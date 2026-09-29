Cómo inscribirse paso a paso en el Concurso de Piñatas del Museo de Arte Popular con premios de hasta 20 mil pesos

La inscripción cierra el 22 de octubre de 2026, a las 17 horas. Para quienes buscan participar, el proceso incluye registro en línea, entrega física de la pieza y el cumplimiento de una serie de requisitos técnicos obligatorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Museo de Arte Popular (MAP), ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, abrió la convocatoria para su 20° Concurso de Piñatas Mexicanas. El certamen, organizado por el Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano en el marco del Gobierno de la Ciudad de México, ofrece premios de hasta 20 mil pesos al primer lugar.

La inscripción cierra el 22 de octubre de 2026, a las 17 horas. Para quienes buscan participar, el proceso incluye registro en línea, entrega física de la pieza y el cumplimiento de una serie de requisitos técnicos obligatorios.

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El Gobierno de México reconoció a esta comunidad, la cual es una de las más importantes durante estas fiestas Crédito: Presidencia

Premios y estructura del certamen

Hasta diez menciones honoríficas, con un estímulo económico de 2 mil pesos cada una. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 20° Concurso de Piñatas Mexicanas contempla tres premios económicos principales y un esquema de menciones honoríficas. La estructura completa es la siguiente:

Primer lugar: 20 mil pesos. La pieza ganadora pasa a formar parte del acervo del museo.

Segundo lugar: 15 mil pesos.

Tercer lugar: 10 mil pesos.

Hasta diez menciones honoríficas, con un estímulo económico de 2 mil pesos cada una.

El concurso está dirigido a artesanos y artistas mexicanos, así como a personas extranjeras que residan activamente en México. Cada participante puede registrar una sola piñata, ya sea de manera individual o colectiva, presentando la pieza a nombre del grupo en este último caso.

Quienes deseen inscribirse en el 20° Concurso de Piñatas Mexicanas deben completar un formulario electrónico antes del 22 de octubre de 2026 a las 17 horas, entregar la pieza física los días 26 y 27 de octubre en la sede del museo, y asegurarse de que la piñata cumpla con las especificaciones técnicas obligatorias, como base de barro, materiales tradicionales y un peso máximo de 15 kilogramos.

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Requisitos técnicos para la elaboración de la piñata

Piñata de Daniel Bisogno (Piñatería Ramírez)

Las bases del concurso establecen condiciones estrictas sobre los materiales y la estructura de cada pieza. El incumplimiento de cualquiera de estos puntos implica la descalificación automática del participante. Los requisitos son:

Utilizar como base una olla de barro con una altura mínima de 25 centímetros.

Forrar y elaborar la piñata con materiales tradicionales: papel periódico, papel de china o papel crepé.

No usar plásticos ni materiales metálicos en ninguna parte de la estructura.

Realizar el decorado de forma completamente artesanal.

Respetar un peso máximo de 15 kilogramos por pieza.

Incorporar un lazo bien sujeto, capaz de soportar el peso de la piñata al momento de colgarla.

Mantener la estructura de la olla de barro accesible para su revisión durante la recepción de piezas.

La responsabilidad sobre el cumplimiento de estas bases recae directamente en la persona artesana o artista que haya inscrito la piñata, según las condiciones del certamen.

Temática libre con guiño a México y Francia

La convocatoria mantiene libertad temática para las obras participantes. Cada persona puede elegir el asunto de su piñata sin restricciones, siempre que respete los requisitos de materiales y tamaño establecidos.

De forma opcional, esta edición invita a los participantes a inspirarse en los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia. La sugerencia contempla monumentos, personajes históricos, hechos relevantes de ambos países o su gastronomía como fuentes de inspiración.

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La elección de este tema no es obligatoria. Las bases dejan en claro que cada participante conserva la libertad de abordar cualquier temática en su obra, siempre bajo las condiciones materiales y de tamaño ya especificadas.

Cómo inscribirse paso a paso

Proporcionar en el formulario los siguientes datos: correo electrónico, nombre completo, nombre del colectivo o taller al que pertenece (en caso de aplicar), alcaldía o municipio y estado de residencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de participación en el 20° Concurso de Piñatas Mexicanas se divide en dos etapas: el registro en línea y la entrega física de la pieza. Los pasos son los siguientes:

Completar el formulario electrónico de inscripción antes del 22 de octubre de 2026, a las 17 horas. No habrá prórroga bajo ninguna circunstancia.

Proporcionar en el formulario los siguientes datos: correo electrónico, nombre completo, nombre del colectivo o taller al que pertenece (en caso de aplicar), alcaldía o municipio y estado de residencia.

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Elaborar la piñata conforme a los requisitos técnicos: base de barro de al menos 25 centímetros, materiales tradicionales, sin plásticos ni metales, peso máximo de 15 kilogramos y lazo resistente.

Entregar la pieza física los días 26 y 27 de octubre de 2026, en un horario de 10 a 15 horas.

Presentar la piñata en la Coordinación de Exposiciones del MAP, ubicada en Revillagigedo 11, esquina Independencia, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Esperar la revisión de la estructura por parte de los organizadores al momento de la entrega, ya que las piezas que no cumplan las bases quedarán descalificadas de inmediato.

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Fechas de premiación y exhibición pública

Los ganadores del 20° Concurso de Piñatas Mexicanas se darán a conocer el sábado 7 de noviembre de 2026, día en que también se llevará a cabo la ceremonia de premiación con la revelación de los tres primeros lugares y las menciones honoríficas.

Tras la premiación, las obras participantes quedarán exhibidas al público en el patio del Museo de Arte Popular. La muestra permanecerá abierta desde el 7 de noviembre hasta el 13 de diciembre de 2026.

El Museo de Arte Popular se encuentra en Revillagigedo 11, esquina Independencia, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El acceso puede realizarse a través de las estaciones Juárez e Hidalgo del sistema de Metro y Metrobús. (RRSS)

Para obtener más información sobre la convocatoria, los interesados pueden comunicarse al teléfono (55) 5510 2201, extensiones 109 y 110, o consultar el sitio map.cdmx.gob.mx.

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El Museo de Arte Popular se encuentra en Revillagigedo 11, esquina Independencia, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El acceso puede realizarse a través de las estaciones Juárez e Hidalgo del sistema de Metro y Metrobús. El recinto atiende de martes a domingo, de 10 a 18 horas.