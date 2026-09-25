Cuánto dinero cuesta la ambulancia del IMSS que terminó destruida por su conductor en la CDMX

Una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social se estrelló en Azcapotzalco (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante la tarde del 24 de septiembre del 2026, una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) causó un alboroto previo a chocar afuera de una casa, localizada en la calle Begonias, de la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.

En un video que circula por las redes sociales, el chofer de otro vehículo siguió el paso de la unidad que venía a alta velocidad por las calles de Azcapotzalco. Al ocurrir el incidente, el clip permite ver al operador de la ambulancia sin graves lesiones pero en presunto estado de intoxicación alcohólica.

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La persona que viene grabando desciende de su automóvil y encara al conductor de la unidad que corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). “Apágala, estás mal, estás ebrio. Apágala, estás ebrio”, acusó al chofer de la ambulancia mientras él niega manejar en condiciones inconvenientes.

“Hay carros detrás, güey. Bájate”, exigió la persona que venía detrás de la ambulancia y documentó el momento cuando esta se estrelló frente a un domicilio. “Bájate, güey. Hiciste un desmadre. No, al chile lo traigo todo grabado. Hice todo un desastre allá atrás”, exclamó el autor del video.

Mientras seguían los reclamos de esta persona, otro conductor se acercó a la ambulancia para saber qué pasó y es en ese instante cuando el testigo que captó las imágenes le dice al responsable de chocar con varios autos que no se retirará hasta mostrar las evidencias a las autoridades capitalinas.

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Comunicado oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social

Respecto al incidente vial ocurrido la tarde de este jueves 24 de septiembre en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco, en el que participó una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el organismo emitió el siguiente boletín:

“El trabajador que conducía la unidad fue separado de sus funciones de manera inmediata y se encuentra a disposición del Ministerio Público, que realiza las investigaciones correspondientes. El IMSS colabora plenamente con la autoridad”, afirman en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

“La persona lesionada recibe atención médica y acompañamiento por parte del Instituto. El IMSS dará seguimiento a los daños materiales y a los procedimientos de indemnización que procedan conforme a la normatividad aplicable”.

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De igual manera, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS= no permitirá conductas que pongan en riesgo a la población y aplicará las sanciones que correspondan una vez concluidas las investigaciones sobre el incidente ocurrido el día de hoy en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.

¿Cuál es el valor de la ambulancia que sufrió daños por fuerte incidente en la CDMX?

Una ambulancia nueva de tipo urgencias avanzadas o traslado institucional, equipada en el sector salud suele tener un valor comercial estimado entre $1.2 millones y $2.2 millones de pesos mexicanos, dependiendo del carrozado y equipamiento médico mayor.

Cabe recordar que en febrero de 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció la entrega de mil ambulancias de traslado programado para mejorar la cobertura médica y servicios de salud que se ofrecen en la Ciudad de México.

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“Es imprescindible tener más ambulancias, porque significa que vamos a tener garantizado, para la mitad de la población, un mejor bienestar y una mejor vida”, declaró la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, en el evento que encabezó junto a Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante la intervención en las oficinas centrales del IMSS en la CDMX, Clara Brugada Molina informó que las mil unidades recién adquiridas tienen un significado de “esperanza, vidas, respuestas, derechos” para salvaguardad la integridad de los capitalinos, además de brindar una atención adecuada y oportuna en cualquier momento.

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Por su parte, Zoé Robledo Aburto indicó que las ambulancias están destinadas a los servicios de traslados programados para los derechohabientes o para el transporte de órganos destinados a trasplantes.

De acuerdo con el director general del IMSS, las unidades médicas incorporan innovaciones tecnológicas y equipamiento especializado. Por lo tanto, sus principales características son las siguientes:

Motor a gasolina de 280 HP

Capacidad de carga de mil 880 kilogramos de arrastre y 2 mil 313 kilogramos

Torque de 2 mil 600 libras

Rendimiento de 6.47 kilómetros por litro

Suspensión trasera heavy duty

Tracción delantera

Frenos ABS

Transmisión automática de nueve velocidades

Sistema de prevención de colisiones frontales

Freno de emergencia para peatones y ciclistas

Sistema de detección de fatiga

Durante el anuncio, el funcionario informó que alrededor de 2 mil 800 operadores, parte del personal del Seguro Social y quienes se responsabilizan en operar los nuevos vehículos destinados para los traslados programados “son personal de la institución que operan estas ambulancias, que tienen capacitación y una extraordinaria experiencia”.

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¿Cómo puedes pedir una ambulancia en la Ciudad de México?

En la capital de la República Mexicana, para solicitar el arribo de una ambulancia se necesita llamar al 911, número gratuito y disponible durante las 24 horas del día, ya sea a través del celular o teléfono fijo.

Al estar en línea, se debe indicar la ubicación pertinente: calle, número, colonia y referencias, explicando lo sucedido, cuántas personas requieren atención médica y si existen riesgos adicionales, tales como: fuego, cables caídos o una fuga de gas.

También es importante no cortar la llamada hasta que el operador lo señale, pues el Centro de Comando, Control Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) canaliza el apoyo médico y de emergencia disponible más cercano.

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Si te encuentras en un estado de emergencia, los usuarios necesitan tomar en cuenta los siguientes aspectos para la solicitud de una ambulancia en la Ciudad de México; puedes seguir los consejos que vienen a continuación:

Llama al número de emergencias 911 : Este servicio está disponible las 24 horas del día. Proporciona tu ubicación exacta y explica claramente la situación.

Contacta con Locatel : También puedes comunicarte al *0311 o 55-56-58-11-11, donde el personal orientará sobre servicios médicos de emergencia .

Aplicaciones móviles: Algunas aplicaciones, como “Mi Policía” también suelen integrar opciones de emergencia que pueden ayudarte a solicitar apoyo médico o contactar a la autoridad correspondiente.

Tras lo sucedido este jueves 24 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señaló que el conductor de la ambulancia permanece a disposición del Ministerio Público y dará seguimiento a los daños materiales y a los procedimientos de indemnización que correspondan.

Además, la entidad gubernamental estará al tanto de las investigaciones realizadas por las autoridades capitalinas para determinar la responsabilidad del operador de la unidad en el incidente ocurrido en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.

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