Sin pasaporte ni visa y con vigilancia permanente de la Guardia Nacional: así cumplirá Ernesto Ruffo la prisión domiciliaria en Ensenada

El exgobernador de Baja California cumplirá la prisión domiciliaria en un inmueble heredado por sus padres. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo Appel

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Luego de que la jueza Alejandra Ramírez de la Vega concediera que el exgobernador Ernesto Ruffo Appel cumpla la prisión preventiva oficiosa en su domicilio de Ensenada, Baja California, la Fiscalía General de la República (FGR) informó cuáles fueron las condiciones impuestas por la Jueza de Control para autorizar la medida. La resolución se dio tras una audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa del exgobernador, detenido desde julio y vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

La FGR precisó en un mensaje oficial que los delitos imputados a Ruffo Appel obligan por mandato constitucional a que la autoridad judicial imponga de oficio la prisión preventiva, por lo que su aplicación no quedó a criterio del Ministerio Público Federal. La dependencia reiteró en su comunicado su respeto absoluto a la ley y al debido proceso, así como a las determinaciones del Poder Judicial Federal.

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El Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, ordenó que Ernesto Ruffo Appel tenga vigilancia permanente por parte de elementos de la Guardia Nacional durante el cumplimiento de la medida en su domicilio. La resolución incluyó también el retiro de su pasaporte y visa como condición para autorizar el cambio de sede.

Esto dijo la FGR tras confirmarse que Ernesto Ruffo cumplirá prisión preventiva en su domicilio de Ensenada. Crédito: FGR

Como parte de las restricciones, el juzgador estableció que el exgobernador no debe acercarse a los testigos ni a las personas relacionadas con la investigación en su contra. La prohibición de salir del país, según explicó previamente la defensa de Ruffo, fue una propuesta planteada por el propio equipo legal y no una condición impuesta por la FGR.

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La defensa argumentó la edad y los padecimientos de salud de Ruffo Appel

La defensa del exgobernador solicitó la modificación del lugar donde se ejecutara la prisión preventiva oficiosa al señalar que se trataba de una persona adulta mayor con problemas de salud. Para sustentar la petición, ofreció dictámenes médicos que documentaron una cirugía previa y diversos padecimientos que afectaban su condición física dentro del penal.

Con base en esa evidencia, la jueza Ramírez de la Vega determinó que la prisión preventiva oficiosa se cumpla en el domicilio del justiciable en lugar de continuar en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano. La resolución mantiene el estatus de la medida cautelar, únicamente modifica el lugar de su ejecución.

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El abogado de Ruffo Appel había adelantado detalles a la salida de los juzgados del Altiplano

El abogado Arturo Germán Rangel, defensor de Ruffo Appel, había adelantado a reporteros a la salida de los juzgados del penal del Altiplano los elementos que sustentaron la solicitud. Rangel explicó que en esta segunda audiencia aportó dictámenes médicos y forenses que documentaron el deterioro de salud de su representado, así como testimoniales de familiares y vecinos.

El defensor detalló que en dos meses de reclusión Ruffo Appel bajó cerca de seis kilos como resultado de las condiciones de alimentación y descanso dentro del penal. “Estamos contentos porque venía él en una situación de venir bajando de peso. Se venía deteriorando su salud”, dijo Rangel a los reporteros presentes.

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El exgobernador fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM

Rangel también aportó documentos que acreditaron el arraigo de Ruffo Appel en Ensenada, municipio donde fue detenido y donde ejerció como presidente municipal entre 1986 y 1989. El abogado precisó que el domicilio donde cumplirá la medida tiene más de 14 años de habitarlo y que se trata de una herencia familiar, elementos que descartaban un riesgo de sustracción.

“No es propiamente un triunfo, sino que la ley establece ciertos requisitos”, afirmó el defensor sobre el resultado de la audiencia. El abogado indicó que el juez estableció un plazo aproximado de 48 horas para iniciar el trámite de excarcelación de su representado, y estimó que Ruffo Appel estará en su domicilio de Ensenada hasta el lunes 28 de septiembre, debido a los tiempos que implica el traslado a cargo de la Guardia Nacional.

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Sobre el papel de Ruffo Appel en la empresa señalada en la investigación, identificada como Ingemar, el abogado precisó que su representado posee entre 39% y 40% del capital pero no es tomador de decisiones ni tiene oficina dentro de la compañía. Por esa razón, el juez también prohibió que ejerza funciones de dirección en la empresa mientras continúa la etapa de investigación complementaria, cuyo plazo fue fijado en seis meses por la jueza que dictó la vinculación a proceso.

Guadalupe Acosta Naranjo calificó la decisión como “un paso muy importante”

El presidente del partido Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, amigo de Ruffo Appel, reaccionó al comunicado de la FGR a través de su cuenta en la red social X. “La Fiscalía General de la República se allana a la decisión del poder judicial que permite a Ernesto Ruffo lleve su juicio desde su domicilio en Ensenada y manifiesta respeto a las decisiones que toma en el ámbito de su competencia”, escribió.

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Acosta Naranjo acompañó el mensaje con una imagen del comunicado oficial y calificó la resolución judicial como relevante para el proceso del exgobernador. “Un paso muy importante, mucho”, agregó en su publicación, que acumuló más de 700 reproducciones pocos minutos después de su difusión.

Verónica Ruffo y Guadalupe Acosta Naranjo al salir del Altiplano. Crédito: X - @SomosMxMexico

Dos días antes, el 23 de septiembre, Acosta Naranjo había visitado a Ruffo en el penal del Altiplano y confirmó que la defensa mantenía dos recursos de amparo en curso, uno contra la vinculación a proceso y otro contra la medida cautelar de prisión preventiva. El segundo fue el que derivó en la suspensión que permitió la audiencia de revisión de medidas cautelares.

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Durante esa visita, el dirigente describió el deterioro físico de Ruffo Appel dentro del penal. “Lo vi delgado, efectivamente, ha perdido un poco más de seis kilos estando ahí adentro, pero es un hombre muy fuerte de carácter y muy fuerte de voluntad”, relató.