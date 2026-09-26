Nahuel Guzmán lanza indirecta a Vucetich y habla sobre el mal momento de Tigres de la UANL

El arquero argentino reconoce que la llegada del "Rey Midas" genera inquietud por su vínculo con Rayados, pero valora su trayectoria y exige profesionalismo para revertir la situación del equipo. (Especial)

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La rivalidad entre Tigres y Rayados no termina en el vestidor. La llegada de Víctor Manuel Vucetich al banquillo felino todavía carga con ese pasado, un tema que Nahuel Guzmán reconoce desde el sentimiento.

El guardameta argentino tomó la palabra en la conferencia de prensa previa al partido contra Puebla cuando el club atraviesa uno de sus momentos más incómodos de su historia reciente.

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Previo a enfrentar a Publa, el guardameta argentino descartó una crisis interna en el vestidor felino a pesar de los malos resultados. (X/ @TigresOficial)

Tigres suma apenas siete puntos en nueve jornadas, ocupa la posición 16 y sólo suma una victoria, pero el “Patón” sostiene que el vestidor permanece unido y promete una respuesta en la recta final.

Vucetich y su pasado con Rayados sacuden el entorno de Tigres

La pregunta sobre Vucetich llevó al guardameta a hablar de la rivalidad regiomontana. Nahuel es consciente que el arribo de un técnico relacionado durante años con Monterrey causa inquietud entre aficionados y jugadores.

Después de más de una década con Tigres, Guzmán aceptó que esa reacción también pasa por su propia historia dentro del club. Aun así, sostiene que la convivencia diaria ha permitido conocer el trabajo del entrenador: “Al principio pudo haber parecido raro, hablo desde el sentimiento también personal”.

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Nahuel Guzmán reconoce que la llegada de Víctor Manuel Vucetich generó inquietud por su pasado con Rayados de Monterrey. (X/ @TigresOficial)

El arquero afirma que el profesionalismo debe imponerse sobre todo, incluyendo en esa valoración a Vucetich, sus auxiliares e integrantes del plantel, quienes enfrentan la obligación de responder en una institución que exige pelear siempre por los primeros puestos.

Nahuel también señaló que hay críticas que buscan desacreditar a entrenadores y futbolistas, aunque no acusa al técnico de ser responsable único por el presente del equipo. “Algunos sí se animan a desprestigiar, no solamente a los entrenadores, sino a los jugadores”.

Tigres pierde intensidad, pero el portero rechaza una crisis interna

El mal paso obliga a Tigres a revisar su funcionamiento. Guzmán no desconoce el lugar que ocupa el equipo ni el desgaste que producen los resultados, pero separa la falta de puntos de la convivencia entre jugadores, cuerpo técnico y directiva.

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El portero asegura que el grupo conserva una base sana. Para él, una crisis aparece cuando los malos resultados rompen la relación interna o eliminan la disposición para trabajar, algo que no observa dentro del vestidor. “No lo considero una crisis, en absoluto. Hay un grupo sano”.

Guzmán recuerda la etapa de Ricardo Ferretti para explicar que Tigres ya vive arranques complicados en otros torneos. El arquero señala que aquellos equipos también reciben críticas tras varias fechas sin ganar, aunque encuentran una reacción durante la segunda parte del calendario.

El argentino sí acepta cambios en la cancha. Tigres pierde intensidad para recuperar la pelota en campo rival, juega con líneas más separadas y reduce el control que antes sostiene mediante la posesión. Para Guzmán, parte del retroceso tiene relación con la confianza.

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El equipo deja de asumir riesgos cuando los resultados no llegan y se vuelve más difícil sostener una presión alta, con espacios amplios detrás de la defensa. Esa lectura explica por qué el plantel se repliega en ciertos momentos. “A veces, jugar con 40, 50 metros a la espalda no es sencillo cuando no te salen del todo las cosas”.

Guzmán considera que Vucetich recibe un escenario complejo. Señala que los primeros ajustes buscan recuperar orden defensivo y recuerda que Tigres vuelve a mantener el cero en algunos partidos mientras el técnico incorpora su forma de juego.

Nahuel promete respuesta y condiciona su renovación al rendimiento

Las reuniones internas y la charla con la directiva buscan devolverle confianza al equipo para el cierre del torneo. Guzmán toma con humor que ese encuentro sea llamado “encerrona”, aunque explica que el mensaje consiste en volver a creer en el trabajo diario.

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Tigres enfrenta ocho partidos para salir de los últimos lugares. El portero asume públicamente la exigencia antes del duelo contra Puebla en el Estadio Universitario y promete que el compromiso deberá verse en cada cancha. “Me hago responsable 100 por ciento de este compromiso que hemos asumido desde lo interno”.

El guardameta también habla de su futuro. Su contrato termina en junio de 2027 y expresa que quiere continuar en Tigres, aunque no plantea una extensión como reconocimiento automático a sus años dentro de la institución.

Guzmán cumplirá 41 años en febrero y sostiene que deberá responder dentro de la cancha para mantenerse vigente. La exigencia de la afición, del club y del plantel será el parámetro para decidir si puede prolongar su etapa en San Nicolás. “Para ganarme una renovación, poder seguir estando vigente y poder seguir siendo parte de esta institución, necesito rendir”.

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