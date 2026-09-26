¿Se acaba el dinero en efectivo en México? La propuesta de Sheinbaum que busca reducir su uso para 2027

Aclaró que la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos no eliminará el efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Este viernes 25 de septiembre, desde Palacio Nacional, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que la propuesta, denominada Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, no busca prohibir los pagos en efectivo en los 32 estados de la República Mexicana.

La mandataria explicó que esta iniciativa, plantada por el Ejecutivo Federal, ayudaría a “facilitar el uso de la tecnología para hacer pagos digítales” y reducir de forma gradual la dependencia del uso de billetes y monedas.

PUBLICIDAD

La propuesta fue enviada del Ejecutivo al Congreso dentro del Paquete Económico 2027. Su meta pública es que los pagos digitales, específicamente por CoDi y otros canales electrónicos, tengan un alcance del 50% de las operaciones durante el próximo año.

“No es que se vaya a prohibir el efectivo ni mucho menos, imagínense, sino facilitar el uso de la tecnología para hacer pagos digitales”, precisó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la mañanera de hoy.

Esta iniciativa fue tomada en cuenta “por razones fiscales, por razones de seguridad, disminución de delitos y recaudación”. Por tanto, se prevé iniciar en sectores gasolineras para disminuir el pago de efectivo en el país.

PUBLICIDAD

“Estamos pensando iniciar con gasolineras e ir reduciendo poco a poco el pago de efectivo. Primero puedes pagar con tarjeta en las gasolineras, pero las tarjetas te cobran comisiones”, señaló la Presidenta de México,

“Ahora se redujo de manera sustantiva las comisiones, pero si pagas ya con el CoDi pues ya no hay comisiones”, dijo Claudia Sheinbaum considerando que esta práctica aplique también en casetas para “agilizar el paso” de los medios de transporte.

“No es que se vaya a prohibir de un día a otro, sino poco a poco ir poniendo más carriles con el pago digital, de tal manera que ayude a acelerar el paso por la caseta y al mismo tiempo, pues reducir cualquier fuga de recursos que sea por el pago en efectivo”, puntualizó la Presidenta de México.

PUBLICIDAD

Casetas y gasolinas, la primera prueba para reducir el pago de efectivo en México

Una conductora entrega su tarjeta de pago a un empleado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gasolineras y carreteras serían los primeros sectores en los que el Gobierno de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, intentaría reducir gradualmente el manejo de billetes y monedas de pago al ser flujos diarios elevados de dinero en efectivo, puntos de cobro y riesgos de seguridad o pérdidas por manejo físico de recursos.

En las casetas, el modelo consistiría en aumentar los carriles habilitados para cobros digitales. La medida tendría dos efectos: disminuiría el intercambio de efectivo y podría aligerar el tránsito en las autopistas. Cabe recalcar que el planteamiento no establece que todas las casetas deban rechazar monedas y billetes inmediatamente.

PUBLICIDAD

Por otra parte, en las gasolineras la transición buscaría que incrementen los pagos con tarjetas, transferencias o CoDi. La propuesta del Gobierno adquiere un impacto amplio porque las estaciones de servicio tienen presencia nacional, reciben pagos frecuentes de bajo y mediano monto y operan con una población muy amplia, desde automovilistas particulares hasta transportistas.

El aspecto más crítico está en la facultad que tendría la Secretaría de Hacienda, misma que podría determinar cuáles sectores estratégicos o actividades relevantes deberán aceptar únicamente pagos electrónicos. Los artículos transitorios darían un plazo de 15 días hábiles después de la aprobación para emitir reglas de operación y definir esas actividades.

PUBLICIDAD

Hasta que exista una ley aprobada y se publiquen esas normativas, no es posible afirmar que gasolineras o casetas ya estarían con la obligación de aceptar únicamente pagos digitales y dejar de recibir dinero en efectivo. La iniciativa estima incluso que, ante contingencias o situaciones extraordinarias, pueda aceptarse efectivo o cheques.

Así funciona CoDi, la herramienta que busca reducir el uso de efectivo en México

El logo del sistema CoDi de México se muestra en un recuadro negro, con letras blancas y un distintivo símbolo gris que conecta la 'o' y la 'i', sugiriendo un medidor de audio o un auricular, representando su tecnología de pago digital. (BBVA México)

CoDi o Cobro Digital es una plataforma desarrollada por Banco de México (Banxico), que permite realizar pagos y cobros desde el celular mediante transferencias electrónicas.

Esta práctica funciona a través de SPEI y utiliza códigos QR, tecnología NFC o internet para que el comprador autorice el pago desde la aplicación de su cuenta bancaria. Las operaciones se confirman en segundos, están disponibles las 24 horas del día y no generan comisiones para quien paga ni para quien recibe dinero.

PUBLICIDAD

Un comercio puede colocar un código QR fijo en su local, El cliente lo escanea desde la app de su banco, captura el monto y confirma el pago. También puede ocurrir al revés: el vendedor genera un código por el importe exacto de la compra y el cliente sólo lo escanea y autoriza la operación.

El Gobierno de la doctora, Claudia Sheinbaum Pardo, sostiene que CoDi no genera comisiones para quien paga ni para quien cobra. Eso podría representar una ventaja para comercios pequeños que evitan comisiones asociadas a algunas terminales de tarjeta.

Aun así, su uso requiere una cuenta bancaria, celular compatible, conexión a internet y una aplicación de una institución financiera que ofrezca el servicio. El usuario debe registrar su cuenta en la app, verificar sus datos y contar con saldo disponible para realizar la transferencia.

PUBLICIDAD

Los desafíos del cambio de efectivo hacia los pagos en formato digital

Claudia Sheinbaum aclara que su iniciativa no eliminará los pagos en dinero y billetes. Crédito: Getty Images

Uno de los mayores retos será la adaptación. La propuesta de Sheinbaum parte de una economía donde el efectivo conserva una presencia dominante en compras pequeñas.

El cambio a esta actividad no dependería sólo de la existencia de los códigos QR, también tendrá que requerir cobertura de internet, teléfonos funcionales, cuentas bancarias, confianza en el sistema y capacitación para usuarios y comercios.

De igual manera, existe un debate sobre la inclusión: para una persona sin cuenta bancaria, sin señal de datos o sin celular inteligente, el dinero en efectivo seguirá siendo vital en su vida cotidiana.

PUBLICIDAD

La política pública tendrá que evitar que la digitalización se traduzca en barreras para adultos mayores, comunidades rurales, trabajadores informales o personas que prefieren manejar monedas y billetes fuera del sistema bancario.

Además, la seguridad digital será otro punto de presión. Un aumento de pagos desde celulares elevaría la necesidad de prevenir fraudes, robo de identidad, suplantación de aplicaciones bancarias y engaños por códigos QR alterados.

Un conductor utiliza su teléfono para escanear un código QR en gasolinera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es por eso que Banco de México (Banxico) presentó a CoDi o Cobro Digital como un sistema seguro, aunque los usuarios deberán verificar montos, destinatarios y códigos antes de autorizar una transferencia.

La propuesta de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, no plantea la desaparición inmediata del efectivo en México, sino una transición gradual hacia pagos digitales en actividades específicas.

Su alcance dependerá de la discusión en el Congreso, las reglas que emita Hacienda y la capacidad de bancos, comercios y autoridades para garantizar opciones accesibles, seguras y funcionales para toda la población.