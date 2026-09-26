México

Exgobernador del Banxico no se queda callado ante Édgar Amador: “Preguntar por sustentabilidad no es negar los avances”

Los dimes y diretes entre estos dos personajes continúan, y parece que no prevén llegar a un consenso

El exgobernador del Banxico Guillermo Ortiz y el secretario de Hacienda Édgar Amador han chocado recientemente. Crédito: Cuartoscuro y X / @Edgar_Amador_Z
El exgobernador del Banxico Guillermo Ortiz y el secretario de Hacienda Édgar Amador han chocado recientemente. Crédito: Cuartoscuro y X / @Edgar_Amador_Z
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El extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y exgobernador del Banco de México (Banxico), Guillermo Ortiz volvió a emitir su postura sobre indicadores clave en México.

Lo anterior, después de que la SHCP, bajo el mando de Édgar Amador Hernández, defendiera públicamente los avances económicos de la denominada Cuarta Transformación y puso en tela de juicio la gestión de Ortiz en el cargo.

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Exgobernador del Banxico responde al secretario de Hacienda

Por medio de un nuevo posicionamiento publicado en la revista Nexos, el autor del análisis “Are Mexicans Really Better Off Under Claudia Sheinbaum?”, afirmó que reconoce la reducción de la pobreza y el aumento del salario mínimo que ha experimentado el país desde el 2018.

No obstante, insistió en que los “logros” antes mencionado han sido posibles gracias a las transferencias directas de programas sociales, lo que genera dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo.

El exgobernador de Banxico advirtió que el costo de estos programas equivale a casi el 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y representa una décima parte del gasto neto total del país.

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Señaló además que el presupuesto económico de 2027 depende en gran medida de la deuda, mientras el número de patrones afiliados al IMSS registra una caída considerable en los últimos meses.

“Preguntar por esa sostenibilidad no es negar sus beneficios. Es la pregunta obligada que cualquier funcionario de Hacienda, presente o pasado, tendría que hacerse”, enfatizó Ortiz.

Guillermo Ortiz se defiende de señalamientos hechos por la Secretaría de Hacienda

Cabe recordar que el posicionamiento de la Secretaría de Hacienda cuestionó la gestión de Guillermo Ortiz –que ocupó el cargo de 1994 a 1997–, ya que la población en pobreza se incrementó en 16 millones de personas, mientras que la población en pobreza alimentaria creció en 15 millones de personas.

Ante los cuestionamientos, Ortiz respondió que durante su gestión en la SHCP enfrentó la crisis financiera más severa en la historia moderna de México. Sostuvo que ese contexto incidió directamente en las cifras de su mandato, marcado por una caída del salario industrial promedio y un repunte del desempleo.

Guillermo Ortiz considera pertinente que el actual secretario de Hacienda vea a futuro. Crédito: Reuters
Guillermo Ortiz considera pertinente que el actual secretario de Hacienda vea a futuro. Crédito: Reuters

Recuerda los beneficios del Fobaproa

También explicó que durante su labor, el país tuvo que reunir un paquete de apoyo de 50 mil millones de dólares y recurrir al Fobaproa, que, desde su percepción, ayudó a que los mexicanos no perdieran sus ahorros.

Mientras que el shock de la inflación, que cerró al 52 por ciento en 1995, ayudó a construir el marco institucional necesario para los niveles actuales.

“La pregunta que el secretario no se hace, y que yo le dejo con gusto: ¿qué hubiera hecho él, en su escritorio, frente a un default inminente? Los ajustes de esos años fueron duros porque la alternativa —la quiebra soberana— hubiera sido incomparablemente más cara, y la habría pagado la misma población que hoy dice defender”, cuestionó el exfuncionario.

Así comenzó la disputa entre Ortiz y Amador

La serie de cuestionamientos entre el titular de Hacienda y el exfuncionario comenzaron cuando Ortiz publicó, a mediados de septiembre, en análisis titulado “Are Mexicans Really Better Off Under Claudia Sheinbaum?” en Project Syndicate.

De acuerdo con el análisis, aunque existen algunos indicadores sociales que han mejorado, nuestro país aún enfrenta problemas relacionados con la informalidad laboral, educación, salud, inseguridad, inversión y productividad.

Sin embargo, a los pocos días, dicha revisión, tuvo una respuesta de la Secretaría de Hacienda contratando los datos.

El titular de la SHCP Édgar Amador explicó todo lo relacionado a la deuda externa. Crédito: X/ @Hacienda_Mexico
El titular de la SHCP Édgar Amador explicó todo lo relacionado a la deuda externa. Crédito: X/ @Hacienda_Mexico

Figuras de la política mexicana también se suman al debate

La intensidad del debate no ha ido a la baja, todo lo contrario, se han sumado figuras de la política mexicana como Ernesto Cordero, quien fue secretario de Hacienda durante el sexenio de Felipe Calderón.

Cordero aseguró que “los datos para los gobiernos de la 4T son desastrosos” y muestran un rezago respecto a naciones como Estados Unidos.

Por su parte, Pedro Aspe, titular de Hacienda durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, también cuestionó el desempeño de la Cuarta Transformación. El exfuncionario advirtió que el incremento de la deuda pública y el elevado gasto del gobierno federal podrían repercutir en la economía mexicana.

En medio de disputa, Hacienda asume el golpe por “boquete” fiscal que genera el estímulo al IEPS de gasolina y diésel

La disputa entre los secretarios de Hacienda de antes y ahora no cede, pero hay algo que también genera cierta preocupación, y es el “boquete” fiscal que ha generado el estímulo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la gasolina y el diésel.

Un estudio realizado por Grupo Caraiva y Pech Arquitectos reveló que el estímulo al IEPS a los combustibles, implementado por la SHCP, le ha costado 108 mil 413 millones de pesos a las finanzas públicas del país desde que arrancaron en marzo hasta el 25 de septiembre.

Estos estímulos tienen como finalidad que no haya “gasolinazos” y fue algo que se implementó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y continúa aplicando el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Falta ver qué respuesta da la Secretaría de Hacienda, pero, de momento, Guillermo Ortiz le recordó a Édgar Amador que “preguntar por sostenibilidad no es negar los avances”.

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