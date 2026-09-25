Uriel Antuna se sincera sobre el momento de Pumas y perfila volver a la Selección Mexicana: “La ilusión nunca se me va a quitar

Antuna lamentó su tercera derrota en una final de Liga MX, pero promete entregarse completamente para responder a la afición y llamar la atención de Rafa Márquez. REUTERS/Raquel Cunha

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La herida de una final perdida no desaparece con un cambio de torneo. Uriel Antuna todavía carga el recuerdo de la derrota de Pumas ante Cruz Azul en el Clausura 2026, una noche que le deja otra medalla de subcampeón y una espina que busca transformar en impulso para el vestidor auriazul.

Mientras el Club Universidad Nacional intenta encontrar regularidad en el Apertura 2026, el “Brujo” mira también hacia la Selección Mexicana.

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En conferencia de prensa previo al encuentro contra el Atlético San Luis, Uriel Antuna pidió paciencia a los seguidores de Pumas para revertir el mal momento del equipo. (X/ @PumasMX)

Fuera de una convocatoria desde la Copa América 2024, el atacante sostiene que su deseo de volver al Tri sigue intacto y que peleará por ese lugar desde Ciudad Universitaria.

La final ante Cruz Azul mantiene una herida abierta en Pumas

La final contra Cruz Azul tiene un peso particular para Antuna. No sólo enfrentó una nueva caída en un partido por el título, también ocurrió ante el club donde jugó antes de llegar a Pumas.

En conferencia de prensa previa al encuentro frente al Atlético San Luis, el atacante reconoció que no puede cambiar lo que ocurrió en el Clausura 2026.

La respuesta, desde su mirada, pasa por no quedarse atrapados en el resultado y concentrarse en el camino por delante: “Me dolió con toda el alma porque es mi tercera final, la tercera perdida y con Cruz Azul, pero me trato de enfocar en el presente”.

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Uriel Antuna reconoce que aún hay heridas abiertas en Pumas tras perder la final del Clausura 2026 contra Cruz Azul. REUTERS/Eloisa Sanchez

Los universitarios no ganan la Liga MX desde el Clausura 2011. Desde entonces perdió las finales del Apertura 2015 ante Tigres, Guardianes 2020 contra León y Clausura 2026 frente a Cruz Azul.

En este sentido, el Brujo pidió paciencia a la afición y prometió que el equipo buscará responder al respaldo que recibe: “Voy a dejar el alma por agradecimiento. Pronto nos vamos a sacar esa espinita que a varios de nosotros nos cala bastante”.

El Chino Huerta regresa a casa en medio de la reconstrucción de Solari

Los resultados no han acompañado a Pumas como esperaba el plantel al inicio del Apertura 2026. Antuna describió al equipo como un grupo en crecimiento, mientras intenta asimilar la idea de juego de Esteban Solari entre lesiones y resultados que no han cumplido con la expectativa.

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El delantero sostuvo que el vestidor auriazul mantiene la confianza en el cuerpo técnico. Los felinos necesitan recuperar puntos para acercarse a puestos de Liguilla, aunque el jugador afirma que no pierden la calma: “Somos conscientes de que nos ha costado un poquito, pero es un equipo en construcción. Tranquilo y unidos, confiando en el profe”.

César "Chino" Huerta volvió al conjunto universitario como ídolo para incorporarse al esquema de Esteban Solari. (X/ @PumasMX)

En ese proceso aparece el anhelado regreso de César Huerta, a quien el Brujo conoce desde su etapa en Chivas y la Selección. El “Chino” vuelve después de su paso por Europa y de problemas con las lesiones, con la expectativa de recuperar ritmo y protagonismo.

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Antuna destacó que Huerta conserva un vínculo fuerte con los aficionados y que sus compañeros buscan apoyarlo en su reincorporación: “Se fue siendo ídolo y regresa igual siendo ídolo. La gente lo quiere mucho. Todos luchamos por el mismo objetivo, que es ser campeones”.

Antuna mantiene abierta la puerta a la Selección Mexicana

La primera convocatoria de Rafael Márquez al mando de la Selección Mexicana no incluyó jugadores de Pumas. Antuna evitó presentar esa ausencia como un reclamo y consideró que los llamados se ganan a partir de las actuaciones de cada futbolista.

El atacante no forma parte de una lista del Tri desde la Copa América 2024, donde tuvo minutos en el empate sin goles ante Ecuador. Después quedó fuera de los procesos, aunque afirma que sigue disponible para competir por una nueva oportunidad.

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El delantero auriazul disputó su último encuentro con la Selección Mexicana ante Ecuador. USA TODAY/Jamie Sabau

Antuna sostiene que su relación no depende únicamente de una convocatoria. Afirmó que seguirá apoyando a sus compañeros y al equipo nacional, incluso si no recibe el llamado en esta etapa. “Soy mexicano y nunca voy a hablar mal de la Selección ni de mis compañeros. Lo único que quiero es que a México le vaya bien”.

De esta manera, el deseo de regresar permanece como una meta personal mientras intenta recuperar protagonismo con Pumas:“La ilusión de estar en la Selección nunca se me va a quitar. Siempre voy a luchar al máximo para ser llamado”.

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