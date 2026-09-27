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Rafa Márquez responde sobre el posible retiro de Alexis Vega de la Selección Mexicana: “Si hace falta hablaré”

Vega no fue convocado para esta Fecha FIFA ya que el técnico mexicano prefirió darle descanso

Márquez lanzó la convocatoria y los memes se hicieron presentes (Alexander Ortiz | Infobae México)
Márquez lanzó la convocatoria y los memes se hicieron presentes (Alexander Ortiz | Infobae México)
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La Fecha FIFA de septiembre dejó el empate 1 a 1 entre México y Colombia en el M&T Bank Stadium, además de la posibilidad de que Alexis Vega se retire de la Selección Mexicana. El atacante no recibió convocatoria para esos partidos y disputó con Toluca la décima jornada del Apertura 2026 ante Cruz Azul.

Tras el empate 3 a 3 entre celestes y escarlatas, Vega habló con TUDN y afirmó que analiza dejar el combinado nacional. El delantero de los Diablos Rojos adelantó que emitirá un comunicado en los próximos días.

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“Estoy viendo si sigo en la Selección o no. Sé que es una decisión complicada pero yo creo que por estos días estaré sacando un comunicado, pero bueno muy feliz”.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 26, 2026 Toluca's Alexis Vega celebrates scoring their third goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 26, 2026 Toluca's Alexis Vega celebrates scoring their third goal REUTERS/Eloisa Sanchez

La respuesta de Rafa Márquez

Por su parte, Rafa Márquez aseguró en conferencia de prensa, después del empate ante Colombia, que desconocía la situación. Aun así, subrayó el peso de Alexis Vega dentro del plantel y explicó que decidió no llamarlo para que descansara debido a las molestias recurrentes que presenta en la rodilla.

“Acaba de terminar el partido. Así que no tengo ni idea, si hace falta hablaré. Creo que está haciendo un buen torneo con Toluca, ya lo conozco, sé como es, sé lo importante que puede ser para el grupo. Decidimos darle descanso porque sabemos que lleva siempre un problema en su rodilla y obviamente lo queremos cuidar”

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Rafael Márquez prepara su estreno con la Selección Mexicana este sábado 26 de septiembre con el Chucky Lozano de regreso y dos decisiones pendientes. REUTERS/Raquel Cunha
Rafael Márquez prepara su estreno con la Selección Mexicana este sábado 26 de septiembre con el Chucky Lozano de regreso y dos decisiones pendientes. REUTERS/Raquel Cunha

El buen momento de Vega con Toluca

Alexis Vega fue decisivo para el Deportivo Toluca en el Apertura 2026, con un doblete en el empate 3-3 frente a Cruz Azul, disputado el 26 de septiembre.

Además, el atacante mexicano acumula cinco partidos en el torneo, en los que anotó tres goles y entregó dos asistencias. Suma 320 minutos en cancha.

Uno de sus tantos fue ante Atlas. Los otros dos llegaron contra Cruz Azul, en el último encuentro de los Diablos Rojos.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 26, 2026 Toluca's Alexis Vega celebrates scoring their third goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 26, 2026 Toluca's Alexis Vega celebrates scoring their third goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Las asistencias de Vega se produjeron en el partido frente a Santos Laguna. Con esos registros, el futbolista tuvo participación directa en cinco goles de Toluca durante las primeras jornadas del campeonato.

Alexis Vega suma 54 partidos con la Selección Mexicana

Con la Selección Mexicana, Alexis Vega registra 54 apariciones, siete goles y ocho asistencias. Su dorsal habitual ha sido el número 10.

El delantero debutó con el equipo nacional en marzo de 2019. Desde entonces, se consolidó como una de las alternativas ofensivas del combinado mexicano.

Siguiente compromiso de México

Rafael Márquez tendrá su segundo partido con México rumbo al Mundial 2030 el martes 29 de septiembre, cuando la selección enfrente a Perú en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

El encuentro será el segundo compromiso de Márquez en este proceso. El objetivo será sostener el funcionamiento que el conjunto mexicano mostró en su primera presentación.

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