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FGR responde a señalamientos sobre restos óseos arrumbados en bodega de la CDMX: “Están debidamente embalados y rotulados”

La Fiscalía aseguró que los indicios permanecen bajo cadena de custodia en una Osteoteca de acceso restringido

Días después de publicarse el reportaje de Latinus, la FGR señaló que es falsa la información. Crédito: FGR
Días después de publicarse el reportaje de Latinus, la FGR señaló que es falsa la información. Crédito: FGR
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La Fiscalía General de la República (FGR) encabezada por Ernestina Godoy Ramos calificó como falsos los señalamientos periodísticos que denunciaron la existencia de una bodega con restos humanos sin los cuidados ni protocolos necesarios en sus instalaciones de la Ciudad de México. La respuesta de la autoridad se difundió este 25 de septiembre, dos días después de que Latinus expuso, en un reportaje, osamentas apiladas junto a material de desecho en el Centro Federal Pericial Forense.

La institución sostuvo que los indicios resguardados “están debidamente embalados, rotulados y señalados con el número de control interno correspondiente” y que guardaban orden en su almacenamiento. El texto formó parte de una respuesta directa a las imágenes y videos recabados días antes por el equipo periodístico.

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La Fiscalía calificó de falsa la denuncia sobre osamentas sin protocolos

El reportaje de Latinus señaló que, desde hace al menos cuatro años, personal de la FGR depositó osamentas en una bodega ubicada arriba del comedor institucional del Centro Federal Pericial Forense, en Río Consulado 715, colonia Santa María Insurgentes.

Ante esos señalamientos, la FGR respondió que cuenta con una Osteoteca, integrada al Centro Federal Pericial Forense, “debidamente estructurada y compuesta con el espacio suficiente para almacenar indicios en reducción esquelética”. La Fiscalía no hizo referencia directa a las condiciones eléctricas ni a la falta de controles de vigilancia descritas en el material periodístico.

Parte de las pruebas compartidas por la FGR tras los señalamientos. Crédito: FGR
Parte de las pruebas compartidas por la FGR tras los señalamientos. Crédito: FGR

El reportaje había identificado, entre las cajas arrumbadas, hojas de identificación correspondientes a fosas como El Limoncito, en Veracruz, y La Bartolina, en Tamaulipas, consideradas entre las más grandes localizadas en el país por autoridades y colectivos de búsqueda. También se documentaron cajas vinculadas al trabajo conjunto entre la Fiscalía y el Equipo Argentino de Antropología Forense en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

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Junto con la aclaración, la Fiscalía Federal compartió un video de las instalaciones señaladas por presuntas irregularidades. Crédito: FGR

De acuerdo con Latinus, en la bodega se almacenaron pruebas de investigaciones abiertas entre 2014 y 2024, así como osamentas encontradas en fosas de Guerrero, Jalisco y Michoacán, localizadas en trabajos donde participaron madres buscadoras y colectivos. La Fiscalía no se pronunció sobre esos casos específicos en su comunicado.

La FGR detalló que los indicios cuentan con Registro de Cadena de Custodia

En su respuesta, la FGR explicó que cada indicio resguardado en la Osteoteca cuenta con un Registro de Cadena de Custodia para el control de trazabilidad. La institución precisó que ese registro no se encuentra físicamente dentro del espacio, sino que permanece en resguardo y se entrega a los peritos al momento de su intervención.

La FGR describió el sitio como un espacio de acceso restringido. Añadió que ahí también se guardan herramientas y materiales de trabajo de la especialidad de arqueología, utilizados en diligencias de búsqueda, localización y recuperación de indicios biológicos.

El reportaje de Latinus había señalado que en la bodega no se instalaron controles de vigilancia para la entrada y salida de evidencias, y que tampoco se cumplieron medidas de protección civil contra incendios o filtraciones de lluvia. También documentó una instalación eléctrica con lámparas a punto de caer y cables sueltos cerca de las cajas con restos humanos.

Mensaje de la FGR tras los señalamientos del medio Latinus. Crédito: FGR
Mensaje de la FGR tras los señalamientos del medio Latinus. Crédito: FGR

Según el material periodístico, las osamentas se ubicaron al final de un pasillo, con una sección adicional separada por una puerta de madera y un candado. En algunas hileras, las cajas se observaron a punto de colapsar con los restos humanos en su interior, de acuerdo con el reportaje.

El comunicado incluyó imágenes y video del acceso restringido a la Osteoteca

La FGR acompañó su respuesta con imágenes y un video del sitio donde se resguardan los restos. En el material se observó al personal ingresar al espacio mediante una credencial en un filtro de seguridad, lo que la institución presentó como evidencia del control de acceso al lugar.

Las fotografías compartidas por la FGR mostraron un anaquel con carpetas y expedientes rotulados, además de una caja abierta con bolsas de evidencia etiquetadas. Con ese material, la institución buscó respaldar su versión sobre el orden y la trazabilidad de los indicios almacenados.

El reportaje de Latinus, en cambio, se sostuvo en testimonios y videos que documentaron la ausencia de esos mismos controles, así como el estado de las cajas y del espacio donde se depositaron los restos óseos vinculados a distintas investigaciones abiertas en el país.

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