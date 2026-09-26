Roberto Velasco presume ante la ONU cooperación internacional en materia de seguridad y caída de homicidios dolosos en México

El titular de la SRE participó en representación de la presidenta Sheinbaum. Crédito: ONU

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Roberto Velasco presumió ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la cooperación internacional de México en materia de seguridad y reportó una caída de 51% en los homicidios dolosos durante el debate general del organismo, celebrado este viernes 25 de septiembre en Nueva York. El canciller compareció en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum ante los delegados de los países miembros.

El funcionario afirmó ante el pleno que “en tan solo veintidós meses, a julio de 2026, los homicidios dolosos se han reducido alrededor del cincuenta y uno por ciento”, cifra que enmarcó como resultado de la estrategia de seguridad del gobierno mexicano.

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Velasco atribuyó la caída de homicidios a una estrategia integral y sin lógica de guerra

El canciller explicó que el gobierno de Sheinbaum entendió la seguridad “desde una perspectiva integral”, con atención a “las causas que empujan a las juventudes hacia la delincuencia”, así como con un enfoque de “cero impunidad”. Sostuvo que ese planteamiento produjo resultados verificables en menos de dos años de administración.

Velasco fue enfático en distinguir el método de su gobierno de cualquier enfoque punitivo. “Este hito no se alcanzó con la lógica de la guerra, ni renunciando a los derechos humanos, ni haciendo de la fuerza la única respuesta”, declaró ante los delegados, en una formulación que recuerda a anteriores gobiernos mexicanos que le declararon la guerra al narco.

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México en el Debate General de la Asamblea de la ONU. Crédito: ONU

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló los componentes de esa estrategia: “México combina educación y empleo para las juventudes con inteligencia, investigación, fortalecimiento de las instituciones y presencia del Estado donde antes había abandono”. Con esa enumeración, Velasco planteó que la reducción de homicidios respondió a un trabajo institucional de mediano plazo y no a una acción de fuerza inmediata.

El canciller remató ese bloque de su discurso con una tesis que buscó proyectarse más allá del caso mexicano. “Hoy podemos decir con orgullo que nuestros avances en seguridad distinguen a México en el escenario internacional”, afirmó, para después añadir: “sostenemos ante esta Asamblea una verdad que ofrecemos a todos los pueblos: la paz no se decreta ni se impone, se construye con justicia social”.

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Velasco fijó cuatro bases para la cooperación internacional sin nombrar a Estados Unidos

El canciller planteó que los avances en seguridad de México se fortalecieron mediante la cooperación internacional frente a “retos compartidos”, sin mencionar en ningún momento a Estados Unidos ni a algún otro país en particular como socio de esa colaboración.

Velasco enumeró cuatro principios que, según dijo, debían regir esa cooperación:

Respeto a la soberanía y a la integridad territorial responsabilidad compartida y diferenciada Respeto y la confianza mutua entre gobierno Cooperación sin subordinación.

La generalidad del planteamiento contrastó con el hecho de que esos cuatro principios forman parte del marco que el propio gobierno mexicano ha invocado en momentos previos frente a señalamientos directos de Estados Unidos sobre el combate a los cárteles.

Trump había llamado a México “epicentro de la violencia de los cárteles” en la misma cumbre

El martes 22 de septiembre, durante su intervención ante la 81 Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos calificó a México como “el epicentro de la violencia de los cárteles”. El mandatario estadounidense también calificó de inaceptable que su país compartiera una frontera de 3 mil 200 kilómetros con territorio bajo control de esas organizaciones y sostuvo que México debía recuperarlo.

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TRUMP AFIRMA QUE TIENE UNA “MUY BUENA RELACIÓN” CON MÉXICO. (ONU)

La presidenta Sheinbaum respondió al día siguiente, en su conferencia matutina, donde sostuvo que su gobierno mantenía una buena relación con Trump y que ambos países trabajaban de forma coordinada, aunque aclaró que se quedaba con “una parte de la declaración” del mandatario y no con la otra.

Al ser cuestionada por un reportero sobre la frontera compartida, la mandataria respondió con ironía: “Yo podría decir que es muy difícil vivir junto a un país que tiene alto consumo de drogas, pero no lo voy a decir”. Sheinbaum explicó que evitaba esa acusación “porque tenemos buena relación con el presidente Trump y el Gobierno de los Estados Unidos” y agregó que ambos gobiernos van avanzando de manera conjunta.

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