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Terminología en la Ley contra el Feminicidio genera ambigüedad, de no aclararse pone en riesgo el acceso a la justicia para las víctimas

La iniciativa presentada por Claudia Sheinbaum se encuentra al centro del debate por la amplitud del término “mujer” y su significado en el proyecto enviado al Senado de la República

Terminología en la Ley contra el Feminicidio genera ambigüedad, de no aclararse pone en riesgo el acceso a la justicia para las víctimas. (Crédito: Ilustración Informativa Infobae)
Terminología en la Ley contra el Feminicidio genera ambigüedad, de no aclararse pone en riesgo el acceso a la justicia para las víctimas. (Crédito: Ilustración Informativa Infobae)
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El pasado 18 de agosto, el Senado de la República arrancó con las mesas de diálogo sobre la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, respecto a la Ley contra el Feminicidio, la cual ha sido señalada por el uso de términos ambiguos que podrían limitar el acceso a la justicia de las víctimas.

Kenia López Rabadán cuestiona iniciativa de Sheinbaum

El tema ha dejado ver mayor división tras la postura emitida el 23 de septiembre por parte de la diputada conservadora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, quien puso señaló como “preocupante” parte del Artículo 6 en su fracción octava:

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Artículo 6. Para efectos de esta Ley se entenderá por: VIII. Mujer: a toda persona que se identifique como mujer”.

Durante la sesión de la Comisión de Igualdad de Género, la expresidenta de San Lázaro reconoció las diferentes posturas que el tema puede generar, ya que a decir de la legisladora la respuesta desde el Congreso de la Unión “no puede ser invisibilizar a las mujeres”.

López Rabadán remató su declaración exclamando cuestionamientos que han sido calificados como faltos de criterio jurídico, así como transfóbicos:

¿Cómo le preguntarán a la mujer asesinada si se identifica como mujer? ¿El feminicida podrá argumentar que antes de matarla ella no se identificó como mujer?”.

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La diputada Kenia López Rabadán habla durante una reunión ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, donde fijó postura ante la redacción de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Créditos: X/@kenialopezr)

“Mujer”, un tema discutido en las reuniones con colectivas y organizaciones

Infobae México buscó a Yeritza Bautista, integrante de la Red Nacional de Sobrevivientes de Feminicidio (Renase), quien ha formado parte de las mesas de trabajo en la Cámara Alta, donde la terminología ha sido tema de debate en las reuniones con legisladoras.

El cambio del término “mujer” ha sido planteado por colectivas, organizaciones y especialistas, pero no con los planteamientos que la panista López Rabadán mostró en días recientes, sino como parte de una palabra que incluya a las identidades sexogenéricas.

Respecto a lo que la presidenta envió al Senado de la república, la mujer que sobrevivió a un feminicidio en 2020 concuerda en la ambigüedad del término usado en el artículo 6, refiriendo que la propuesta realizada por colectivos apunta a usar la siguiente expresión “toda persona de sexo femenino”.

Desde su perspectiva, usar solo “mujer” en la legislación que busca homologar la investigación y persecución del feminicidio a nivel nacional, “da un amplio espectro y las investigaciones son muy diferentes del tema de feminicidio, transfeminicidio y ataques por odio”.

Activistas, feministas y organizaciones piden replantear términos en la Ley contra el feminicidio. (Foto: Especial)
Activistas, feministas y organizaciones piden replantear términos en la Ley contra el feminicidio. (Foto: Especial)

La preocupación nace de las repercusiones legales que tienen las autoridades en la investigación, la integración de la carpeta y por supuesto, en las sentencias emitidas; por lo que también se ha propuesto que se esclarezca el significado de feminicidio, agregando “toda muerte violenta del sexo femenino”.

La violencia patriarcal y los riesgos a los que se enfrentarían las víctimas si persisten imprecisiones en la Ley contra el feminicidio

También puntualiza que en el “sexo femenino... viene implícito la violencia patriarcal, el tema machista, todo lo que arroja un peritaje de antropología social que habla de tu contexto de violencia por el hecho de ser mujer en el entorno en el que naciste”.

Entre los riesgos que la activista menciona se encuentran uno fundamental que impediría la justicia para las víctimas, ya que “se corre el riesgo de que al momento de integrar una carpeta de feminicidio no se integre de forma correcta, atacando peritajes o minimizando el poder que tiene un peritaje como es el de antropología social o trabajo social en un feminicidio o en una tentativa de feminicidio”.

Yeritza Bautista señala que “es complejo demostrar o acreditar” el delito de feminicidio en el proceso penal, ahora, si se suma la amplitud de términos o se deja a la “interpretación” de las autoridades, el acceso a la justicia se verá más entorpecido.

El Senado de la República ha llevado a cabo mesas de diálogo para tratar la Ley contra feminicidios. Crédito: CIMAC Noticias
El Senado de la República ha llevado a cabo mesas de diálogo para tratar la Ley contra feminicidios. Crédito: CIMAC Noticias

La activista hidalguense, Ninde Molre, mostró su disgusto ante los dichos de López Rabadán, a través de un mensaje en sus redes sociales:

Transfobia, cisexismo y me queda claro que sin ningún criterio jurídico, feminista y de derechos humanos. De verdad que ni siquiera vale la pena argumentar con personas que no tienen ni una base para su argumento más que pánicos morales, discriminación y odio”.

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