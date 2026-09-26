Mariachis entonan el himno de Estados Unidos previo al partido de la NFL Green Bay vs Atlanta

Un grupo de mariachi pone voz al himno previo al Green Bay vs Atlanta (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La National Football League (NFL), conmemoró el Mes de la Herencia Hispana implementando una fiesta con sabor y tradición mexicana, desde el Lambeau Field, de Wisconsin antes del partido entre Green Bay y Atlanta correspondiente a la Semana 3 de la temporada 2026-27.

Algo nunca antes visto en el emparrillado sucedió previo a la patada de Kick-off. La Liga más importante del Futbol Americano atestiguó el momento en que un de mariachis mexicanos dieron voz al himno de los Estados Unidos, en su tercer Thursday Night Football de la campaña.

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Green Bay, anfitriones de esta contienda, invitaron a la agrupación, El Mariachi Monumental de México, para cantar The Star-Spangled Banner antes del juego de la Semana 3; Atlanta apabulló a los Empacadores 14-35.

La escena no sólo se viralizó en las redes sociales por la música, los mariachis mexicanos llevaron al género tradicional de México a uno de los momentos más solemnes de la NFL: la interpretación del Himno de los Estados Unidos.

Usualmente el rito patriótico se interpreta con formatos convencionales, pero en Lambeau Field se escucharon las con trompetas, los violines y las voces del mariachi, algo que se repetirá el próximo lunes en el duelo entre Chicago y Filadelfia.

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La imagen de los cantantes con sombrero y pantalones con espuelas, concentró una realidad demográfica y cultural: los latinos suman más de 70 millones de personas en el país y su presencia alcanza espacios que durante años estuvieron alejados de sus tradiciones.

Mariachi Monumental de México llega a Lambeau Field desde Chicago

Mariachi Monumental de México cantó el himno de los Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo Mariachi Monumental de México se formó en la ciudad de Chicago en 2009 y ha actuado en distintos escenarios del Medio Oeste de los Estados Unidos. La agrupación señaló que su aparición en Lambeau Field representa un capítulo especial en su trayectoria como músicos.

La ceremonia protocolaria donde fueron los principales protagonistas de cara al enfrentamiento entre Empacadores y Halcones reunió a poco más de 80 mil almas en el Lambeau Field, uno de recintos más reconocidos del deporte de las tacleadas y recibió una propuesta distinta para la apertura del encuentro.

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Baile folclórico pone el sello de México en el Houston vs Cincinnati

Un grupo de bailarines realiza una presentación de danza folklórica mexicana sobre el césped de un estadio de fútbol americano de la NFL en Houston. (X / Cortesía )

El NRG Stadium de los Texanos de Houston, durante el show de medio tiempo, reunió baile folclórico, mariachi y cultura en el marco del Mes de la Herencia Hispana. El pasado 20 de septiembre, en su duelo contra Bengalís de Cincinnati, danzas tradicionales que representan las costumbres, la historia y las regiones de México, conquistaron al público de la National Football League (NFL).

El baile folclórico suele estar acompañado con mariachi, sones, jarabes, bandas de viento o música regional y los pasos cambian según el estado o la comunidad de origen. Los hombres que protagonizaron el evento, portaron trajes de charro rojo, camisa y pantalón de manta.

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En los bailes femeninos destacaron las faldas amplias y coloridas, que las bailarinas levantaron y movieron al ritmo de la música para formar figuras durante las coreografías. Sus vestuarios incluyeron bordados, listones y telas de distintos tonos, elementos que remiten a las tradiciones de distintas zonas de la República Mexicana.

Osos de Chicago anuncia mariachi especial para su duelo contra Águilas de Filadelfia

Los Bears presentan al grupo mexicano de mariachi que cantará el himno de los Estados Unidos en Soldier Field

Después de la presentación del grupo El Mariachi Monumental de México, en el duelo de futbol americano celebrado en el Lambeau Field, de los Empacadores de Green Bay, la franquicia de los Osos de Chicago hará lo mismo previo al encuentro ante las Águilas de Filadelfia.

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A través de su cuenta oficial en español de X, otrora Twitter, en la que mantienen contacto directo con la comunidad hispana, anunciaron que la agrupación Mariachi Herencia de México entonará el Himno de Estados Unidos el lunes en Soldier Field.

“Este lunes por la noche tendremos al Mariachi Herencia de México en el Soldier Field, interpretando el himno nacional de los Estados Unidos”, informaron los Osos mostrando en un video a los integrantes de la banda luciendo sus colores institucionales, naranja y azul marino.

Será la primera vez en esta temporada que Chicago y Filadelfia disputen el Monday Night Football de la NFL. El emparrillado está previsto a las 19:15 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). Osos llevan marca de un triunfo y una derrota. En cambio, las Águilas hilan victorias.

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