de inmediato y garantizar el regreso con vida de los ocho hombres, así como medidas para proteger a sus familias y a la comunidad de nuevas amenazas.

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