Programa MegaBachetón 2026: reparan más de 56 mil baches en carreteras federales

Se llevan más de 50 mil baches reparados. Créditos: Gobierno de México

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La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó la reparación de 56.906 baches en lo que va de 2026, una tarea que ya cubre 74.701 kilómetros de la red carretera federal.

El dato surge del corte al 24 de septiembre del Programa MegaBachetón 2026, la iniciativa que concentra el grueso de las labores de conservación vial del Gobierno de México.

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El operativo despliega a más de 20 mil trabajadores en todo el país

La dependencia, encabezada por el titular Jesús Esteva Medina, organizó a 20.260 trabajadores en 920 cuadrillas distribuidas por el territorio nacional.

El operativo se apoya en 5.984 unidades de maquinaria especializada para sostener el ritmo de intervención sobre la red.

(Gobierno de México)

¿Cuántos baches reparó la SICT en 2026?

Hasta el 24 de septiembre, la dependencia federal contabilizó 56 mil 906 baches reparados, una superficie equivalente a 182 mil 099 metros cuadrados.

Créditos: Gobierno de México

La cifra corresponde a los trabajos de conservación rutinaria, que incluyen limpieza, bacheo, mantenimiento de drenajes y señalización a lo largo de las carreteras federales.

Esa modalidad de conservación rutinaria, que se ejecuta de forma diaria sobre la infraestructura, presenta un avance de 73% respecto de la meta anual.

El objetivo trazado por la Dirección General de Carreteras de la SICT consiste en atender dos veces los 46 mil 617 kilómetros que componen la Red Carretera Federal Libre de Peaje.

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La conservación periódica suma millones de toneladas de mezcla asfáltica

Junto a las tareas diarias, el programa contempla trabajos de conservación periódica, pensados para intervenciones de mayor alcance y con periodos de ejecución más extensos.

Créditos: Gobierno de México

Esta modalidad busca recuperar y mantener la funcionalidad, la seguridad y la vida útil de las vías mediante intervenciones sobre la capa de rodadura deteriorada, los drenajes, las señales y las estructuras.

En el periodo reportado, la SICT atendió una superficie de cincuenta millones 185 mil 973 metros cuadrados.

Para esa tarea, la dependencia empleó cinco millones 771 mil 387 toneladas de mezcla asfáltica, el insumo principal en la recuperación de tramos con mayor deterioro.

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A esas labores se suma el uso de Trenes de Pavimentación, equipos especializados que la secretaría utiliza para reducir costos y acortar los tiempos de obra.

Créditos: Gobierno de México

Con esta tecnología, la dependencia dio mantenimiento a mil 164 kilómetros adicionales, una superficie de ocho millones 729 mil 495 metros cuadrados.

La combinación de las tres modalidades de trabajo (conservación rutinaria, conservación periódica y Trenes de Pavimentación) explica el total de 74 mil 701 kilómetros atendidos que reporta el programa hasta la fecha de corte. El dato surge del reporte oficial de la Dirección General de Carreteras de la SICT.

Con el Programa MegaBachetón 2026, la secretaría cubre la totalidad de la Red Carretera Federal Libre de Peaje, que supera los 4 mil 600 kilómetros.

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Además, brinda mantenimiento mayor a 18 mil kilómetros adicionales de vías en distintos puntos del país.

El plan forma parte de la estrategia del Gobierno de México para sostener la infraestructura carretera nacional durante el año en curso.

La dependencia federal no adelantó, en el comunicado difundido, una fecha de cierre definitivo para las labores correspondientes al ejercicio 2026, aunque el avance reportado en conservación rutinaria sugiere que el grueso de la meta anual podría completarse en las próximas semanas.